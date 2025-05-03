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Квартиры возле озера в Испании

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Barxeta, Испания
Квартира 2 комнаты
Barxeta, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 9
🥇 Продается квартира с дизайнерским ремонтом в пешей доступности к пляжу🌴 📍Месторасположе…
$419,642
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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