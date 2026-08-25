Муниципалитет Арона занимает 82 км² на южном побережье Тенерифе и включает ключевые туристические зоны, такие как Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас, куда ежегодно прибывает свыше 1 млн туристов. Благодаря этому апартаменты в Ароне считаются хорошей инвестицией в арендное жилье.
Особенности покупки квартир и апартаментов в Ароне
Продажа квартир в Ароне регулируется общими законами Испании, однако на Канарских островах вместо стандартного НДС в 21% действует IGIC в 7%. Основные преимущества:
- Иностранцам доступна ипотека до 60% от стоимости недвижимости под 2,8–3,2% годовых, с обязательным страхованием жизни.
- Средний срок оформления сделки составляет 45 дней, включая нотариальное заверение и регистрацию в земельном реестре Ароне.
- Аренда в туристических зонах приносит 7–9% годовых.
Стоимость апартаментов в Ароне, Испания
Цены на квартиры в Ароне, по данным реестра Santa Cruz de Tenerife, с 2023 по 2024 год увеличились на 15% и на 14% к 2025-му. Средняя стоимость за м² достигла €3740 в октябре 2025-го, с пиком в туристических зонах. Это ниже, чем в Адехе (4500 €/м²), но выше, чем в Грандидье (2800 €/м²).
Средняя стоимость квартир в Ароне:
|Тип недвижимости
|Средняя цена 2023, €
|Средняя цена 2024, €
|Средняя цена 2025, €
|Студия
|80–120 тыс.
|95–140 тыс.
|110–160 тыс.
|Однокомнатная квартира
|110–160 тыс.
|130–190 тыс.
|150–220 тыс.
|Двухкомнатные апартаменты
|150–280 тыс.
|180–330 тыс.
|210–380 тыс.
|Трёхкомнатная квартира
|240–420 тыс.
|290–500 тыс.
|340–580 тыс.
|Апартаменты у моря (первая линия)
|300–550 тыс.
|360–660 тыс.
|420–760 тыс.
|Пентхаус с террасой
|480 тыс. – 1,3 млн
|550 тыс. – 1,5 млн
|640 тыс. – 1,8 млн
|Многоуровневые апартаменты/дуплекс
|380–780 тыс.
|50–900 тыс.
|520 тыс. – 1,05 млн
Где лучше всего купить квартиру в Ароне
Купить апартаменты в Ароне можно в любом его районе, но самым популярным является Los Cristianos. Тут есть порядка 600+ объектов по цене в 4100 €/м². До аэропорта Reina Sofia всего 5 минут езды на транспорте.
Другие популярные районы:
- Playa de las Américas. Туристический хаб с 7 пляжами (включая вулканический песок), ночными клубами и гольф-полем. Инвестиции: посуточная аренда до 150 €/ночь в сезон. Средняя цена за квадрат — 5700 €/м².
- Costa del Silencio. Бюджетный вариант для пенсионеров: природный заповедник Montana Roja, низкие платежи (150 €/мес.), рост цен +12% за год (2800 €/м²).
- Palm-Mar. Престижный район с ценами от 4800 €/м², основные объекты — элитные виллы.
- Las Galletas. Аутентичный рыболовный порт. Цены начинаются от 3200 €/м².