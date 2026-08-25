Муниципалитет Арона занимает 82 км² на южном побережье Тенерифе и включает ключевые туристические зоны, такие как Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас, куда ежегодно прибывает свыше 1 млн туристов. Благодаря этому апартаменты в Ароне считаются хорошей инвестицией в арендное жилье.

Особенности покупки квартир и апартаментов в Ароне

Продажа квартир в Ароне регулируется общими законами Испании, однако на Канарских островах вместо стандартного НДС в 21% действует IGIC в 7%. Основные преимущества:

Иностранцам доступна ипотека до 60% от стоимости недвижимости под 2,8–3,2% годовых, с обязательным страхованием жизни.

Средний срок оформления сделки составляет 45 дней, включая нотариальное заверение и регистрацию в земельном реестре Ароне.

Аренда в туристических зонах приносит 7–9% годовых.

Стоимость апартаментов в Ароне, Испания

Цены на квартиры в Ароне, по данным реестра Santa Cruz de Tenerife, с 2023 по 2024 год увеличились на 15% и на 14% к 2025-му. Средняя стоимость за м² достигла €3740 в октябре 2025-го, с пиком в туристических зонах. Это ниже, чем в Адехе (4500 €/м²), но выше, чем в Грандидье (2800 €/м²).

Средняя стоимость квартир в Ароне:

Тип недвижимости Средняя цена 2023, € Средняя цена 2024, € Средняя цена 2025, € Студия 80–120 тыс. 95–140 тыс. 110–160 тыс. Однокомнатная квартира 110–160 тыс. 130–190 тыс. 150–220 тыс. Двухкомнатные апартаменты 150–280 тыс. 180–330 тыс. 210–380 тыс. Трёхкомнатная квартира 240–420 тыс. 290–500 тыс. 340–580 тыс. Апартаменты у моря (первая линия) 300–550 тыс. 360–660 тыс. 420–760 тыс. Пентхаус с террасой 480 тыс. – 1,3 млн 550 тыс. – 1,5 млн 640 тыс. – 1,8 млн Многоуровневые апартаменты/дуплекс 380–780 тыс. 50–900 тыс. 520 тыс. – 1,05 млн

Где лучше всего купить квартиру в Ароне

Купить апартаменты в Ароне можно в любом его районе, но самым популярным является Los Cristianos. Тут есть порядка 600+ объектов по цене в 4100 €/м². До аэропорта Reina Sofia всего 5 минут езды на транспорте.

Другие популярные районы: