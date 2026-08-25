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Квартиры и апартаменты в Ароне, Испания

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112 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент, который располагается в Cabo Blanco.  Комплекс располагается рядом со …
$81 640
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже отремонтированная и меблированная квартира с одной спальней, гостиной, кухней в ам…
$299 583
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В продаже апартамент с видом на океан, который располагается в зоне Adeje, в комплексе Club …
$173 777
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
$92 137
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличный апартамент в центральной части Лос Кристианос. Состоит из 2 просторных спален, одна…
$453 423
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Flamingo, в зоне Palm Mar. Комплекс расп…
$167 945
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
$524 829
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент. расположенный в комплексе Flamingo, в зоне района Palm Mar. Состоит…
$157 449
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже уютный апартамент с одной спальней, гостиной, полностью оборудованной кухней в аме…
$95 636
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Квартира 2 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже апартамент с видом на горы, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, munici…
$173 777
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
$122 460
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на эксклюзивную продажу этот просторный апарт…
$441 797
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
В продаже апартамент в комплексе Parque Santiago III, в зоне Playa de Las Americas. На террт…
$798 906
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается апартамент в комплексе Aneto I в городке Parque de La Reina, на юге острова Тенери…
$188 938
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373 212
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$150 451
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная  квартира расположена в центре   Лас Галетас, третий этаж без лифта.   В апартамент…
$95 636
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Квартира 3 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 3 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
В продаже апартамент, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, муниципалитета Arona. …
$150 451
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Parque Santiago 2", Playa de Las Americ…
$360 383
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эксклюзив! Уютная и светлая студия в престижном комплексе Paraíso Royal, расположенном в сам…
$300 989
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$279 909
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Первая линия от пляжа! Предлагаем на продажу апартамент типа "студио" в комплексе "Comodoro"…
$312 667
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Las Americas, в комплексе Las Floritas. …
$186 606
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Castle Harbour, Los Cristianos. Квартира ра…
$192 437
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Castle Harbour в Los Cristianos.  Площадь 65 м2 внутри и 9 м2 террасы…
$276 410
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная возможнсть быть хозяином одной из красивейших квартир в жилом респектабельном…
$422 678
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Квартира 2 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
В продаже апартамент, который располдагается в комплексе San Remo, Palm Mar. На территории к…
$338 223
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент в комплексе "Balcon del…
$233 501
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
$102 633
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Односпальный апартамент в комплексе Oasis Mango, Los Cristianos. Полностью реформированный с…
$163 280
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Муниципалитет Арона занимает 82 км² на южном побережье Тенерифе и включает ключевые туристические зоны, такие как Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас, куда ежегодно прибывает свыше 1 млн туристов. Благодаря этому апартаменты в Ароне считаются хорошей инвестицией в арендное жилье.

Особенности покупки квартир и апартаментов в Ароне

Продажа квартир в Ароне регулируется общими законами Испании, однако на Канарских островах вместо стандартного НДС в 21% действует IGIC в 7%. Основные преимущества:

  • Иностранцам доступна ипотека до 60% от стоимости недвижимости под 2,8–3,2% годовых, с обязательным страхованием жизни.
  • Средний срок оформления сделки составляет 45 дней, включая нотариальное заверение и регистрацию в земельном реестре Ароне.
  • Аренда в туристических зонах приносит 7–9% годовых.

Стоимость апартаментов в Ароне, Испания

Цены на квартиры в Ароне, по данным реестра Santa Cruz de Tenerife, с 2023 по 2024 год увеличились на 15% и на 14% к 2025-му. Средняя стоимость за м² достигла €3740 в октябре 2025-го, с пиком в туристических зонах. Это ниже, чем в Адехе (4500 €/м²), но выше, чем в Грандидье (2800 €/м²).

Средняя стоимость квартир в Ароне:

Тип недвижимости Средняя цена 2023, € Средняя цена 2024, € Средняя цена 2025, €
Студия 80–120 тыс. 95–140 тыс. 110–160 тыс.
Однокомнатная квартира 110–160 тыс. 130–190 тыс. 150–220 тыс.
Двухкомнатные апартаменты 150–280 тыс. 180–330 тыс. 210–380 тыс.
Трёхкомнатная квартира 240–420 тыс. 290–500 тыс. 340–580 тыс.
Апартаменты у моря (первая линия) 300–550 тыс. 360–660 тыс. 420–760 тыс.
Пентхаус с террасой 480 тыс. – 1,3 млн 550 тыс. – 1,5 млн 640 тыс. – 1,8 млн
Многоуровневые апартаменты/дуплекс 380–780 тыс. 50–900 тыс. 520 тыс. – 1,05 млн

Где лучше всего купить квартиру в Ароне

Купить апартаменты в Ароне можно в любом его районе, но самым популярным является Los Cristianos. Тут есть порядка 600+ объектов по цене в 4100 €/м². До аэропорта Reina Sofia всего 5 минут езды на транспорте.

Другие популярные районы:

  • Playa de las Américas. Туристический хаб с 7 пляжами (включая вулканический песок), ночными клубами и гольф-полем. Инвестиции: посуточная аренда до 150 €/ночь в сезон. Средняя цена за квадрат — 5700 €/м².
  • Costa del Silencio. Бюджетный вариант для пенсионеров: природный заповедник Montana Roja, низкие платежи (150 €/мес.), рост цен +12% за год (2800 €/м²).
  • Palm-Mar. Престижный район с ценами от 4800 €/м², основные объекты — элитные виллы.
  • Las Galletas. Аутентичный рыболовный порт. Цены начинаются от 3200 €/м².

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Ароне, Испания

Могут ли иностранцы купить квартиру в Ароне?

Для оформления сделки требуется NIE (оформление за 2–3 дня в полиции Санта-Крус-де-Тенерифе или консульстве, стоимость €10) и счет в испанском банке (BBVA открывает за 1 день с паспортом).

Сколько в среднем стоит квартира в Ароне?

В октябре 2025-го средняя цена достигла отметки 3740 €/м², или €260–400 тыс. за двухкомнатную квартиру 70 м². Во вторичном сегменте цены на 10–15% ниже первичного.

Является ли покупка квартиры в Ароне хорошей инвестицией?

С ростом цен 14% в 2025-м и арендной доходностью 7–9% объекты в Ароне достаточно выгодны для инвестиций.

Где лучше всего жить в Ароне?

Для постоянного проживания больше всего подходит Los Cristianos или Las Galletas. Для инвестиций — Playa de las Américas.

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