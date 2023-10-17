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81 объект найдено
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
2
1
56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
€188,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
3
2
80 м²
Продается квартира в районе Парк де Ла Рейна, в комплексе Olivina II идеально подходящая для…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
1
1
58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
3
2
48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
2
1
49 м²
Продается очень светлая квартира в комплексе “Frontera Primavera”, в районе Коста дель Силен…
€136,500
Рекомендовать
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
1
1
44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera, районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
4
2
65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
48 м²
Продается апартамент в комплексе Парк Сантьяго III, в городе Плая де Лас Америкас. Это столи…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
2
1
70 м²
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
1
55 м²
Апартамент в комплексе Primavera в городе Пальм Мар. Апартамент расположен в комплексе с бол…
€227,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
2
1
44 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Optimist в городе Плая де Лас Америкас, всего в …
€239,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
2
1
48 м²
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
2
1
46 м²
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
3
1
53 м²
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
45 м²
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1
1
45 м²
1
У нас есть хорошая квартира на продажу, полностью отремонтированная в жилом комплексе Барака…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
50 м²
В продаже апартамент с одной спальней в комплексе Flamingo в Palm Mar. Жилая площадь 50 м…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
50 м²
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
€159,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
38 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
50 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
45 м²
Апартамент типа студия, в комплексе Castle Harbour, в зоне Los Cristianos. Салон с кухней, в…
€113,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом
Arona, Испания
1
1
115 м²
Апартамент в комплексе Villamar, Costa Adeje, на первой линии. Апартаментр жилой площадью 11…
€367,500
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Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
1
39 м²
В продаже апартамент, который расположен в туристической зоне El Dorado, Las Americas. На…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
2
1
71 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе "Las Floritas", Las Americas с видом на океан.…
€184,000
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