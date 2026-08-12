Провинция Аликанте находится на восточном побережье Испании в составе автономного сообщества Валенсия. Провинция объединяет 141 муниципалитет, включая крупные курорты Аликанте, Бенидорм и Торревьеху и является хорошим местом, чтобы купить апартаменты в Аликанте.

Преимущества покупки квартир в Аликанте

Продажа квартир в Аликанте растет за счет спроста от иностранных инвесторов. Сочетание климата и местоположения у побережья привлекает их не только из ЕС, но и со всего мира. Ключевые преимущества такого жилья:

Целебный климат. Всемирная организация здравоохранения признала микроклимат провинции одним из лучших для здоровья. Средняя температура +18 °C и мягкий морской бриз создают оптимальные условия для круглогодичного проживания.

Всемирная организация здравоохранения признала микроклимат провинции одним из лучших для здоровья. Средняя температура +18 °C и мягкий морской бриз создают оптимальные условия для круглогодичного проживания. Высокая доходность от аренды. Туристический поток в более 10 млн человек ежегодно обеспечивает доходность в 4–6% годовых.

Туристический поток в более 10 млн человек ежегодно обеспечивает доходность в 4–6% годовых. Развитая инфраструктура. Провинция связана скоростной магистралью А-7 с Мадридом, а аэропорт Аликанте обслуживает 120 направлений.

Цены на квартиры и апартаменты в Аликанте

За последние годы (2023–2025) стоимость квартиры в Аликанте демонстрирует стабильный рост цен в 0,24% за квартал в 2024 году, что связано с увеличением числа иностранных покупателей и ограниченным предложением новостроек. В 2023 году провинция стала лидером в Испании по росту населения (+7,7%), что усилило спрос на жилье и привело к повышению цен.

Средние цены на квартиры в Аликанте:

Тип жилья Средняя цена за м² Средняя стоимость (евро) Студия €1600–€2000 €50,000–€80,000 Однокомнатная €1852 €100,000–€130,000 Двухкомнатная €1758 €130,000–€160,000 Трехкомнатная €1615 €140,000–€180,000 Пентхаус €2500–€3500 €250,000–€500,000+ Квартира у моря €2200–€4000 €180,000–€600,000+ Многоуровневая €2000–€3000 €200,000–€400,000

Лучшие районы Аликанте для покупки квартиры

Провинция включает множество муниципалитетов, но несмотря на это, самым популярным вариантом остается просто купить квартиру в Аликанте или его пригороде. Как например в Плайя-де-Сан-Хуан. Это престижный район с 7-километровым пляжем, отмеченным Голубым флагом с ценами на недвижимость в €1800–€2500 за м². Однако есть и другие интересные места: