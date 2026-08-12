Провинция Аликанте находится на восточном побережье Испании в составе автономного сообщества Валенсия. Провинция объединяет 141 муниципалитет, включая крупные курорты Аликанте, Бенидорм и Торревьеху и является хорошим местом, чтобы купить апартаменты в Аликанте.
Преимущества покупки квартир в Аликанте
Продажа квартир в Аликанте растет за счет спроста от иностранных инвесторов. Сочетание климата и местоположения у побережья привлекает их не только из ЕС, но и со всего мира. Ключевые преимущества такого жилья:
- Целебный климат. Всемирная организация здравоохранения признала микроклимат провинции одним из лучших для здоровья. Средняя температура +18 °C и мягкий морской бриз создают оптимальные условия для круглогодичного проживания.
- Высокая доходность от аренды. Туристический поток в более 10 млн человек ежегодно обеспечивает доходность в 4–6% годовых.
- Развитая инфраструктура. Провинция связана скоростной магистралью А-7 с Мадридом, а аэропорт Аликанте обслуживает 120 направлений.
Цены на квартиры и апартаменты в Аликанте
За последние годы (2023–2025) стоимость квартиры в Аликанте демонстрирует стабильный рост цен в 0,24% за квартал в 2024 году, что связано с увеличением числа иностранных покупателей и ограниченным предложением новостроек. В 2023 году провинция стала лидером в Испании по росту населения (+7,7%), что усилило спрос на жилье и привело к повышению цен.
Средние цены на квартиры в Аликанте:
|Тип жилья
|Средняя цена за м²
|Средняя стоимость (евро)
|Студия
|€1600–€2000
|€50,000–€80,000
|Однокомнатная
|€1852
|€100,000–€130,000
|Двухкомнатная
|€1758
|€130,000–€160,000
|Трехкомнатная
|€1615
|€140,000–€180,000
|Пентхаус
|€2500–€3500
|€250,000–€500,000+
|Квартира у моря
|€2200–€4000
|€180,000–€600,000+
|Многоуровневая
|€2000–€3000
|€200,000–€400,000
Лучшие районы Аликанте для покупки квартиры
Провинция включает множество муниципалитетов, но несмотря на это, самым популярным вариантом остается просто купить квартиру в Аликанте или его пригороде. Как например в Плайя-де-Сан-Хуан. Это престижный район с 7-километровым пляжем, отмеченным Голубым флагом с ценами на недвижимость в €1800–€2500 за м². Однако есть и другие интересные места:
- Торревьеха. Бюджетный вариант, особенно в Ла-Мата или Пунта-Прима. Там ценник на квартиры начинается от €60,000, а на виллы — от €200,000.
- Бенидорм. Город еще называют «Испанский Лас-Вегас», в нем бурлит ночная жизнь, из-за чего он подходит для сдачи недвижимости в аренду. Квартиры начинаются от €100,000.
- Кабо-Роиг (Ориуэла-Коста). Элитный район с роскошными апартаментами и виллами. Цены от €180,000 за квартиру.
- Хавеа. Старый город с небольшими домами. Подходит для постоянного проживания. Квартиры у моря дорогие — от €150,000.