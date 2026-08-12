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Квартиры и апартаменты в Аликанте, Испания

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Торревьеха
2393
Бенидорм
1362
Аликанте
452
Марина-Баха
3198
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11 368 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,402
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,053
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,476
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,209
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$329,299
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Код 20260728093743 Просторная квартира типа A расположена на четвёртом этаже комплекса NŌ…
$430,065
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на живописной Коста-Бланке, расположенный всего…
$282,026
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$397,191
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Представляем эту очаровательную отремонтированную студию, расположенную всего в 500 метрах о…
$103,751
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Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых привлекательных мес…
$458,754
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых востребованных зон муници…
$174,842
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Квартира 2 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$328,794
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается уютная студия, расположенная на авеню Абанерас, в одной из самых востребованных зо…
$106,174
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар-де-ла-Орадада, одном из самых привлекате…
$328,794
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$443,376
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Квартира 1 комната в La Mata, Испания
Квартира 1 комната
La Mata, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается приватная квартира, полностью оборудованная, расположенная в одной из самых привле…
$103,751
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Типы недвижимости в Аликанте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Провинция Аликанте находится на восточном побережье Испании в составе автономного сообщества Валенсия. Провинция объединяет 141 муниципалитет, включая крупные курорты Аликанте, Бенидорм и Торревьеху и является хорошим местом, чтобы купить апартаменты в Аликанте.

Преимущества покупки квартир в Аликанте

Продажа квартир в Аликанте растет за счет спроста от иностранных инвесторов. Сочетание климата и местоположения у побережья привлекает их не только из ЕС, но и со всего мира. Ключевые преимущества такого жилья:

  • Целебный климат. Всемирная организация здравоохранения признала микроклимат провинции одним из лучших для здоровья. Средняя температура +18 °C и мягкий морской бриз создают оптимальные условия для круглогодичного проживания.
  • Высокая доходность от аренды. Туристический поток в более 10 млн человек ежегодно обеспечивает доходность в 4–6% годовых.
  • Развитая инфраструктура. Провинция связана скоростной магистралью А-7 с Мадридом, а аэропорт Аликанте обслуживает 120 направлений.

Цены на квартиры и апартаменты в Аликанте

За последние годы (2023–2025) стоимость квартиры в Аликанте демонстрирует стабильный рост цен в 0,24% за квартал в 2024 году, что связано с увеличением числа иностранных покупателей и ограниченным предложением новостроек. В 2023 году провинция стала лидером в Испании по росту населения (+7,7%), что усилило спрос на жилье и привело к повышению цен.

Средние цены на квартиры в Аликанте:

Тип жилья Средняя цена за м² Средняя стоимость (евро)
Студия €1600–€2000 €50,000–€80,000
Однокомнатная €1852 €100,000–€130,000
Двухкомнатная €1758 €130,000–€160,000
Трехкомнатная €1615 €140,000–€180,000
Пентхаус €2500–€3500 €250,000–€500,000+
Квартира у моря €2200–€4000 €180,000–€600,000+
Многоуровневая €2000–€3000 €200,000–€400,000

Лучшие районы Аликанте для покупки квартиры

Провинция включает множество муниципалитетов, но несмотря на это, самым популярным вариантом остается просто купить квартиру в Аликанте или его пригороде. Как например в Плайя-де-Сан-Хуан. Это престижный район с 7-километровым пляжем, отмеченным Голубым флагом с ценами на недвижимость в €1800–€2500 за м². Однако есть и другие интересные места:

  • Торревьеха. Бюджетный вариант, особенно в Ла-Мата или Пунта-Прима. Там ценник на квартиры начинается от €60,000, а на виллы — от €200,000.
  • Бенидорм. Город еще называют «Испанский Лас-Вегас», в нем бурлит ночная жизнь, из-за чего он подходит для сдачи недвижимости в аренду. Квартиры начинаются от €100,000.
  • Кабо-Роиг (Ориуэла-Коста). Элитный район с роскошными апартаментами и виллами. Цены от €180,000 за квартиру.
  • Хавеа. Старый город с небольшими домами. Подходит для постоянного проживания. Квартиры у моря дорогие — от €150,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Аликанте

Почему в Аликанте дешевые квартиры?

Цены в Аликанте ниже, чем в Барселоне или Мадриде благодаря большому предложению объектов. Меньшая конкуренция на рынке снижает стоимость.
 

В каких районах Аликанте лучше жить?

Для семейного проживания подходят Плайя-де-Сан-Хуан и Альбуферета (город Аликанте). Торревьеха и Хавеа тоже подойдут, так как в них есть спальные районы.
 

Сколько в среднем стоит квартира в Аликанте?

В среднем купить квартиру в Аликанте можно за  €1511 за м². Например, двухкомнатная квартира площадью 80 м² обойдётся в €120,000–€150,000, а в элитных районах — от €200,000.
 

Что дает покупка квартиры в Аликанте?

Объект для постоянного проживания у моря в теплом климате или для сдачи в аренду с доходностью 4–6% и перспективу получения ВНЖ при инвестициях от €500,000. 
 

Можно ли купить квартиру в Аликанте без гражданства?

Иностранцы могут купить апартаменты в Аликанте без гражданства. Достаточно получить NIE (идентификационный номер иностранца) и открыть счёт в испанском банке.
 

Является ли покупка квартиры в Аликанте хорошей инвестицией?

Покупка квартиры в Аликанте — это стабильное вложение, так как резкие перепады в стоимости и арендных ставках очень редки. Особенно в рентабельны объекты в 

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