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Квартиры в Провинция Аликанте, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
179
Santa Pola
117
Сан-Мигель-де-Салинас
111
Дения
51
Эльче
50
Виналопо-Митха
36
Almoradi
30
Altea
28
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4 654 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€135,000
Квартира 2 спальни в Orxeta, Испания
Квартира 2 спальни
Orxeta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Первый этаж в Орчете, тихом городке с очень хорошим расположением для любой квартиры: Финест…
€80,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Торре-де-ла-Орадада в 100 м от моря. Престижный район Коста-Бланки Роскошны…
€169,000
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 1 045 м²
€3,90 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 132 м²
€279,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
€315,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: просторная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на Пасео Маритимо в Торре…
€275,000
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: эксклюзивные дома, очень светлые, современные по стилю и с использованием материа…
€512,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в Бенидорме, район Леванте, 85 м. поверхность, 170 м. от ПЛАЙЯ-ЛЕВАНТЕ и в 240 м от…
€179,950
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в Бенидорме, район Parque L'Aiguera 95 м. площади, 1100 м. от пляжа, 2 спальни с дв…
€166,260
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с хорошим расположением, рядом с пляжем, семейным парком, оздоровительным центром, …
€180,000
Квартира 1 спальня с балконом, с садом, с Pool в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с садом, с Pool
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположен в неповторимом окружении природы. Окружающая среда спокойствия и умиротворения, о…
€280,000
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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