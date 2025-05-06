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Квартиры в Кадисе, Испания

San Roque
60
Тарифа
28
Квартира Удалить
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98 объектов найдено
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ, КАДИС Новый жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в п…
$1,03 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 5 комнат в Castellar de la Frontera, Испания
Квартира 5 комнат
Castellar de la Frontera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА ЛЮКС В САН-РОКЕ, КАДИС Новый взгляд на современную жилую схему …
$2,89 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$1,77 млн
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в место, где современная элегантность сочетается с свободой природы в идеал…
$539,826
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Central apartment near commercial zone, historic center and about 200 meters from the beach.…
$215,865
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, эта скрытая жемчужина - рай для гольфистов. С …
$430,215
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в Castellar de la Frontera, Испания
Квартира 4 комнаты
Castellar de la Frontera, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА ЛЮКС В САН-РОКЕ, КАДИС Новый взгляд на современную жилую схему …
$1,78 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$970,333
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН РОКЕ КЛАБ, КАДИС Новый эксклюзивный жилой проект с новыми кварти…
$519,095
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment in the central part. This is the second external floor with an approximate area o…
$195,255
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ Жилой комплекс идеально сочетает в себе зеленые зоны и са…
$1,02 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$938,670
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Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
FOR SALE APARTMENT IN THE CENTER OF TARIFA .The Ventura 2 Building of recent construction is…
$198,509
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Возможность перепродажи одного из лучших строящихся домов на побережье света, состоит из дву…
$786,840
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус 3 комнаты в La Linea de la Concepcion, Испания
Пентхаус 3 комнаты
La Linea de la Concepcion, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) PENTHOUSE IN LA ALCAIDESA WITH GOLF COURSE VIEWS, JUST 5 MINUTES FROM THE BEACH Except…
$334,864
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Facinas, Испания
Квартира 1 спальня
Facinas, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
110m2 renovated house with the patio included habitable around 60m2. It consists of 1 bedroo…
$173,560
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Very bright apartment. It is a ground floor about 200 meters from the sea. It consists of …
$223,459
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Квартира 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Квартира 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Наслаждайтесь жизнью в помещении и на открытом воздухе в этой никогда не обжитой роскошной к…
$550,865
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$624,942
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ Жилой комплекс идеально сочетает в себе зеленые зоны и са…
$623,188
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ Жилой комплекс идеально сочетает в себе зеленые зоны и са…
$675,404
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$2,36 млн
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Квартира 3 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Central floor with southern orientation. It is a second plant without elevator. It has an …
$146,441
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$773,937
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН РОКЕ КЛАБ, КАДИС Новый эксклюзивный жилой проект с новыми кварти…
$722,219
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Типы недвижимости в Кадисе

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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