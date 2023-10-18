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Квартиры в Картахена, Испания

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27 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Мар-де-Кристаль, Мурсия Мар-де-К…
€265,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Картахене, Испания Недорогие апартаменты находятся…
€235,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€375,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€309,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€290,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€288,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€240,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€635,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€510,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€470,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€465,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€365,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€380,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€235,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€193,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€176,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€192,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€183,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€166,000
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
€249,950
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
€137,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
€146,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартамент / Квартира в Mar de Cristal - Mar Menor. Апартаменты в современном стиле, с откры…
€185,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Роскошный жилой комплекс, и вы не найдете лучшего места, чтобы насладиться комфортом и прир…
€198,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Апартаменты расположены на набережной в Ла Манга дель Мар Менор. Они расположены в уникальн…
€338,000

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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