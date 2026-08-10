Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры и апартаменты в Каталонии, Испания

;
Барселона
140
Жирона
66
Льорет-де-Мар
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
321 объект найдено
Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Описание объекта: В престижном жилом комплексе Res. Las Filipinas мы предлагаем тщательно от…
$323,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эксклюзивный пентхаус на Gran Via de les Corts Catalanes, Барселона.Расположенный на последн…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Квартира в новом жилом комплексе на стадии строительства в элитном районе Саррия - Сант Жерв…
$1,17 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Свет, пространство и гармония с природой Этот жилой комплекс предлагает современное простр…
$457,708
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Квартира в районе Ноу де ла Рамбла, 128, Барселона.Светлая квартира с 3 спальнями и 1 ванной…
$445,972
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Барселона, Испания
Квартира 6 спален
Барселона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отремонтированная квартира на продажу в Педральбесе!Расположенная на 3-м этаже с лифтом, в о…
$3,29 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Описание объекта: Предлагаем современную квартиру у моря в новом жилом комплексе Petunia 9 п…
$350,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 5 спален в Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 255 м²
Если вы хотите и имеете возможность инвестировать в долголетие и благополучие для себя и сво…
$2,90 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa de…
$1,53 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Квартира в районе Эшампле города Барселона. Расположена в старинном здании в барселонском ст…
$1,29 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Sant Cugat del Valles, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Квартира-дуплекс в городе Сант Кугат де Байес. Общая площадь 121 м.кв. В квартире 3 спальные…
$668,958
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$888,765
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Квартира 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Квартира 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторная квартира с видом на море в Сант-Антонио-де-Калонже, всего в нескольких минутах от…
$768,497
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Сан-Бой-де-Льобрегат, расположенный всего в 15 км от центра Барселоны и в 6 км от аэропорта …
$489,700
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты у моря в жилом районе Мар-де-Пульпи…
$300,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Квартира в отличном состоянии в элитном районе Педральбес города Барселона. Последний капита…
$1,46 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Атико-дуплекс с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Il…
$2,93 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
В центре Барселоны, в нескольких шагах от Пасео де Грасиа и в окружении очарования района Эш…
$727,639
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Новый жилой комплекс из 15 квартир в районе Сан Андреу. Различные планировки от одной до чет…
$643,632
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Барселона, Испания
Квартира 7 спален
Барселона, Испания
Количество спален 7
Площадь 355 м²
Атико в элитном районе Сант Жерваси- Гальвань города Барселона. Здание известного архитектор…
$2,52 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$691,637
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Расположенная на отреставрированной и эксклюзивной пешеходной улице Консель-де-Сент, всего в…
$2,72 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 2 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с проспектом Пасео-де-Грасиа и зданиями Гауди в Барселоне Район Эшампле знаме…
$993,329
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Castellbisbal, Испания
Квартира 4 спальни
Castellbisbal, Испания
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Квартира в городе Касетльбисбаль в провинции Барселона. Общая площадь 115 м.кв. В квартире 4…
$286,709
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Carme, Испания
Квартира 4 спальни
Carme, Испания
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Описание объекта: В популярном районе Плайя-Фламенка, в самом сердце Ориуэла-Коста, строится…
$561,160
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Кубельес, Испания
Квартира 3 спальни
Кубельес, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этот жилой комплекс создан с акцентом на комфорт и экологичность, органично вписываясь в окр…
$504,221
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Квартира с террасой в Finca Regia в районе Sant Gervasi – Galvany.Продаётся квартира с больш…
$1,39 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Каталонии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти