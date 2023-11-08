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392 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
300 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,62 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
339 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
357 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
314 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
412 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
98 м²
Апартаменты с видом на море в привилегированном районе залива Альтеа. Прекрасные апарта…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3
140 м²
Новый комплекс комфорт-класса, построенный в 2021 году расположен в центральной части курорт…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2
115 м²
Фантастическая квартира в самом сердце Эшампле. Рядом с Пасео де Грасия и Пасео Сан Хуан, ра…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3
110 м²
Потрясающая квартира c террасой на продажу в Золотом Квадрате Барселоны, с приватной террасо…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2
78 м²
Эксклюзивная отремонтированная квартира на улице Castillejos, в самом сердце района Эшампле,…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
4
143 м²
3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cadaques, Испания
3
2
94 м²
2/3
Апартаменты в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, …
€545,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
2
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
128 м²
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
€281,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
3
2
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
5
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
1
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
5
4
Шикарный дуплекс на первой линии моря в городе Sant Antoni de Calonge Площадь 280м2, на ниж…
€2,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
2
1
Квартира в городе Эмпуриабрава, расположена на второй линии моря, в 150 метрах от пляжа. В 1…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с terrassa
Lower Emporda, Испания
2
1
Продается квартира в городе Sant Antoni de Calonge . Квартира находится на 1 линии моря в мн…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
3
4
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
2
3
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Sant Joan de Palamos, Испания
4
1
Прекрасная квартира атико со свежим ремонтом на второй линии моря городa Palamos. Апартамент…
€238,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой
Castello d Empuries, Испания
1
1
Уютная квартира c впечатляющим видом на озеро в симпатичном городке Емпуриабрава!В квартире …
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Lift, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
1
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
€247,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
€520,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
€440,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
3
2
Квартира на первой линии моря с шикарным видом. Расположена на 5 этаже в здании с лифтом. П…
€800,000
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания
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