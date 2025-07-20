Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Испании

Санта-Крус-де-Тенерифе
15
Канарские острова
15
Arona
11
Los Cristianos
7
Готовый бизнес Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Свободный дом Процветающий канарский ресторан на продажу - Коста-дель-Силенсио Редкая возмож…
$337,099
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Пакет Jetski включает в себя следующее: - Hyundai Staria 2022 года, 9-местный фургон, оснаще…
$430,092
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Castro, Испания
Готовый бизнес
Castro, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Продажа и отличные инвестиционные возможности. 2000 м2 двор с деревенскими и промышленными ч…
$900,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Бар Tapas, расположенный в Лас-Америкас. Бар полностью оборудован всем необходимым для успеш…
$174,361
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Кафе, расположенное в самом сердце Лос-Кристианоса. Кафе полностью оборудовано всем необходи…
$69,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 180 м² в Urbanizacion El Guincho, Испания
Готовый бизнес 180 м²
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 180 м²
Недвижимость Lupain рада предложить эту прекрасную возможность купить недвижимость в центре …
$406,843
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 113 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 113 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Мы рады представить этот бесплатный ресторан в Коста-дель-Силенсио, который в настоящее врем…
$348,607
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Adeje, Испания
Готовый бизнес
Adeje, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Хорошо зарекомендовавшая себя группа ресторанов в Коста-Адехе планирует продать 10 ресторано…
$988,048
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Продается: компания по прокату реактивных лыж (без долгов и с чистой историей, никогда не то…
$191,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 45 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 45 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 45 м²
Очень популярный, уютный, красиво обслуживаемый бар, расположенный в отличном месте в Лас-Ам…
$203,422
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 300 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 300 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 300 м²
Lupain Properties рады предложить эту фантастическую деловую возможность существующего ресто…
$371,971
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в El Cabezo, Испания
Готовый бизнес
El Cabezo, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Полностью оборудованные и работающие парикмахерские для продажи в Эль-Медано. Аренда составл…
$29,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Эксклюзивный бар для бассейнов, для продажи в Лос-Кристианос. Эта замечательная и редкая воз…
$406,843
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 300 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 300 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 300 м²
Минимаркет Leasehold с интерьером 300 м2 переносится в Лос-Кристианос с лицензией на вынос, …
$69,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Мы рады предложить это оживленное кафе и бар в аренду, кафе полностью оборудовано и лицензир…
$115,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English

Типы недвижимости в Испании

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти