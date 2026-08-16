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Квартиры и апартаменты в Ла-Нусии, Испания

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179 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1
Современная квартира на среднем этаже с большой террасой, тренажерным залом, социальным клуб…
$436,950
НДС
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя тишину и комфорт, которые предлагают эти новые объекты недвижимости в прив…
$403,837
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$404,429
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$363,512
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$542,668
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Совершенство в современном дизайне, сочетание изысканных отделок и роскошных услуг определяе…
$476,207
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Квартира 4 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл…
$549,115
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$580,117
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Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Нусия, Аликанте Квартиры расположены в …
$520,389
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Ла-Нусии: современная жизнь в районе Сьюдад-дель-Депорте недалеко о…
$550,348
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Откройте для себя спокойствие и комфорт в жилом комплексе La Nucía Pines, расположенном в жи…
$367,124
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из квартир и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, созданны…
$379,810
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Квартира 2 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает выбор из 52 о…
$424,498
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
$468,741
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя спокойствие и комфорт этих новых объектов недвижимости в привилегированном…
$433,207
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$606,665
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$426,217
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Квартира 2 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$432,542
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$542,668
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Квартира 3 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$509,110
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Квартира 2 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Апартаменты с 2 спальнями в Destiny by Bergen являются частью современного и очень полного ж…
$365,645
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Квартира 2 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает выбор из 52 о…
$402,892
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Откройте для себя тишину и комфорт, которые предлагают эти новые объекты недвижимости в прив…
$519,467
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$363,512
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Квартира 4 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этот уютный полудуплексный дом, расположенный в очень тихой урбанизации, распределён на три …
$367,202
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Квартира 3 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Живите в уникальной природной среде в этих эксклюзивных апартаментах и пентхаусах с просторн…
$458,831
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Совершенство в авангардном дизайне, дополненное изысканными отделками и роскошными услугами,…
$506,259
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя тишину и комфорт, которые предлагают эти новые объекты недвижимости в прив…
$433,207
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