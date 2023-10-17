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Квартиры в la Nucia, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в la Nucia, Испания
Квартира 4 комнаты
la Nucia, Испания
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Массив
€630,324
Квартира 3 комнаты в la Nucia, Испания
Квартира 3 комнаты
la Nucia, Испания
Комнаты 3
Площадь 141 м²
NEW BUILD VILLAS IN LA NUCIA New Build Residential из комфортабельных и роскошных вилл с ча…
€456,773
Квартира 1 спальня в la Nucia, Испания
Квартира 1 спальня
la Nucia, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
С 106 000 евро Фантастические дома с большими террасами и первый этаж с садом. Дома располож…
€119,000
Квартира 2 спальни у моря в la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Nucia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
€320,350
Квартира 2 спальни у моря в la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Nucia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…
€595,000
Квартира 3 спальни у моря в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
la Nucia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/3
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апартамен…
€481,270
Квартира 2 спальни у моря в la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
la Nucia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апарта…
€357,700
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
€320,350
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
€481,270
Квартира 3 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Центральная квартира в Ла-Нусии, напротив парка, рядом с Centro Especialidades, почтой, школ…
€124,000
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