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Квартиры и апартаменты в Вильяхойосе, Испания

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673 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
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$461,181
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Код 20260728091452 Современная квартира с тремя спальнями на третьем этаже NŌA Villajoyos…
$409,586
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Код 20260728093743 Просторная квартира типа A расположена на четвёртом этаже комплекса NŌ…
$430,065
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Код 20260727175221 Квартира площадью 75,24 м² расположена на втором этаже строящегося дом…
$390,082
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Код 20260727173849 Продаётся семейная квартира типа A на первом этаже нового комплекса NŌ…
$371,506
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,476
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4/5
Код 20260728162247 Квартира с тремя спальнями на четвёртом этаже строящегося комплекса NŌ…
$402,319
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Код 20260728102749 Продаётся квартира типа B площадью 72,99 м² на первом этаже NŌA Villaj…
$347,538
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Код 20260728160921 Трёхкомнатная квартира 2B с двумя отдельными спальнями расположена на …
$364,915
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
В Аликанте, в живописном городке Ла-Вильяхойоса / Вила-Хойоса, представлена эксклюзивная нов…
$837,986
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В Аликанте, в живописном местечке Ла Вильяхойоса / Вила Хойоса, представлена эксклюзивная но…
$543,246
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Квартира 1 спальня в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 спальня
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Расположенный в очаровательном городе Вильяхойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$409,363
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Квартира 3 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Вильяхойосе - уникальную возможность жить в идиллич…
$766,284
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Квартира 2 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Роскошный курорт в Вильяхойосе - райский уголок на морском побережье Откройте для себя уни…
$441,278
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Живите на Коста-Бланке в шаге от моря. Всего в 1 км от пляжа Кала де Финестрат располагаетс…
$433,441
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Квартира 1 спальня в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 спальня
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Роскошный курорт в Вильяхойосе - райский уголок на морском побережье Откройте для себя уни…
$457,708
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Представляем современные апартаменты площадью 58 м2 в новом закрытом комплексе от застройщик…
$287,805
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла-Кала-де-Финестрат на побережье Коста-Бланка…
$446,155
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЦЕНТРЕ ВИЛЬЯХОЙОСЫ Новый комплекс апартаментов в самом цен…
$924,359
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Живите у Средиземного моря в вашем новом доме в Ла Вильяхойоса. Откройте для себя эксклюзив…
$387,207
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Живите на Коста-Бланке в шаге от моря. Всего в 1 км от пляжа Кала-де-Финестрат располагаетс…
$403,389
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, где каждый день начинается с солнечного света…
$673,856
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Квартира 1 спальня в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 спальня
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Njoy villajoyosa — это эксклюзивный бутик-проект, расположенный на первой линии моря, напрот…
$503,416
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
В Аликанте, в живописном городке Ла-Вильяхойоса / Вила-Жойоса, представлена эксклюзивная нов…
$583,700
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Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В Аликанте, в живописном городке Ла Вильяхойоса / Вила Хойоса, предлагается исключительная и…
$485,454
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Квартира 1 комната в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 комната
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Открыт срок предварительного бронирования: воспользуйтесь возможностью приобрести лучшие еди…
$572,142
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
В Аликанте, в живописном городке Ла-Вийяхьойоса / Вила-Жойоса, представлена эксклюзивная нов…
$414,947
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 102 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$445,281
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Квартира 1 спальня в Вильяхойоса, Испания
Квартира 1 спальня
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Хойоса, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$366,697
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