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la Vila Joiosa Villajoyosa
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Квартиры в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
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179 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
60 м²
€135,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
75 м²
О проекте: эксклюзивные дома, очень светлые, современные по стилю и с использованием материа…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
Квартира с хорошим расположением, рядом с пляжем, семейным парком, оздоровительным центром, …
€180,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с садом, с Pool
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
38 м²
Расположен в неповторимом окружении природы. Окружающая среда спокойствия и умиротворения, о…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
1
Просторная квартира площадью 80 м2, очень светлая и частично отремонтированная, в центре Вил…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
Отличная и очень просторная квартира с лифтом, в самом центре Вильяхойосы на улице Конститус…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
110 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN VILLAJOYOSA РЯДОМ С SEA New Build жилой комплекс из 32 квартир с 2 …
€266,834
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
98 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN VILLAJOYOSA РЯДОМ С SEA New Build жилой комплекс из 32 квартир с 2 …
€369,463
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
75 м²
NEW BUILD RESIDENCIAL С ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЛАХОЙОСЕ LIVE BY THE SEA New Build…
€458,750
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
96 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОМ 50М ОТ ПЛЯЖА Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный в пределах…
€460,802
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
127 м²
NEW BUILD COMPLEX IN VILLAYOJOSANew Строить жилой комплекс из 42 квартир и пентхаусов в Vil…
€650,152
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
351 м²
Вилла на продажу с невероятным видом на море в Вильяхойоса В доме есть 4 спальни 4 ванные к…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
174 м²
Хотите жить в самом современном и эксклюзивном жилом комплексе на побережье Коста Бланка То…
€508,011
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
148 м²
Хотите жить в самом современном и эксклюзивном жилом комплексе на побережье Коста Бланка То…
€610,640
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
63 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN VILLAJOYOSA РЯДОМ С SEA New Build жилой комплекс из 32 квартир с 2 …
€205,257
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
189 м²
Массив
€472,091
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
187 м²
В исключительной бухте Коста Бланка, где древний город Аллон когда-то стоял в форме залива …
€505,446
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
124 м²
Двенадцать эксклюзивных домов на набережной в ВильяхойосаА уникальный дизайн с высоким каче…
€987,287
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
187 м²
Наш новый проект в Finestrat жилищный комплекс из 39 домов с 3 различными проектами Типы AB…
€502,701
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
В доме прихожая, отдельная кухня, большая гостиная, 2 спальни со встроенными шкафами, две ва…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
107 м²
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС 50М ОТ ПЛЯЖА Хотите насладиться солнцем и морем от джакузи Приходите…
€862,080
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с Pool
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
63 м²
Referencia: 512 Представляем вам уютную квартиру в самом сердце бухты Бенидорма! В этой пр…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
42 м²
О проекте: эксклюзивные дома, очень светлые, современные по стилю и с использованием материа…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
78 м²
Красивая квартира очень хорошего качества с беспрепятственным видом. В доме есть прихожая, …
€168,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
100 м²
Квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, одна с люксом, гостиной-столовой с балк…
€142,800
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
100 м²
О проекте: новый жилой комплекс расположен в Аллонбей, привилегированном районе между Вильях…
€633,500
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Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
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Квартира 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
2
99 м²
3/4
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€240,000
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Квартира 2 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
1
63 м²
2/4
Представляем новые апартаменты на побережье Коста Бланка в городе Вильяхойоса.Вильяхойоса - …
€200,000
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