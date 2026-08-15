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Квартиры и апартаменты в Торревьехе, Испания

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2 440 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$352,805
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Ищете дом у моря с удобствами курорта? Это ваш шанс стать обладателем жилья в одном из самых…
$426,836
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$445,344
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Откройте для себя эту великолепную квартиру, расположенную в востребованном районе Асекион, …
$276,977
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$396,905
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В сердце оживленного Парка Наций в Торревьехе эта уютная квартира предлагает уникальную возм…
$171,082
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный комплекс предлагает тщат…
$404,858
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$443,056
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$163,100
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Откройте для себя уголок роскоши с великолепными видами на море, расположенный в эксклюзивно…
$380,460
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$427,993
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$206,906
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Эксклюзивная квартира-атик на углу в Пунта Приме (Росио дель Мар), всего в 200 метрах от мор…
$283,401
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный住宅ный комплекс предлага…
$352,805
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$185,078
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Представляем вам уютную квартиру в сердце Торревьехи, расположенную в кипящей жизни центра г…
$202,313
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательном городке Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$387,507
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Код 20260814142709Продаётся квартира из банковского фонда в центральной части города Торревь…
$51,232
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$404,858
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательная квартира на пляже Торревьехи сочетает в себе спокойствие жилого района и близ…
$147,572
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вашему вниманию привлекательную квартиру, расположенную в востребованной зоне P…
$171,956
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Предлагается к продаже уютная квартира с 1 спальней и площадью 50 м², полностью отремонтиров…
$155,684
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Пентхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Откройте для себя эксклюзивный проект новых квартир, расположенных в самом центре Торревьехи…
$203,586
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$352,805
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Испанский муниципалитет Торревьеха находится в провинции Аликанте. Его уникальная черта заключается во внушительном количестве иностранцев относительно местного населения: из 92,000 человек 40% жителей — это экспаты из Великобритании, Скандинавии и России. Именно поэтому продажа квартир в Торревьехе во многом ориентирована именно на иностранцев.

Особенности покупки квартир в Торревьехе

Для иностранцев процесс покупки прост: за одну неделю в местном отделении полиции можно оформить налоговый номер NIE, после чего открыть счет в местном банке. Теперь можно приобрести жилье с рядом преимуществ:

  • Рентная доходность. Краткосрочная аренда в Торревьехе в июне–сентябре приносит €900–1500/мес, долгосрочная — €600–800/мес.
  • Высокая ликвидность. Среднее время до продажи объекта составляет всего  2,5 месяца.
  • Низкие затраты. Жилье с высоким классом экономичности снижает расходы на коммуналку.

Цены на квартиры и апартаменты в Торревьехе

По состоянию на 2025 год, цены на квартиры в Торревьехе начинаются от €2502/м², что ниже среднего по Аликанте (€2930/м²). За 2022–2025 рост составил 39% (с €1803/м² в феврале 2022). Стоимость напрямую зависит от типа квартиры: студии, двухкомнатные, пентхаусы с террасами.

Средняя стоимость квартир в Торревьехе:

Тип квартиры Цена 2022 (€) Цена 2023 (€) Цена 2024 (€) Цена 2025 (€)
Студии 30–45м² 45–55 тыс. 50–65 тыс. 60–75 тыс. 70–90 тыс.
Однушки (1+1) 40–60м² 60–80 тыс. 70–90 тыс. 85–110 тыс. 95–130 тыс.
Двухкомнатные (2+1) 60–85м² 90–120 тыс. 105–140 тыс. 125–165 тыс. 145–190 тыс.
Трехкомнатные (3+1) 80–110м² 130–170 тыс. 150–195 тыс. 175–230 тыс. 205–270 тыс.
Пентхаусы 90–130м² 160–220 тыс. 185–250 тыс. 210–290 тыс. 240–330 тыс.
Многоуровневые квартиры 100–150м² 180–250 тыс. 210–290 тыс. 240–330 тыс. 275–380 тыс.

Квартира в Торревьехе в среднем стоит €307,000, но это именно средний показатель, и в реальности можно даже найти студии за €40,000. Вторичка обычно на 12–15% дешевле нового жилья.

Популярные районы Торревьехи для покупки апартаментов

Самый популярный район Торревьехи — это Centro. Он находится у порта Torre del Moro (XVIII в.), всего в 200 метрах от побережья. Средние цены здесь держатся на отметке в €2002 за квадратный метр.

Другие популярные районы:

  • Playa del Cura и Acequión. Пляжи с золотым песком и ценами в €2400/м², инвестиции приносят +7% годовых.
  • La Mata. Север муниципалитета в 7 км от центра. Тут порядка 30% жителей — это скандинавы. Цены в пределах €2200/м².
  • Los Balcones и Lago Jardín. Престижные районы в пяти километрах южнее центра. Цены здесь одни из самых высоких на рынке и начинаются от €2990 за квадратный метр.
  • Punta Prima и Los Altos. Пригород у гольф-клуба Villamartin (18 лунок). Новое жилье здесь уходит за €2600/м², вторичное обойдется на 15% дешевле.

Часто задаваемые вопросы о покупке квартир в Торревьехе

Могут ли иностранцы купить квартиру в Торревьехе?

По закону 57/1968 иностранцы могут покупать местную недвижимость без ограничений. Для этого нерезиденту нужно оформить налоговый номер NIE и открыть счет в местном банке.

Сколько в среднем стоит квартира в Торревьехе?

Средние цены на квартиры в Торревьехе находятся в пределах €2502/м². Однушка на 50 м² в центральном районе обойдется в €100,000, а двухкомнатная — уже за €200,000.

Является ли покупка квартиры в Торревьехе хорошей инвестицией?

Местная недвижимость растет в цене в среднем на 7–10% в год, а доходность находится в пределах 6–10%, что вдвое выше, чем в Западной и Северной Европе.

Где лучше всего жить в Торревьехе?

Купить апартаменты в Торревьехе для жизни можно в La Mata или Los Balcones. Для инвестиций лучше подойдет Centro или Playa del Cura, в них много туристов и высокая заполняемость арендного жилья.

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