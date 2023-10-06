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Квартиры в Торревьеха, Испания

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973 объекта найдено
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Представляем комфортабельную квартиру на третьем этаже в городе Торревьеха в районе Пунта Пр…
€119,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€96,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в Ла Реколета, Пунта Прима в одном из самых привилегированных комплексов района …
€399,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€87,260
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 20 метрах от моря. Торревьеха …
€233,000
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы в ТорревьехаНовый П…
€273,366
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Площадь 41 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Build жилой всего в 3 минутах ходьбы от пляжа Лос Локос…
€172,658
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 67 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Build жилой всего в 3 минутах ходьбы от пляжа Лос Локос…
€233,632
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 63 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, ра…
€294,605
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Площадь 83 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, ра…
€304,768
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 63 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, ра…
€406,391
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Площадь 82 м²
NEW BUILD RESIDENT IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, ра…
€416,553
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€284,545
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Площадь 83 м²
€432,864
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Площадь 122 м²
€476,612
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€137,191
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Площадь 39 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN TORREVIEJANew Построить апартаменты и пентхаусы в ТорревьехаНовый П…
€141,256
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