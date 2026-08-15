Испанский муниципалитет Торревьеха находится в провинции Аликанте. Его уникальная черта заключается во внушительном количестве иностранцев относительно местного населения: из 92,000 человек 40% жителей — это экспаты из Великобритании, Скандинавии и России. Именно поэтому продажа квартир в Торревьехе во многом ориентирована именно на иностранцев.

Особенности покупки квартир в Торревьехе

Для иностранцев процесс покупки прост: за одну неделю в местном отделении полиции можно оформить налоговый номер NIE, после чего открыть счет в местном банке. Теперь можно приобрести жилье с рядом преимуществ:

Рентная доходность. Краткосрочная аренда в Торревьехе в июне–сентябре приносит €900–1500/мес, долгосрочная — €600–800/мес.

Краткосрочная аренда в Торревьехе в июне–сентябре приносит €900–1500/мес, долгосрочная — €600–800/мес. Высокая ликвидность . Среднее время до продажи объекта составляет всего 2,5 месяца.

. Среднее время до продажи объекта составляет всего 2,5 месяца. Низкие затраты. Жилье с высоким классом экономичности снижает расходы на коммуналку.

Цены на квартиры и апартаменты в Торревьехе

По состоянию на 2025 год, цены на квартиры в Торревьехе начинаются от €2502/м², что ниже среднего по Аликанте (€2930/м²). За 2022–2025 рост составил 39% (с €1803/м² в феврале 2022). Стоимость напрямую зависит от типа квартиры: студии, двухкомнатные, пентхаусы с террасами.

Средняя стоимость квартир в Торревьехе:

Тип квартиры Цена 2022 (€) Цена 2023 (€) Цена 2024 (€) Цена 2025 (€) Студии 30–45м² 45–55 тыс. 50–65 тыс. 60–75 тыс. 70–90 тыс. Однушки (1+1) 40–60м² 60–80 тыс. 70–90 тыс. 85–110 тыс. 95–130 тыс. Двухкомнатные (2+1) 60–85м² 90–120 тыс. 105–140 тыс. 125–165 тыс. 145–190 тыс. Трехкомнатные (3+1) 80–110м² 130–170 тыс. 150–195 тыс. 175–230 тыс. 205–270 тыс. Пентхаусы 90–130м² 160–220 тыс. 185–250 тыс. 210–290 тыс. 240–330 тыс. Многоуровневые квартиры 100–150м² 180–250 тыс. 210–290 тыс. 240–330 тыс. 275–380 тыс.

Квартира в Торревьехе в среднем стоит €307,000, но это именно средний показатель, и в реальности можно даже найти студии за €40,000. Вторичка обычно на 12–15% дешевле нового жилья.

Популярные районы Торревьехи для покупки апартаментов

Самый популярный район Торревьехи — это Centro. Он находится у порта Torre del Moro (XVIII в.), всего в 200 метрах от побережья. Средние цены здесь держатся на отметке в €2002 за квадратный метр.

Другие популярные районы: