Испанский муниципалитет Торревьеха находится в провинции Аликанте. Его уникальная черта заключается во внушительном количестве иностранцев относительно местного населения: из 92,000 человек 40% жителей — это экспаты из Великобритании, Скандинавии и России. Именно поэтому продажа квартир в Торревьехе во многом ориентирована именно на иностранцев.
Особенности покупки квартир в Торревьехе
Для иностранцев процесс покупки прост: за одну неделю в местном отделении полиции можно оформить налоговый номер NIE, после чего открыть счет в местном банке. Теперь можно приобрести жилье с рядом преимуществ:
- Рентная доходность. Краткосрочная аренда в Торревьехе в июне–сентябре приносит €900–1500/мес, долгосрочная — €600–800/мес.
- Высокая ликвидность. Среднее время до продажи объекта составляет всего 2,5 месяца.
- Низкие затраты. Жилье с высоким классом экономичности снижает расходы на коммуналку.
Цены на квартиры и апартаменты в Торревьехе
По состоянию на 2025 год, цены на квартиры в Торревьехе начинаются от €2502/м², что ниже среднего по Аликанте (€2930/м²). За 2022–2025 рост составил 39% (с €1803/м² в феврале 2022). Стоимость напрямую зависит от типа квартиры: студии, двухкомнатные, пентхаусы с террасами.
Средняя стоимость квартир в Торревьехе:
|Тип квартиры
|Цена 2022 (€)
|Цена 2023 (€)
|Цена 2024 (€)
|Цена 2025 (€)
|Студии 30–45м²
|45–55 тыс.
|50–65 тыс.
|60–75 тыс.
|70–90 тыс.
|Однушки (1+1) 40–60м²
|60–80 тыс.
|70–90 тыс.
|85–110 тыс.
|95–130 тыс.
|Двухкомнатные (2+1) 60–85м²
|90–120 тыс.
|105–140 тыс.
|125–165 тыс.
|145–190 тыс.
|Трехкомнатные (3+1) 80–110м²
|130–170 тыс.
|150–195 тыс.
|175–230 тыс.
|205–270 тыс.
|Пентхаусы 90–130м²
|160–220 тыс.
|185–250 тыс.
|210–290 тыс.
|240–330 тыс.
|Многоуровневые квартиры 100–150м²
|180–250 тыс.
|210–290 тыс.
|240–330 тыс.
|275–380 тыс.
Квартира в Торревьехе в среднем стоит €307,000, но это именно средний показатель, и в реальности можно даже найти студии за €40,000. Вторичка обычно на 12–15% дешевле нового жилья.
Популярные районы Торревьехи для покупки апартаментов
Самый популярный район Торревьехи — это Centro. Он находится у порта Torre del Moro (XVIII в.), всего в 200 метрах от побережья. Средние цены здесь держатся на отметке в €2002 за квадратный метр.
Другие популярные районы:
- Playa del Cura и Acequión. Пляжи с золотым песком и ценами в €2400/м², инвестиции приносят +7% годовых.
- La Mata. Север муниципалитета в 7 км от центра. Тут порядка 30% жителей — это скандинавы. Цены в пределах €2200/м².
- Los Balcones и Lago Jardín. Престижные районы в пяти километрах южнее центра. Цены здесь одни из самых высоких на рынке и начинаются от €2990 за квадратный метр.
- Punta Prima и Los Altos. Пригород у гольф-клуба Villamartin (18 лунок). Новое жилье здесь уходит за €2600/м², вторичное обойдется на 15% дешевле.