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Квартиры и апартаменты в Лос-Алькасарес, Испания

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540 объектов найдено
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвест…
$165,272
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Квартира 1 спальня в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 1 спальня
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает…
$129,151
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Качество и дизайнКаждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и в…
$389,981
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Квартира 1 спальня в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 1 спальня
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвестиционная…
$129,444
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Лос-Алькасарес, всего в 200 метрах от моря Мен…
$188,402
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Квартира 1 комната в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 1 комната
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Лос-Алькасаресе, всего в 200 метрах от моря Ме…
$129,454
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвест…
$188,387
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Пентхаус 1 комната в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 1 комната
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Лос-Алькасарес, всего в 200 метрах от моря Мен…
$165,285
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвестиционная…
$188,387
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Откройте для себя новый проект жилой недвижимости, созданный для тех, кто ищет качество, ком…
$381,428
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$482,449
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Квартира 1 спальня в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 1 спальня
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвест…
$129,444
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$462,221
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает…
$187,961
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Качество и дизайнКаждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и в…
$482,449
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$341,551
Оставить заявку
Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвестиционная…
$165,272
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые апартаменты в курортном комплексе La Serena Golf-Los Alcazares рядом с пляжем Совреме…
$429,008
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивный жилой комплекс на первой линии гольф‑поля La Serena в Лос‑Алькасаресе, на побер…
$345,597
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Откройте для себя новую жилую комплекс, созданный для тех, кто ищет качество, комфорт и прив…
$317,857
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новостроек для тех, кто ценит качество, комфорт и привилегирован…
$300,519
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$457,081
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Качество и дизайнC каждой квартиры передаётся суть эксклюзивности: высокое качество, совреме…
$335,079
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$366,697
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
$404,545
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 351 м²
Эти эксклюзивные элитные виллы нового строительства предлагают привилегированный образ жизни…
$1,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой комплекс в привилегированном месте: рядом с полем…
$346,637
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новые апартаменты и виллы на берегу поля для гольфа La Serena Golf в Лос-Алькасарес Эксклюз…
$470,975
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Откройте для себя эксклюзивные новостройки в привилегированном районе Лос-Алькасарес на побе…
$392,871
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$392,871
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