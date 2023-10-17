Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Los Alcazares
  5. Квартиры

Квартиры в Los Alcazares, Испания

пентхаусы
4
двухкомнатные
19
трехкомнатные
13
Квартира В архив
Очистить
32 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€217,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€209,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Квартира 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы на продажу в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 …
€399,000
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 и 3 к…
€209,000
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартаменты в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 и 3 к…
€319,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Стильная Недвижимость в Популярном Районе Коста-Калида, Лос-Алькасарес Проект расположен в п…
€194,000
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€195,000
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС 11 недавно построенных квартир с общим бассейном…
€210,000
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
Realting.com
Перейти