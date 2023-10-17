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32 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€217,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
69 м²
2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Los Alcazares, Испания
3
2
108 м²
Виллы на продажу в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 …
€399,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
2
2
74 м²
Апартаменты в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 и 3 к…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
3
2
93 м²
Апартаменты в Лос Алькасарес, Коста Калида Тихая резиденция состоит из 32 квартир на 2 и 3 к…
€319,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
88 м²
1/3
Стильная Недвижимость в Популярном Районе Коста-Калида, Лос-Алькасарес Проект расположен в п…
€194,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией
Los Alcazares, Испания
4
2
74 м²
3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
3
2
88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС 11 недавно построенных квартир с общим бассейном…
€210,000
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Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3
2
88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3
2
88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€129,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3
2
88 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новое строительство 11 квартир с общим бас…
€194,250
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Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Готовые к заселению апартаменты с видом на гольф и неда…
€139,900
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