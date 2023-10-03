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Квартиры в Валенсии, Испания

Алаканти
364
Аликанте
311
Гуардамар
273
Pilar de la Horadada
271
Марина-Альта
269
Бенидорм
266
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
Бах-Виналопо
167
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5 312 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 104 м²
€320,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Дения, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
Площадь 189 м²
€510,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€163,025
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€151,945
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в 200 метрах от пляжа в Кала-де-Финестрат, Коста Бланка, 2 спальни, с, 1 Ванная ком…
€210,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€145,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€244,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 548 Отличная 2-спальная квартира в живописном Аликанте! Эта просторная квартир…
€109,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуарда…
€238,000
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€226,000
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€289,950
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€219,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000

Типы недвижимости в Валенсии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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