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Квартиры в Валенсии, Испания
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5 312 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
104 м²
€320,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
189 м²
€510,000
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Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
114 м²
€170,000
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Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
1
1
54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€163,025
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
2
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€151,945
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
76 м²
4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
48 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
80 м²
Квартира в 200 метрах от пляжа в Кала-де-Финестрат, Коста Бланка, 2 спальни, с, 1 Ванная ком…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
2
78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
2
96 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€244,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
2
1
80 м²
Referencia: 548 Отличная 2-спальная квартира в живописном Аликанте! Эта просторная квартир…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
86 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуарда…
€238,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€226,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Las Escalericas, Испания
2
2
93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Las Escalericas, Испания
2
2
103 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€289,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€219,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
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