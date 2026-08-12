Провинция Валенсия считается жемчужиной Средиземноморья. Провинция лежит в восточной части Испании и включает множество городов как на побережье, так и в глубине острова. Столица провинции, город Валенсия, вместе с такими популярными районами, как Гандия, Кульера и Олива, привлекает тех, кто мечтает купить квартиру в Валенсии для жизни, отдыха или инвестиций.
Преимущества покупки квартир и апартаментов в Валенсии
Купить апартаменты в Валенсии может каждый желающий, а таких много, в основном потому что цены на недвижимость здесь в оптимальном соотношении со стоимостью и уровнем жизни. Вот ключевые преимущества такой покупки:
- Средиземноморский климат. Более 300 солнечных дней в году и средняя температура в +15°C зимой и +30°C летом привлекает как туристов так и постоянных жителей.
- Разнообразие недвижимости. В провинции представлены объекты на любой вкус: от современных студий в центре города до просторных пентхаусов на побережье Коста-Бланка и Коста-Валенсия.
- Высокий спрос на аренду. Провинция привлекает туристов и экспатов, что обеспечивает стабильный доход от сдачи в 6% годовых.
Цены на квартиры в Валенсии
Стоимость квартир в Валенсии в 2024 году составила примерно €1709 в провинции и €2243 в столице. За последние три года рынок демонстрирует стабильный рост, и в 2025 году прогнозируется дальнейшее повышение цен на 6–8%.
Средние цены на квартиры в Валенсии:
|Тип жилья
|Средняя цена (€)
|Студия
|80,000–120,000
|Однокомнатная квартира
|120,000–180,000
|Двухкомнатная квартира
|180,000–250,000
|Трехкомнатная квартира
|220,000–350,000
|Пентхаус
|
350,000–700,000
|Многоуровневые апартаменты
|450,000–900,000+
|Квартиры у моря
|250,000–500,000
Лучшие районы Валенсии для покупки апартаментов
Самым популярным местом для покупки квартир является столица провинции и одноименный город — Валенсия, а конкретно ее районы и пригороды:
- Ciutat Vella. Исторический центр города с ценами около €3108/м². Район привлекает близостью к Кафедральному собору, рынку Меркадо-Сентраль и интересен для сдачи кварти в аренду туристам.
- Eixample. Престижный район с ценами до €4491/м². Основной спрос приходится на двухкомнатные квартиры.
- El Cabanyal. Район у пляжа Мальвароса с ценами около €2500/м².
Кроме Валенсии популярен Cullera (Кульера) — курортный город на побережье Коста-Валенсия,. Стоимость квартир начинается от €250,000. Вторым по популярности идет Gandia (Гандия). Это тоже курортный город на побережье, но с ценами от €1,800/м².