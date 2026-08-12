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Квартиры и апартаменты в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
2393
Валенсия
111
Бенидорм
1362
Аликанте
452
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11 665 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,402
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,053
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,476
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,209
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эксклюзивная новостройка расположена в одной из самых спокойных и центральных зон Кульеры, в…
$377,344
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$329,299
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Код 20260728093743 Просторная квартира типа A расположена на четвёртом этаже комплекса NŌ…
$430,065
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на живописной Коста-Бланке, расположенный всего…
$282,026
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$397,191
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Представляем эту очаровательную отремонтированную студию, расположенную всего в 500 метрах о…
$103,751
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Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых привлекательных мес…
$458,754
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя б…
$396,036
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых востребованных зон муници…
$174,842
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719113407 Продаются готовые к гостиничной эксплуатации апартаменты площадью 42 м…
$256,408
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Квартира 2 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$328,794
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102046 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконам…
$312,065
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Провинция Валенсия считается жемчужиной Средиземноморья. Провинция лежит в восточной части Испании и включает множество городов как на побережье, так и в глубине острова. Столица провинции, город Валенсия, вместе с такими популярными районами, как Гандия, Кульера и Олива, привлекает тех, кто мечтает купить квартиру в Валенсии для жизни, отдыха или инвестиций.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Валенсии

Купить апартаменты в Валенсии может каждый желающий, а таких много, в основном потому что цены на недвижимость здесь в оптимальном соотношении со стоимостью и уровнем жизни. Вот ключевые преимущества такой покупки:

  • Средиземноморский климат. Более 300 солнечных дней в году и средняя температура в +15°C зимой и +30°C летом привлекает как туристов так и постоянных жителей.
  • Разнообразие недвижимости. В провинции представлены объекты на любой вкус: от современных студий в центре города до просторных пентхаусов на побережье Коста-Бланка и Коста-Валенсия.
  • Высокий спрос на аренду. Провинция привлекает туристов и экспатов, что обеспечивает стабильный доход от сдачи в 6% годовых.

Цены на квартиры в Валенсии

Стоимость квартир в Валенсии в 2024 году составила примерно €1709 в провинции и €2243 в столице. За последние три года рынок демонстрирует стабильный рост, и в 2025 году прогнозируется дальнейшее повышение цен на 6–8%.

Средние цены на квартиры в Валенсии:

Тип жилья Средняя цена (€)
Студия 80,000–120,000
Однокомнатная квартира 120,000–180,000
Двухкомнатная квартира 180,000–250,000
Трехкомнатная квартира 220,000–350,000
Пентхаус

350,000–700,000
Многоуровневые апартаменты 450,000–900,000+
Квартиры у моря 250,000–500,000

Лучшие районы Валенсии для покупки апартаментов

Самым популярным местом для покупки квартир является столица провинции и одноименный город — Валенсия, а конкретно ее районы и пригороды:

  • Ciutat Vella. Исторический центр города с ценами около €3108/м². Район привлекает близостью к Кафедральному собору, рынку Меркадо-Сентраль и интересен для сдачи кварти в аренду туристам.
  • Eixample. Престижный район с ценами до €4491/м². Основной спрос приходится на двухкомнатные квартиры.
  • El Cabanyal. Район у пляжа Мальвароса с ценами около €2500/м².

Кроме Валенсии популярен Cullera (Кульера) — курортный город на побережье Коста-Валенсия,. Стоимость квартир начинается от €250,000. Вторым по популярности идет Gandia (Гандия). Это тоже курортный город на побережье, но с ценами от €1,800/м².

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Валенсии

Могут ли иностранцы купить квартиру в провинции Валенсия?

Иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в Валенсии. Для этого нужен NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется за 1–2 недели в местной администрации или консульстве Испании.

Сколько в среднем стоит квартира в провинции Валенсия?

Средняя цена продажи квартир в Валенсии составляет от €80,000 для студий, от €180,000 для двухкомнатных квартир, а апартаменты у моря стоят от €250,000. Однако в центре Валенсии цены начинаются от 3000 за м².
 

Что дает покупка квартиры в провинции Валенсия?

Покупка недвижимости дает проживание в регионе с высоким качеством жизни, доступом к пляжам и культурным достопримечательностям. Кроме того, это инвестиция с доходностью от аренды в 5–7% и ростом цен до 14,5% в год.
 

Можно ли купить квартиру в провинции Валенсия без гражданства?

Для покупок не требуется гражданство Испании. Более того, местные банки выдают иностранцам ипотечные кредиты.
 

Является ли покупка квартиры в провинции Валенсия хорошей инвестицией?

Покупка квартиры в Валенсии – это перспективное вложение. Регион демонстрирует рост цен на 10% за 2025 год и высокий спрос на аренду. 
 

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