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Квартиры в Эстремадура, Испания

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42 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с Lift в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с Lift
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Referencia: 482 Просторная квартира в 100 м от песчаного пляжа Ла Кала Де Финестрат Квартир…
€248,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Referencia: 555 Эта квартира с 1 спальней находится на пятом этаже дома, в самом центре Кал…
€111,300
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Referencia: 560 Светлая квартира на южной стороне, площадью 74 кв. м, недавно отремонтирова…
€160,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с terrassa в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Referencia: 551 Очаровательная квартира с одной спальней, расположенная в центре города, вс…
€111,300
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Referencia: 539 Продается просторная 2-спальная квартира в хорошем состоянии с видом на юг …
€175,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Referencia: 528 Продаётся 2-спальная квартира в Вилла Хойоса, Испания! Уютная квартира с м…
€225,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Referencia:529 Продается потрясающая квартира без мебели! Удобная, просторная квартира на …
€160,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Referencia: 532 Продаётся чудесная квартира на первом этаже с выходом на юг, общей площадью…
€175,000
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Referencia: 446. Апартаменты в ла Вилла Хойоса. 400м до пляжа. Апартаменты - 90м2, 2 спальни…
€175,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбелье…
€750,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Это красивая, хорошо оформленная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в популярном к…
€365,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые апартаменты представлены в продажу в Коста-дель-Соль Солана Вилидж - это уникальный пр…
€295,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Solemar Casares — включает 58 квартир, в том числе пентхаусы с террасами и видом на море, а …
€382,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Sunny Golf — это новая разработка Estepona Golf, расположенная в самом сердце побережья Кост…
€335,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€755,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€682,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Новый проект современных квартир с 2 и 3 спальнями и пентхаусов на последнем незастроенном у…
€641,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Новое строительство закончится в июне 2025 в Эстепоне . Эти апартаменты на южной стороне с 2…
€617,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€490,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Расположенный в верхней части Лос Монтерос Марбелья, представляет собой роскошный проект из…
€650,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивая новая квартира с 3 спальнями в Jardines de Guadaiza. Этот комплекс расположен в одн…
€395,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Стильные современные апартаменты, расположенные в знаменитом Пуэрто-Банус, с панорамным видо…
€2,95 млн
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Расположен в самом сердце Коста-дель-Соль. Pine Hill Residences включает 71 квартиру с 3 спа…
€359,000
Пентхаус 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Новостройка состоит из 60 домов с 2, 3 и 4 спальнями с исключительной отделкой. Эта резиденц…
€926,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€468,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Настоящее жилое произведение искусства, оазис с привилегированным видом на побережье Малаги,…
€610,000
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Роскошь тропической резиденции, привилегированное расположение в Михасе, общественные зоны с…
€400,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты расположены в привилегированном районе с видом на горы и море. Внутреннее распре…
€500,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Шикарный апартамент pасположенный на территории эксклюзивного 5-звездочного курорта Пуэнте Р…
€6,50 млн

Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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