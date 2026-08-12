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Квартиры и апартаменты с бассейном в Испании

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863 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя б…
$396,036
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102046 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконам…
$312,065
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717105417 Меблированные апартаменты 21 м² в четырёхзвёздочном апарт-отеле Hilfor…
$208,745
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260719104625 Инвестиционный номер в Hilford La Torre площадью 21 м² расположен неда…
$208,745
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Код 20260724095343 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней в новом жилом ко…
$228,875
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102903 Современная студия с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cull…
$228,977
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Код 20260724103348 Квартира-студия с просторным балконом на верхнем жилом этаже нового комп…
$239,281
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719112214 Меблированные апартаменты 42 м² в новом четырёхзвёздочном Hilford Reso…
$310,466
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Код 20260724090758 Продажа современной квартиры-студии площадью 30,66 м² в новом жилом комп…
$149,655
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Код 20260724100735 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя спальнями и двумя балконами в …
$384,538
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Код 20260724094516 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями в строяще…
$296,771
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229 Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жило…
$303,755
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101724 Функциональная квартира-студия с просторным балконом в новом жилом компл…
$222,328
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код Современная двухкомнатная квартира с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cul…
$294,866
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код 20260724095904 Светлая двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконами в …
$294,139
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже с бассейном, детской площадкой и элегантными благоустрое…
$269,307
НДС
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$582,947
НДС
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Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 127 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$503,660
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Привлекательная квартира на среднем этаже с террасой, общим бассейном и тренажерным залом, р…
$382,503
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современная квартира на первом этаже с потрясающим видом на море, общим бассейном и зоной от…
$347,624
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в зоне Palm Mar, в комплексе San Remo…
$209,932
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Квартира 3 спальни в Испания
Квартира 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Дешевые апартаменты в тихом районе Михас Коста-дель-Соль Апартаменты расположены в районе Ла…
$295,457
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