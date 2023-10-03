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Квартиры с бассейном в Испании

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
62
Дения
52
Эльче
50
Лос-Кристианос
44
Виналопо-Митха
37
Малага
33
Los Alcazares
28
Картахена
27
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587 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 340 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€2,38 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Роскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Средиземного моря в Испании: 225 м2, 850.…
€850,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benalmadena, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Апартамент на продажу в Arroyo de la Miel, Benalmadena, с 4 спальня, 2 ванная и характеристи…
€800,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная…
€425,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Откройте для себя этот замечательный пентхаус в самом востребованном районе Кампелло, всего…
€396,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этот привлекательный строительный проект расположен в нескольких метрах от моря в Кальпе. …
€402,500
Квартира 3 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€341,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€317,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Комплекс состоит из апартаментов, дуплексов и таунхаусов. Он расположен на первой линии мор…
€390,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€459,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€399,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€399,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€459,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€1,50 млн
Квартира 1 спальня с бассейном в Испания, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
€490,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Эта квартира на третьем этаже располагает просторной гостиной-столовой с открытой планировк…
€399,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Роскошные бунгало расположены в Финестрат-Бенидорм (Аликанте), одном из лучших районов для …
€359,900
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн

Типы недвижимости в Испании

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
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недорогая
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