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Квартиры с бассейном в Испании
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587 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
2
340 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€2,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
102 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе, расположенном всего в 200 метрах от моря в Миль Пальме…
€339,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
225 м²
Роскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Средиземного моря в Испании: 225 м2, 850.…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
2
105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
3
146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benalmadena, Испания
4
211 м²
Апартамент на продажу в Arroyo de la Miel, Benalmadena, с 4 спальня, 2 ванная и характеристи…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
2
112 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
157 м²
Откройте для себя этот замечательный пентхаус в самом востребованном районе Кампелло, всего…
€396,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
69 м²
Этот привлекательный строительный проект расположен в нескольких метрах от моря в Кальпе. …
€402,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
3
117 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€341,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
2
111 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€317,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
79 м²
Комплекс состоит из апартаментов, дуплексов и таунхаусов. Он расположен на первой линии мор…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
118 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€459,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
113 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
113 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
173 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
118 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€459,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
173 м²
Это роскошные квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 3 ванными комнатами, расположенные на те…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном
Испания, Испания
1
72 м²
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
€490,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
165 м²
Эта квартира на третьем этаже располагает просторной гостиной-столовой с открытой планировк…
€399,000
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Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
186 м²
Роскошные бунгало расположены в Финестрат-Бенидорм (Аликанте), одном из лучших районов для …
€359,900
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
3
3
146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн
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