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Квартиры в Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Испания

двухкомнатные
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24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Less than 100 meters from the beach, with direct and private access to the Paseo Marítimo, 2…
$356,625
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Welcome to discover the new investment in the heart of charming Benalmadena.The flats offer …
$515,125
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Here’s the translation: **Ready-to-move-in apartment with 2 bedrooms, a full bathroom, inde…
$356,625
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
There is a place on the Costa del Sol where the sky meets the Mediterranean Sea. The place w…
$451,725
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Stunning penthouse in Benalmádena - Situated in urbanization in the Torrequebrada area of Be…
$1,01 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Enjoy the best views of the bay from your terrace.We present a residential complex in a boom…
$517,390
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Elegant Ground Floor Apartment with Stunning Sea Views – Amazing Location above Benalmádena …
$564,940
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes fro…
$797,029
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 5 спален в Benalmadena, Испания
Квартира 5 спален
Benalmadena, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
FRONT APARTMENT TO THE SEA WITH ITS PRIVATE BEACH!! There is nothing on the market like this…
$1,07 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 695 м²
квартира - Benalmádena (Arroyo de la miel) , Общая площадь 69.5m2, 2 Кол-во спален, 2 Количе…
$148,269
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Квартира 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В БЕНАЛЬМАДЕНЕ Новый жилой комплекс в Бенальмадене. С…
$777,172
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
На побережье Коста-дель-Соль есть место, где небо встречается со Средиземным морем. Место, г…
$485,916
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Benalmadena, Испания
Квартира 1 спальня
Benalmadena, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Уютная квартира на набережной в комплексе Benal Beach, Бенальмадена. 62 м2, состоящий из 1 о…
$311,340
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Добро пожаловать, чтобы открыть для себя новые инвестиции в сердце очаровательной Бенальмаде…
$526,447
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
На побережье Коста-дель-Соль есть место, где небо встречается со Средиземным морем. Место, г…
$594,376
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В БЕНАЛЬМАДЕНЕ Новый жилой комплекс в Бенальмадене. С…
$1,45 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В БЕНАЛЬМАДЕНЕ Новый жилой комплекс апартаментов и пен…
$440,471
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В БЕНАЛЬМАДЕНЕ Новый жилой комплекс в Бенальмадене. С…
$1,08 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В БЕНАЛЬМАДЕНЕ Новый жилой комплекс в Бенальмадене. С…
$834,261
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Расположенный между городами Торремолинос и Фуэнхирола, Бенальмадена находится всего в 20 ми…
$911,376
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Добро пожаловать, чтобы открыть для себя новые инвестиции в сердце очаровательной Бенальмаде…
$622,679
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Добро пожаловать, чтобы открыть для себя новые инвестиции в сердце очаровательной Бенальмаде…
$594,376
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Расположенный между городами Торремолинос и Фуэнхирола, Бенальмадена находится всего в 20 ми…
$971,379
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Расположенный между городами Торремолинос и Фуэнхирола, Бенальмадена находится всего в 20 ми…
$901,186
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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