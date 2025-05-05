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Квартиры в San Pedro Alcantara, Испания

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188 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ВОЗМОЖНОСТЬ РЯДОМ С ПУЭРТО БАНУСОМ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ УРБАНИЗАЦИЙ. Отличная к…
$482,432
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная прибрежная жизнь в Сан-Педро-де-Алькантара Первоклассное расположение в самом сер…
$472,215
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В НУЭВА АНДАЛУСИИ Новый жилой комплекс апартаментов расположен в Нуэва Андал…
$477,891
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Откройте для себя ваш новый дом в самом сердце Долины Гольфа с этим потрясающим пентхаусом в…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляет современную двухкомнатную квартиру в The View, которая характеризуется безупреч…
$1,32 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная прибрежная жизнь в лучшем месте Коста-дель-Соль Идеальное расположение на престиж…
$886,198
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Лос-Наранхос-де-Марбелья, какое фантастическое место: Расположенный у входа в «долину гольф…
$440,404
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новая застройка, предлагающая квартиры с 2-,3- и 4 спальни. Это прекрасное новое развитие в …
$476,633
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
2 спальни 3 ванные комнаты 1-й этаж MAGNA MARBELLA ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1.800 € в месяц, в ка…
$489,919
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасная и уютная квартира с отличным расположением на бульваре Сан-Педро, рядом с пляжем …
$378,222
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Великолепный пентхаус в одном из самых востребованных мест Долины Гольфа! Этот пентхаус в н…
$1,02 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
В исключительном месте в Сан-Педро-Алькантара, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и …
$622,679
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная прибрежная жизнь в лучшем месте Коста-дель-Соль Идеальное расположение на престиж…
$990,063
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти красивые апартаменты на среднем этаже в Нуэва Андалусия предлагают 3 спальни и 2 ванные …
$482,432
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем вашему вниманию светлую и уютную квартиру с двумя спальнями, расположенную в ох…
$408,502
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Апартаменты на пляже в Марбелье - вторая линия к морю Откройте для себя эту фантастическую …
$713,251
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот элегантный апартамент с отличной приватностью расположен в одном из самых престижных ра…
$387,677
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот изысканный жилой комплекс в Сан-Педро Алькантaра с современным архитектурным дизайном п…
$496,772
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Beautiful and sunny 3 bedrooms apartment in Las Gaviotas (playas del duque) in Puerto Banus.…
$872,362
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Отличная возможность! Отремонтированный и уютный PENTHOUSE в урбанизации Дама-де-Ноче, всего…
$451,725
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная двухкомнатная квартира в эксклюзивном охраняемом комплексе Lorcrimar (Нуэва Андалусия…
$408,502
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторная двухкомнатная квартира, расположенная на среднем этаже, с юго-западной ориентацие…
$472,777
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Отремонтированный двухуровневый пентхаус, в котором современный дизайн органично сочетается …
$2,76 млн
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
КВАРТИРА В ЭЛИТНОЙ УРБАНИЗАЦИИ В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ МАРБЕЛЬИ Впечатляющий проект …
$982,505
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, выделяется своей уникальной архитектурой, которая переосмыслива…
$1,02 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вам впечатляющий частный современный комплекс в самом сердце Гольф Долины, Нуэв…
$678,922
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
КВАРТИРА В ЭЛИТНОЙ УРБАНИЗАЦИИ В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ МАРБЕЛЬИ Впечатляющий проект …
$737,836
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый проект в районе Ла Кампана в Нуэва Андалусия, эксклюзивное закрытое сообщество площадь…
$595,089
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый великолепный жилой комплекс всего в 4 минутах ходьбы от набережной и в 3 минутах от ст…
$766,674
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