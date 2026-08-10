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Квартиры и апартаменты в Альмерии, Испания

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Вера
68
El Ejido
13
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212 объектов найдено
Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,739
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Квартира 1 спальня в Вера, Испания
Квартира 1 спальня
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$196,503
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$323,652
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Вера, Испания
Квартира 1 спальня
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$196,493
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$323,636
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,727
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Квартира 2 спальни в Мохакар, Испания
Квартира 2 спальни
Мохакар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты и пентхаусы на берегу моря в Масенас, Альмерия Современная жизнь …
$427,816
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает выбор из 36 кварт…
$472,117
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты в Вера-Плайя, Альмерия – современные дома у моря Современная жизнь в …
$314,606
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м от огр…
$280,664
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Пентхаус в Мохакар, Испания
Пентхаус
Мохакар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые апартаменты и пентхаусы на берегу моря в Масенас, Альмерия Современная жизнь …
$788,036
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 54 м²
Великолепный жилой с видом на Средиземное море Добро пожаловать в захватывающий жилой компле…
$411,109
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новые апартаменты в Вера-Плайя, Альмерия – современные дома у моря Современная жизнь в Пуэб…
$463,461
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$308,916
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Квартира 4 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/3
Квартира на среднем этаже с просторной террасой, общественным бассейном и частной парковкой,…
$305,770
НДС
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Квартира 4 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в Вера-Плайя, Альмерия Квартиры расположены в Вер…
$277,384
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Квартира 2 спальни в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Размерные гольф-апартаменты с невероятными видами в Мар-де-Пульпи Откройте для себя целый ря…
$189,620
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Квартира 3 спальни в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$326,402
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Квартира 3 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 3 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Очаровательная квартира на первом этаже с бассейном, пышным садом и выходом к спа-центру, ра…
$402,268
НДС
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м…
$369,168
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$252,215
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Квартира 3 спальни в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$279,773
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$337,418
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Пентхаус 3 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Привлекательная новая квартира с общим бассейном, частной террасой на крыше и видом на море …
$226,712
НДС
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Квартира 4 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями в современном комплексе в Альмерии, Испания Стильные квартиры с в…
$300,203
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
В самом центре Вера Плайя, в престижной урбанизации Пуэбло Салинас, был создан исключительны…
$326,402
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Квартира 1 спальня в Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Расположенный между морем и горами, в окружении природы, располагающей к благополучию, этот …
$208,664
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м…
$288,413
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$279,982
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Квартира 3 спальни в Almerimar, Испания
Квартира 3 спальни
Almerimar, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬМЕРИМАРЕ Новый комплекс эксклюзивных апартаментов с 2 и 3 спальн…
$440,104
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Типы недвижимости в Альмерии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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