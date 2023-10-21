Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Альмерия
  5. Квартиры

Квартиры в Альмерия, Испания

пентхаусы
3
двухкомнатные
12
трехкомнатные
8
Квартира В архив
Очистить
22 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€260,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€243,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€227,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€182,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€166,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€235,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€215,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€195,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Замечательные квартиры рядом с пляжем Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями, с садом на первом эта…
€175,000
Квартира 1 спальня с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€128,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€160,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€181,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€237,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€171,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€143,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€149,000
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€138,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Апартамент / Квартира в San Juan de los Terreros. Насладитесь удивительной прозрачностью сре…
€141,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент / Квартира в San Juan de los Terreros. Насладитесь удивительной прозрачностью сре…
€169,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Апартаменты на поле для гольфа рядом с пляжем в Сан-Хуан-де-Террерос. Совершенно новые апарт…
€166,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Замечательные квартиры рядом с пляжем Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями, с садом на первом эта…
€183,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти