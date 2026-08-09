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Квартиры и апартаменты в Ориуэле, Испания

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731 объект найдено
Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенная в развитом районе Пунта-Прима (Коста-Бланка), эта готовая к заселению квартира…
$426,661
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,034
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$403,598
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TekceTekce
Квартира в Ориуэла, Испания
Квартира
Ориуэла, Испания
$160,649
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$380,535
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенная в привлекательной зоне гольфа Ломас-де-Кампоамор, эта полностью отремонтирован…
$250,299
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Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенный в престижном Рез. Лас Филипинас, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный в…
$294,050
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Квартира 4 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 4 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 119 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ НА PLAYA FLAMENCA !!! От хорошо зарекомендовавшего себя застройщика мы с …
$589,052
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Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается новая современная квартира в популярном районе в Ориуэла Коста.Квартира площадью 1…
$568,861
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Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в прекрасной Ориуэла Коста, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает разноо…
$415,129
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Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в прекрасной Ориуэла Коста, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает разноо…
$415,129
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Квартира в Ориуэла, Испания
Квартира
Ориуэла, Испания
Этот большой строительный участок площадью 95 000 м2 расположен недалеко от Торремендо, в ун…
$418,544
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Торревьехе предлагает стиль жизни класса люкс, созданный …
$425,508
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую стройку в желаемом районе города Аликанte. С площадью 7…
$335,628
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Пентхаус 2 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Квартиры с двумя или тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Всего в нескольких шагах нах…
$307,071
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенная в эксклюзивном жилом комплексе Amanecer Deluxe, эта двухуровневая квартира пре…
$1,13 млн
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенная в тихом и безопасном районе, эта резиденция предлагает атмосферу роскоши, полн…
$290,119
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Квартира 3 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Мы представляем вам великолепную квартиру, расположенную в престижной зоне Кампоамор (Ориуэл…
$301,496
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Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Роскошная квартира с лицензией на сдачу в аренду. Квартира просторная и светлая. Из окон отк…
$544,144
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эксклюзивные апартаменты с 1–2 спальнями в привилегированном окружении. Откройте для себя н…
$273,622
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Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Впечатляющая вилла с 450м2 участка в Punta Prima, Orihuela Costa. Дом имеет 4 спальни и 3 ва…
$756,585
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный в заветной зоне Орихуэла Коста, всего в 500 метрах от моря, находится инноваци…
$415,268
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных апартаментов в престижной зоне Лас Колина…
$624,609
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Мы рады представить нашу новую акцию с 40 квартирами, расположенными в прекрасной местности …
$271,915
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Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
Современная квартира на среднем этаже с террасой и общим бассейном, готовая к заселению, рас…
$397,621
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную программу новостройки в желаемой зоне города Аликанта. С площ…
$335,628
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Двухуровневая квартира-дуплекс с 3 спальнями первой линии моря с УДИВИТЕЛЬНЫМИ видами на мор…
$471,500
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эта просторная квартира в Ориуэла Коста предлагает комфорт и прекрасное месторасположение. К…
$167,164
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Ориуэла Кос…
$288,981
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию люксовых апартаментов в престижной зоне Лас Колинас…
$995,506
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