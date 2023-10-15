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Квартиры в Orihuela, Испания

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580 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€289,950
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
В продаже современный двухуровневый пентхаус в районе гольф полей, Las Colinas.Дуплекс пентх…
€435,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 130 м²
Массив
€285,821
Квартира 4 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 4 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Площадь 137 м²
ALEGRIA REAL ESTATE в качестве уполномоченного сотрудника ADEASHOMES предлагает на продажу …
€338,674
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Массив
€307,373
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Массив
€178,574
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Массив
€572,667
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 97 м²
€355,095
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€301,728
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 90 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOMAS DE CAMPOAMORNew Build Key Готовый Жилой комплекс в Ломас-д…
€183,705
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 83 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOS ALTOSNew Build жилой комплекс в Los Altos Orihuela CostaЗакр…
€200,126
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Массив
€204,231
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 65 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LAS FILIPINAS New Build Жилой комплекс в Лас-Филипинас Закрытое соо…
€188,837
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOS ALTOS New Build современные полностью оборудованные апартаме…
€255,545
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€255,545
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€431,040
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€335,082
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Площадь 93 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN VILLAMARTINNew Build жилой комплекс из 94 современных 2 спален …
€255,237
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