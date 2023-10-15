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Квартиры в Orihuela, Испания
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580 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
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Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
2
2
93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
2
2
103 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€289,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
51 м²
4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
127 м²
5/5
В продаже современный двухуровневый пентхаус в районе гольф полей, Las Colinas.Дуплекс пентх…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
91 м²
4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
130 м²
Массив
€285,821
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Orihuela, Испания
4
137 м²
ALEGRIA REAL ESTATE в качестве уполномоченного сотрудника ADEASHOMES предлагает на продажу …
€338,674
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
127 м²
Массив
€307,373
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
Массив
€178,574
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
123 м²
Массив
€572,667
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
97 м²
€355,095
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
100 м²
€301,728
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
90 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOMAS DE CAMPOAMORNew Build Key Готовый Жилой комплекс в Ломас-д…
€183,705
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
83 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOS ALTOSNew Build жилой комплекс в Los Altos Orihuela CostaЗакр…
€200,126
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
Массив
€204,231
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
65 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LAS FILIPINAS New Build Жилой комплекс в Лас-Филипинас Закрытое соо…
€188,837
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
75 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOS ALTOS New Build современные полностью оборудованные апартаме…
€255,545
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
75 м²
€255,545
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Orihuela, Испания
3
120 м²
€431,040
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
100 м²
€335,082
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
93 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN VILLAMARTINNew Build жилой комплекс из 94 современных 2 спален …
€255,237
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