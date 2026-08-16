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Квартиры и апартаменты в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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362 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Прекрасная квартира расположена в районе Балкон де Сан Мигель, всего в 10 км от пляжа. Общая…
$165,032
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс пре…
$281,365
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Эксклюзивное жилое предложение расположено в Сан-Мигеле-де-Салинас, всего в 10 километрах от…
$190,714
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя эту уютную квартиру на первом этаже в престижном районе Ла Флорида, всего …
$152,571
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивный жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас, всего в 10 км от Средиземного моря, в р…
$156,039
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Пентхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас Эксклюзивные апартаменты в уникальном природно…
$453,453
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас в двух шагах от центра города. Просторные ква…
$281,728
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в очаровательном городе Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс предлагает …
$281,135
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на Коста-Бланка, всего в нескольких шагах от це…
$282,026
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка, в шаге от центра гор…
$322,480
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс предлаг…
$368,888
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Квартира 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Откройте для себя эксклюзивный отбор апартаментов в Сан-Мигель-де-Салинас, состоящий из пяти…
$372,181
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Расположенный в самом центре Сан-Мигель-де-Салинас, в провинции Аликанте, El Residencial - э…
$321,540
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка, всего в нескольких м…
$276,246
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас Эксклюзивные апартаменты в уникальном природн…
$457,708
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас Эксклюзивные апартаменты в уникальном природно…
$309,278
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Современные квартиры с 2 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Расположенный в очаровательном го…
$301,257
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Прикоснитесь к этой великолепной квартире на первом этаже с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
$381,312
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на солнечной Коста-Бланке, в шаге от центра гор…
$258,909
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Квартира 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
С радостью представляем эту ухоженную отдельностоящую виллу, расположенную в востребованной …
$398,766
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Пентхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Откройте для себя современную жизнь в новом жилом комплексе в Сан-Мигель-де-Салинас Простор…
$371,948
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
В самом сердце Сан-Мигель-де-Салинас откройте для себя обстановку, которая сочетается с элег…
$219,609
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка, в шаговой доступност…
$310,922
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка, всего в нескольких м…
$305,142
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на побережье Коста-Бланка, всего в нескольких ш…
$305,142
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из 165 квартир с 2 и 3 с…
$464,564
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс предлаг…
$368,888
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на Коста-Бланка, всего в нескольких шагах от це…
$310,922
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Современные новостройки в центре Сан-Мигель-де-Салинас Современная жизнь в здоровой средиз…
$183,291
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Мигель-де-Салинас в двух шагах от центра города. Просторные квар…
$283,699
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