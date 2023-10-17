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Квартиры в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
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111 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
102 м²
Современные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Окружении Природы в Сан-Мигель-де-Салинас Роск…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
65 м²
NEW BUILD BUNGALOW АПАРТАМЕНТЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАСНовый Строительный жилой комплекс из …
€179,328
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
64 м²
NEW BUILD BUNGALOW АПАРТАМЕНТЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАСНовый Строительный жилой комплекс из …
€204,961
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
105 м²
TURNKEY SEMI TOWNHOUES В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 2 и 3 спальни дома с высококачественным интер…
€145,595
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
92 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS New Build жилой из независимых вилл и дизайнер…
€369,114
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
92 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS New Build жилой из независимых вилл и дизайнер…
€369,114
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
135 м²
NEW BUILD ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новостройка виллы с 4 спальнями и 3 ванными к…
€897,151
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
144 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ ВИЛЛЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новостройка вилла с 3 спальнями и 3 ванными к…
€634,670
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN SAN MIGUEL DE SALINASNew Build residential of 165 apartmen…
€194,707
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
84 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАСНью Билд жилой из 165 квартир 2 и 3 спален …
€194,707
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
93 м²
Бунгало предлагаются для покупки на нижнем и верхнем этажах с 23 спальнями в новой урбаниза…
€230,593
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
106 м²
Жилой комплекс, состоящий из 6 новых отдельно стоящих вилл, спроектированных для наслаждени…
€374,240
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
67 м²
Квартиры по Доступным Ценам в Комплексе с Бассейном и Парковкой в Сан-Мигель-де-Салинас, Кос…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с кладовой
Las Escalericas, Испания
2
2
76 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
2
99 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€209,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
103 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€289,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
95 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€229,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
83 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€285,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
97 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€189,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
94 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€248,700
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
67 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАСНью Билд жилой из 165 квартир 2 и 3 спален …
€169,074
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
92 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS New Build жилой из независимых вилл и дизайнер…
€369,114
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
135 м²
NEW BUILD ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новостройка виллы с 4 спальнями и 3 ванными к…
€897,151
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
105 м²
Массив
€153,695
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
106 м²
Жилой комплекс, состоящий из 6 новых отдельно стоящих вилл, спроектированных для наслаждени…
€374,240
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
92 м²
АПАРТАМЕНТЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новое здание содержит 10 квартир с 2 и 3 спальнями в це…
€149,696
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Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3
2
87 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€179,000
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