Тенерифе называют «островом вечной весны», но климат здесь далеко не одинаковый. Южное побережье солнечное и сухое, что делает его туристическим центром и местом с самыми дорогими виллами. Север острова, наоборот, зеленый и влажный благодаря пассатам и горам Анага. В центре острова возвышается вулкан Тейде (3 715 м) — высочайшая точка Испании и объект ЮНЕСКО.

Преимущества покупки квартир и апартаментов на Тенерифе

Продажа квартир на Тенерифе в основном направлена на внутренний рынок, но сделки с иностранцами набирают популярность, и по итогам 2024 года с ними было заключено примерно 30% от всех сделок на местном рынке недвижимости. Вот основные преимущества покупки недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе:

Стабильный рост цен. По данным Idealista, за последние три года цены на квартиры выросли на 6,2% в среднем, особенно в центральных и прибрежных районах.

По данным Idealista, за последние три года цены на квартиры выросли на 6,2% в среднем, особенно в центральных и прибрежных районах. Высокий арендный потенциал. Туристический сезон на Тенерифе длится круглый год, а средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых.

Туристический сезон на Тенерифе длится круглый год, а средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых. Инфраструктура мирового уровня. В Санта-Крус-де-Тенерифе есть международные школы, медицинские центры и два аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur).

Цены на квартиры на Тенерифе

Стоимость квартир на Тенерифе варьируются, квартиры у моря, например, обычно на 15–25% выше, чем в центральных районах. Вторичные квартиры в на 10–15% дешевле новостроек, но часто требуют дополнительных вложений в ремонт и современное оснащение. Средняя цена за квадратный метр в Санта-Крус-де-Тенерифе в 2025 году составляет около 2200–2800 €.

Средние цены на квартиры на Тенерифе:

Тип квартиры Средняя цена за 2023 (€) Средняя цена за 2025 (€) Студия (30–40 м²) 130 – 160 тыс. 150 – 180 тыс. Однокомнатная (40–60 м²) 160 – 210 тыс. 180 – 230 тыс. Двухкомнатная (60–90 м²) 210 – 300 тыс. 230 – 320 тыс. Трехкомнатная (90–120 м²) 270 – 420 тыс. 310 – 480 тыс. Пентхаус (100–200 м²) 450 тыс. – 1,3 млн 500 тыс. –1,5 млн Многоуровневая квартира у моря 600 тыс. – 2,2 млн 700 тыс. – 2,5 млн

Где лучше всего купить квартиру в Санта-Крус-де-Тенерифе

Инвесторы стремятся купить квартиру в Санта Крус де Тенерифе, а именно в его центральном районе — Zona Centro (центр города). Подходит для тех, кто ценит доступ к ресторанам, театрам и офисам. Средняя цена за двухкомнатную квартиру — €240–280 тыс. Арендная доходность — около 6% годовых.

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