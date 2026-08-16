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Квартиры и апартаменты на Тенерифе, Испания

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Адехе
176
Арона
113
Лос-Кристианос
58
Сан-Мигель-де-Абона
14
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365 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в El Cabezo, Испания
Квартира 2 спальни
El Cabezo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
VYM Canarias представляет эту недвижимость в новом жилом комплексе Carena Waves, расположенн…
$397,832
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$279,909
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Студия с террасой, гаражом и бассейном в комплексе El Camisón, Playa de las Américas. Эта с…
$305,717
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163,164
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$150,451
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687,526
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195,936
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже апартамент с видом на горы, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, munici…
$173,777
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$160,948
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93,186
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная возможнсть быть хозяином одной из красивейших квартир в жилом респектабельном…
$422,678
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже Апартамент в районе Palm Mar с видом на сад. Состоит: 1 спальная комната, ванная к…
$186,606
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$174,943
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Типы недвижимости на Тенерифе

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная

Тенерифе называют «островом вечной весны», но климат здесь далеко не одинаковый. Южное побережье солнечное и сухое, что делает его туристическим центром и местом с самыми дорогими виллами. Север острова, наоборот, зеленый и влажный благодаря пассатам и горам Анага. В центре острова возвышается вулкан Тейде (3 715 м) — высочайшая точка Испании и объект ЮНЕСКО.

Преимущества покупки квартир и апартаментов на Тенерифе

Продажа квартир на Тенерифе в основном направлена на внутренний рынок, но сделки с иностранцами набирают популярность, и по итогам 2024 года с ними было заключено примерно 30% от всех сделок на местном рынке недвижимости. Вот основные преимущества покупки недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе:

  • Стабильный рост цен. По данным Idealista, за последние три года цены на квартиры выросли на 6,2% в среднем, особенно в центральных и прибрежных районах.
  • Высокий арендный потенциал. Туристический сезон на Тенерифе длится круглый год, а средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых.
  • Инфраструктура мирового уровня. В Санта-Крус-де-Тенерифе есть международные школы, медицинские центры и два аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur).

Цены на квартиры на Тенерифе

Стоимость квартир на Тенерифе варьируются, квартиры у моря, например, обычно на 15–25% выше, чем в центральных районах. Вторичные квартиры в на 10–15% дешевле новостроек, но часто требуют дополнительных вложений в ремонт и современное оснащение. Средняя цена за квадратный метр в Санта-Крус-де-Тенерифе в 2025 году составляет около 2200–2800 €.

Средние цены на квартиры на Тенерифе:

Тип квартиры Средняя цена за 2023 (€) Средняя цена за 2025 (€)
Студия (30–40 м²) 130 – 160 тыс. 150 – 180 тыс.
Однокомнатная (40–60 м²) 160 – 210 тыс. 180 – 230 тыс.
Двухкомнатная (60–90 м²) 210 – 300 тыс. 230 – 320 тыс.
Трехкомнатная (90–120 м²) 270 – 420 тыс. 310 – 480 тыс.
Пентхаус (100–200 м²) 450 тыс. – 1,3 млн 500 тыс. –1,5 млн
Многоуровневая квартира у моря 600 тыс. – 2,2 млн 700 тыс. – 2,5 млн

Где лучше всего купить квартиру в Санта-Крус-де-Тенерифе

Инвесторы стремятся купить квартиру в Санта Крус де Тенерифе, а именно в его центральном районе — Zona Centro (центр города). Подходит для тех, кто ценит доступ к ресторанам, театрам и офисам. Средняя цена за двухкомнатную квартиру — €240–280 тыс. Арендная доходность — около 6% годовых.

Другие популярные районы:

  • Los Cristianos. Туристический центр на юге острова, в 45 минутах езды от Санта-Крус. Цены на апартаменты начинаются от €220 тыс. за 60 м².
  • Playa de las Américas. Район для молодежи и туристов со средними ценами за квартиру в пределах €250–320 тыс.
  • Acorán. Спокойный жилой район с видом на океан, в 10 минутах от центра. Цены на двухкомнатные квартиры — €200–260 тыс.
  • Puerto de la Cruz. Расположен на севере острова, в 30 минутах от Санта-Крус. Цены начинаются от €180 тыс. за однокомнатную квартиру.

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов на Тенерифе

Сколько стоит квартира на Тенерифе?

Стоимость квартир на Тенерифе зависит от расположения и типа недвижимости. В Санта-Крус-де-Тенерифе студии начинаются от €150 тыс., двухкомнатные квартиры — от €230 тыс., а элитные пентхаусы у моря могут стоить до €2,5 млн. Средняя цена за квадратный метр в 2025 году составляет €2500.

Является ли покупка квартиры на Тенерифе хорошей инвестицией?

Купить апартаменты на Тенерифе — это выгодное вложение благодаря росту цен (6–7% в год) и высокому спросу на аренду. Доходность от сдачи жилья в туристических районах, таких как Los Cristianos, достигает 7,5%.

Что дает покупка квартиры на Тенерифе?

Покупка квартиры в Санта-Крус-де-Тенерифе предоставляет доступ к комфортной жизни в Испании с мягким климатом (средняя температура 22–26 °C). Ранее она также шла в зачет инвестиционной визы, но программу отменили.

Могут ли иностранцы купить квартиру на Тенерифе?

Для покупки местной недвижимости необходим NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется за 1–2 недели, и счет в испанском банке.

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