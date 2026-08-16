Тенерифе называют «островом вечной весны», но климат здесь далеко не одинаковый. Южное побережье солнечное и сухое, что делает его туристическим центром и местом с самыми дорогими виллами. Север острова, наоборот, зеленый и влажный благодаря пассатам и горам Анага. В центре острова возвышается вулкан Тейде (3 715 м) — высочайшая точка Испании и объект ЮНЕСКО.
Преимущества покупки квартир и апартаментов на Тенерифе
Продажа квартир на Тенерифе в основном направлена на внутренний рынок, но сделки с иностранцами набирают популярность, и по итогам 2024 года с ними было заключено примерно 30% от всех сделок на местном рынке недвижимости. Вот основные преимущества покупки недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе:
- Стабильный рост цен. По данным Idealista, за последние три года цены на квартиры выросли на 6,2% в среднем, особенно в центральных и прибрежных районах.
- Высокий арендный потенциал. Туристический сезон на Тенерифе длится круглый год, а средняя доходность от аренды составляет 5–7% годовых.
- Инфраструктура мирового уровня. В Санта-Крус-де-Тенерифе есть международные школы, медицинские центры и два аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur).
Цены на квартиры на Тенерифе
Стоимость квартир на Тенерифе варьируются, квартиры у моря, например, обычно на 15–25% выше, чем в центральных районах. Вторичные квартиры в на 10–15% дешевле новостроек, но часто требуют дополнительных вложений в ремонт и современное оснащение. Средняя цена за квадратный метр в Санта-Крус-де-Тенерифе в 2025 году составляет около 2200–2800 €.
Средние цены на квартиры на Тенерифе:
|Тип квартиры
|Средняя цена за 2023 (€)
|Средняя цена за 2025 (€)
|Студия (30–40 м²)
|130 – 160 тыс.
|150 – 180 тыс.
|Однокомнатная (40–60 м²)
|160 – 210 тыс.
|180 – 230 тыс.
|Двухкомнатная (60–90 м²)
|210 – 300 тыс.
|230 – 320 тыс.
|Трехкомнатная (90–120 м²)
|270 – 420 тыс.
|310 – 480 тыс.
|Пентхаус (100–200 м²)
|450 тыс. – 1,3 млн
|500 тыс. –1,5 млн
|Многоуровневая квартира у моря
|600 тыс. – 2,2 млн
|700 тыс. – 2,5 млн
Где лучше всего купить квартиру в Санта-Крус-де-Тенерифе
Инвесторы стремятся купить квартиру в Санта Крус де Тенерифе, а именно в его центральном районе — Zona Centro (центр города). Подходит для тех, кто ценит доступ к ресторанам, театрам и офисам. Средняя цена за двухкомнатную квартиру — €240–280 тыс. Арендная доходность — около 6% годовых.
Другие популярные районы:
- Los Cristianos. Туристический центр на юге острова, в 45 минутах езды от Санта-Крус. Цены на апартаменты начинаются от €220 тыс. за 60 м².
- Playa de las Américas. Район для молодежи и туристов со средними ценами за квартиру в пределах €250–320 тыс.
- Acorán. Спокойный жилой район с видом на океан, в 10 минутах от центра. Цены на двухкомнатные квартиры — €200–260 тыс.
- Puerto de la Cruz. Расположен на севере острова, в 30 минутах от Санта-Крус. Цены начинаются от €180 тыс. за однокомнатную квартиру.