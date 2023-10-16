Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Квартиры

Квартиры в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
94
Torre Pacheco
41
San Javier
40
Los Alcazares
32
Картахена
27
Bajo Guadalentin
19
Aguilas
18
Alto Guadalentin
18
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
274 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€224,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€229,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
Квартира 3 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€341,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€317,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€217,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€209,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти