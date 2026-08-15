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Квартиры и апартаменты в Мурсии, Испания

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Мурсия
107
Лос-Алькасарес
566
Сан-Педро-дель-Пинатар
404
Торре-Пачеко
205
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2 051 объект найдено
Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$414,211
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в одной из самых востребованных зон Лос-Алькасареса, этот современный жилой ко…
$554,078
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$414,311
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$437,287
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-АлькасаресЭксклюзивный жилой компл…
$552,667
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$490,362
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенный в одной из самых востребованных зон Лос Алькасареса, этот современный жилой ко…
$415,269
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный жилой ком…
$414,211
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-АлькасаресЭксклюзивный жилой компл…
$490,362
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$490,480
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в одной из самых востребованных зон Лос-Алькасареса, этот современный жилой ко…
$415,269
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Квартира 2 комнаты в Картахена, Испания
Квартира 2 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Эти эксклюзивные таунхаусы нового строительства расположены в Ла Азохии, в муниципалитете Ка…
$317,050
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$414,311
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$460,474
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$414,311
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$552,799
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$552,667
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$414,311
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный жилой ком…
$391,136
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Квартира 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенный в одной из самых популярных зон Лос-Альсасера, этот современный жилой комплекс…
$392,134
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$391,136
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Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенный в одном из самых востребованных районов Лос Алькасарес, этот современный жилой…
$491,614
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный ж…
$414,211
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$437,392
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный жилой ком…
$437,287
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$552,799
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Квартира 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры в новостройке в 250 м от пляжа Лос-Нарехос в Лос-Алькасарес Эксклюзивный жилой ком…
$414,211
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$402,770
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Квартира 2 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$391,230
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в очаровательном городе Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс предл…
$490,480
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Типы недвижимости в Мурсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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