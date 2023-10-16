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Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Квартиры
Квартиры в Мурсия (автономная область), Испания
San Pedro del Pinatar
94
Torre Pacheco
41
San Javier
40
Los Alcazares
32
Картахена
27
Bajo Guadalentin
19
Aguilas
18
Alto Guadalentin
18
Mazarron
10
Alhama de Murcia
9
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274 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
5
3
140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€224,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€229,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
3
2
88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
58 м²
5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
3
117 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€341,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
2
111 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€317,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€217,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
69 м²
2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
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Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)
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