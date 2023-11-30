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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€245,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€249,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
58 м²
5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€200,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€200,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
96 м²
2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€302,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Стильная и Просторная Недвижимость в Эксклюзивном Районе Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Бланк…
€285,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
1
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€280,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
84 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€219,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€359,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€235,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€379,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
89 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€224,000
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Квартира 4 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
5
2
192 м²
Представляем вам просторные апартаменты в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрыто…
€194,000
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Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
63 м²
2/2
Предлагаем Вам квартиру в районе Lo Pagan в 50-ти метрах от пляжа Mar Menor. В квартире есть…
€125,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с South
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
111 м²
Дома-побратимы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Набор из 3 двухквартирных домов с 3 сп…
€208,900
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Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
75 м²
€279,950
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Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
75 м²
€284,950
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Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
151 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР ~ ~ Новостройка из 4 современных таунхауса в жилом …
€380,000
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