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Квартиры в San Pedro del Pinatar, Испания

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94 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€245,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€249,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€200,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€200,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€302,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Стильная и Просторная Недвижимость в Эксклюзивном Районе Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Бланк…
€285,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€280,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€219,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€359,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€235,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€379,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€224,000
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Квартира 4 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Представляем вам просторные апартаменты в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрыто…
€194,000
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Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вам квартиру в районе Lo Pagan в 50-ти метрах от пляжа Mar Menor. В квартире есть…
€125,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с South в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с South
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Дома-побратимы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Набор из 3 двухквартирных домов с 3 сп…
€208,900
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Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€279,950
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Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€284,950
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР ~ ~ Новостройка из 4 современных таунхауса в жилом …
€380,000
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