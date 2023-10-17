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Квартиры в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
117
Эльче
50
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167 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В GRAN ALACANT В 20 МИНУТАХ ОТ ALICANTE и ELCHE COSTA BLANCA …
€348,607
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 80 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА ПОЛАМОдерН закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков …
€251,202
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В GRAN ALACANT В 20 МИНУТАХ ОТ ALICANTE и ELCHE COSTA BLANCA …
€363,987
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
BUNGALOWS IN SANTIAGO BERNABEU AREA IN SANTA POLA Расположен на второй линии Плайя Сантьяго…
€292,215
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ В SANTA POLA Жилой комплекс, состоящий из 2 и 3-комнатных квартир пер…
€276,835
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development of120 apartments in Gran Alacant…
€270,233
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€290,628
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 83 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГРАН АЛАКАНТ 20 МИНУТ ОТ ALICANTE И ELCHE НА КОСТА БЛАНКА Э…
€193,752
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
3 СПАЛЬНИ БУНГАЛО В ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЖИЛОЙ В GRAN ALACANT Откройте для себя этот эксклюзивный ж…
€296,746
Квартира 2 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 2 комнаты
Эльче, Испания
Комнаты 2
Площадь 117 м²
NEW BUILD RESIDENT IN ARENALES DEL SOL Жилой комплекс в Ареналес-дель-Соль рядом с пляжем В…
€285,529
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Привилаж Санта Пола всего в 150 метрах от пляжа ЛевантеНовый полностью частный жилой ключ г…
€248,126
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€580,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант. Состоит из к…
€280,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€219,246
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€520,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€280,000
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€289,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€325,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€280,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€243,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€340,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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