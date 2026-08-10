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Квартиры и апартаменты в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
781
Хавея
170
Дения
162
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1 399 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифак, солончаки и пля…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видом на Пеньон-де-Ифах, соляные озера и …
$676,168
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Квартира 2 комнаты в el Verger, Испания
Квартира 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
С situated в Аликанте, Эль Вергер, этот проект новой застройки представляет собой инновацион…
$381,428
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III – это здание с 34 эксклюзивными квартирами, расположенное с видом на Пеньо…
$525,908
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Торре Инфинум III - это здание из 34 эксклюзивных квартир с видами на Пеньон-де-Ифач, соляны…
$681,947
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, солончак и пляж…
$699,285
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, соленые озера и…
$572,142
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждый день под легкий морской бриз и наслаждаетесь спокойс…
$576,765
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Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-ВЕРГЕЛЕ Новый жилой комплекс с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусами…
$395,527
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 188 м²
В одном из самых привилегированных районов Коста-Бланки строится новая концепция жилья, кото…
$873,750
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры у Пляжа в Кальпе, Аликанте Кальпе, расположенный на побережье провинции А…
$789,458
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 31 квартиру, спроек…
$606,175
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Средиземное море становится неотъемлемой частью вашего нового дома. Недвижимость выделяется …
$1,52 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Azure Icons BY TM находится на первой линии пляжа Ла Фосса в Кальпе, с двумя пешеходными вхо…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Роскошные апартаменты в Аликанте, Кальпе, воплощают собой истинную элегантность и комфорт, п…
$1,18 млн
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Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Полностью отремонтированная квартира в современном стиле на первом этаже с лифтом в городско…
$429,829
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Квартира 2 комнаты в el Verger, Испания
Квартира 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
В Эль-Вергер вас ждет настоящий рай. В комплексе представлены квартиры с 1, 2 и 3 спальнями,…
$357,155
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Живите в нескольких метрах от пляжа на стильном побережье Аликанте, наслаждаясь эксклюзивной…
$692,472
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современные просторные квартиры с 1–3 спальнями в Кальпе, с видом на море Кальпе, расположен…
$564,092
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Средиземное море становится естественным продолжением вашего нового дома. Недвижимость выдел…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Средиземное море становится естественным продолжением вашего нового дома. Недвижимость выдел…
$1,98 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Наслаждайтесь впечатляющей террасой в каждой квартире с панорамным видом на лучшее, что есть…
$601,038
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Представляем вашему вниманию эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых при…
$2,72 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, в провинции Аликанте, этот новый жилой комплек…
$693,505
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Квартира 3 комнаты в el Verger, Испания
Квартира 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенное в Эль Вержере, вы найдете настоящий рай. Предложение включает квартиры с 1, 2 …
$446,155
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную новостройку, расположенную в нескольких шагах от пляжа, в…
$497,012
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированной части Хавеи, между Средиземн…
$542,090
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
Предлагаются к продаже современные апартаменты в эксклюзивном закрытом комплексе Mar Jónica …
$889,999
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Типы недвижимости в Марине-Альте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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