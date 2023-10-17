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Квартиры в Марина-Альта, Испания
Кальпе
153
Дения
51
Teulada
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265 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
2
2
67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
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Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
189 м²
€510,000
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Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
1
1
54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
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Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
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Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
100 м²
€398,000
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Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
89 м²
€434,000
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Квартира
Кальпе, Испания
74 м²
Мы представляем вам уникальную возможность приобрести отремонтированную квартиру в одном из …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
els Poblets, Испания
2
2
70 м²
Townhouses for sale in Els Poblets, Denia, Costa Blanca A residential complex consisting of …
€199,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
2
2
82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Teulada, Испания
1
45 м²
Уникальный проект в современном архитектурном стиле с сильным средиземноморским характером,…
€135,444
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
4
568 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN MORAIRA Эта потрясающая современная вилла HighTech Luxury Villa р…
€3,31 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
4
346 м²
НОВАЯ ВИЛЛА BUILD IN MORAIRA С ВИДОМ НА МОРЕ Вилла New Build в Морайре с частным бассейном …
€1,73 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
3
Массив
€2,02 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
2
Массив
€290,628
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
3
Массив
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
4
Массив
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
3
88 м²
ПРОДАЖА КВАРТИР В ЖИЛОМ РАЙОНЕ СО ВСЕМИ УСЛУГАМИ В JVEA XBIA Новый жилой комплекс из 74 дом…
€259,016
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Xabia Javea, Испания
2
76 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€285,529
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
3
97 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€402,800
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€331,418
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
91 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€392,603
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€447,669
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
133 м²
NEW BUILD APARTMENTS В ДАНИИ С ВИДОМ НА МОРЕ Чтобы чувствовать себя неловко от природы, что…
€577,177
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€273,292
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Квартира 1 комната
Дения, Испания
1
53 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€229,341
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
79 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€324,586
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Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
99 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€344,267
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Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
117 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€331,418
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Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
118 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€292,667
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Типы недвижимости в Марина-Альта
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