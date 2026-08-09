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Квартиры и апартаменты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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702 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$362,741
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$328,183
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$506,227
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$500,461
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$391,539
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Квартира 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 66 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами…
$290,012
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новостроек в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасной Коста-Блан…
$335,514
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры и дуплексы в средиземноморском стиле с 3 спальнями в Пилар-де-ла-Орадада Этот новый…
$330,402
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Эксклюзивный новый комплекс в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка, Испания Современные дома …
$353,551
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Эль-Мохон Эль-Мохон – это спокойный прибрежный район…
$397,414
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивный новостройный жилой комплекс в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасной Коста-Бл…
$352,580
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Представляем новую серию бунгало современного дизайна в Пилар-де-ла-Орадада, одной из самых …
$333,352
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Жилой проект, предлагающий три различных типа жилья, адаптированных к потребностям разных кл…
$354,021
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные туристические апартаменты в 150 метрах от пляжа Лас Хигерикас - Торре де ла Орадад…
$463,040
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Квартира 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Апартаменты типа бунгало с бассейном.С расположением в Аликанте, в Пилар-де-ла-Орададe, эти …
$426,645
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами …
$340,495
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые бунгало с бассейном в Пилар-де-ла-Орадада - Коста Бланка Юг Современные жилые комплек…
$337,210
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот эксклюзивный жилой к…
$495,733
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый жилой комплекс - идеа…
$393,042
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Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар де Ла Ордада, одном из самых востребован…
$341,203
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасной Коста-Бланке. В…
$409,466
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе Мил Пальмерас (Аликанте), …
$369,759
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площа…
$387,963
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этот эксклюзивный жилой проект в Пилар-де-ла-Орадада предлагает идеальное сочетание комфорта…
$580,018
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Новые квартиры и бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Эксклюзивный …
$360,854
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Пентхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эксклюзивная продажа 24 туристических апартаментов в 200 м от моря – Ла Торре/Урбанизация Ми…
$727,458
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/5
Представляем просторную светлую квартиру на нижнем этаже в Пилар-де-ла-Орадада.Квартира площ…
$328,801
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$456,527
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Откройте для себя этот выдающийся жилой проект, расположенный в престижной зоне Аликанте, не…
$385,687
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Квартира 1 спальня в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 1 спальня
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Новые средиземноморские апартаменты всего в 140 м от пляжа в Торре-де-ла-Орадада Эксклюзивн…
$281,308
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