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18 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
2
70 м²
3/5
Apartment for sale in Matadero area, Madrid 360,000 euros 70m2 2 bedrooms 2 bath…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
3
180 м²
3/7
🌇Apartment for sale in the Montaban area, central Madrid🌇 2,950,000€ 180m2 3 bedroo…
€2,95 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
2
65 м²
2/5
Apartment for sale in the Goya area, central Madrid 590,000€ 65m2 2 bedrooms 2 b…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
2
70 м²
6/7
Продажа квартиры в районе Чамартин, центр Мадрида 495,000€ 70м2 2 спальни 2 ван…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
3
250 м²
Продажа двух квартир в районе Ронда-де-Аточа, имеет отличное расположение, с видом на здание…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
4
285 м²
8/8
Продажа пентхауса! центр Мадрида 1,295,000€ Получение золотой визы инвестора! 220м2 4 …
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
604 м²
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
45 м²
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1
37 м²
Идеально для инвестиций, так как находится в одном из самых престижных районов Мадрида, пол…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1
50 м²
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
75 м²
Красивая квартира, полностью отремонтированная, расположена в престижном районе Мадрида Сал…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
80 м²
Все окна выходят на улицу, очень светлая квартира площадью 80 м2, включая гостиную с больш…
€520,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
84 м²
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
87 м²
Продается очень светлая квартира, расположенная между улицами Гойя и Алькала в районе Салам…
€570,000
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Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
143 м²
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
379 м²
Жилье с капитальной реформой в здании, которое раньше было дворцом, расположенное в Серрано…
€5,00 млн
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Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
130 м²
Квартира расположена в районе Эль Ретиро, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого парка Мад…
€549,000
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Квартира 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
618 м²
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
€7,53 млн
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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания
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