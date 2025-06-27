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Квартиры в Луго, Испания

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413 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, открытая ку…
$223,502
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, мини-…
$171,987
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартира в Сан-Мигель-де-Салинас
$167,482
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты в комплексе Лагуна-Парк, Сьюдад-Кесада. Салон, американская кухня, 2 спальни со …
$160,552
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 124 апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусов, с про…
$190,583
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Пилар-де-Ла-Орадада. Салон, американская кухня, 2 большие спал…
$184,692
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Торревьехе. Салон, американская кухня, 2 спальни со встроенным…
$190,583
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Лос-Алькасарес, Мар-Менор. Салон, кухня, 3 …
$179,032
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Апартаменты на нижнем этаже в г. Финестрат, недалеко от Бенидорма. Салон, кухня с бытовой те…
$276,056
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты на первой линии в комплексе Панорама-Мар, Пунта-Прима, Торревьеха, с видом на мо…
$196,243
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты на нижнем этаже в урбанизации Ла-Велета, Торревьеха. Салон с выходом в садик пло…
$252,955
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартира в Лас-Филипинас, Ориуэла-Коста, Коста-Бланка. Салон, открытая кухня, 2 спальни, 1 в…
$133,986
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Просторные 2-х спальные апартаменты, расположенные на Новой Золотой Миле в Эстепоне.Гостиная…
$276,056
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира в Торревьехе
$188,273
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Апартаменты в Mar Azul
$166,904
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Bungalow in La Zenia for Sale
$284,142
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на верхнем этаже в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни…
$284,142
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Роскошные апартаменты расположились в районе Guadalmina Baja. Полностью обновленные ультрасо…
$918,263
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Апартаменты в городе Финестрат. Салон, американская кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты, терр…
$236,785
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Пунта-Прима - это тихий жилой район, расположенный в пяти минутах езды от Торревьехи. Поблиз…
$219,344
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартира в Сан-Мигель-де-Салинас
$206,754
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Данная урбанизация состоит из 45 апартаментов с 2, 3 и 4 спальнями и расположилась в природн…
$900,937
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты на нижнем этаже в закрытом жилом комплексе в городке Сьюдад-Кесада. Салон с обед…
$183,653
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Роскошные просторные апартаменты в Испании, расположенные в закрытом охраняемом комплексе в …
$1,38 млн
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Пентхаус в Санта-Поле. Салон, отдельная кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, терраса 77 м2, с…
$453,934
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Красивый светлый Зх спальный дюплекс пентхаус с видом на гору La Concha, гольф поле и море. …
$687,253
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Апартаменты в Сан-Педро-дель-Пинатар. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, те…
$183,653
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты от застройщика в комплексе Ла-Реколета, Пунта-Прима, Торревьеха. Большой салон, …
$276,056
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Пентхаус в Вильямартин, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнат…
$241,405
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 2 спальни,…
$173,257
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Параметры недвижимости в Луго, Испания

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