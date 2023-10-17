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274 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
3
2
77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
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Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
2
96 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€244,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
86 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуарда…
€238,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
150 м²
Красивые современные вилки с плавными линиями С частным бассейном и садом Просторные террас…
€324,127
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
124 м²
SEA VIEWS с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ JACUZZI Высококачественные дома в закрытом ж…
€385,465
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
78 м²
NEW BUILD RESIDENT IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить частный жилой комплекс апарта…
€270,233
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
89 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс, расположенный в …
€246,779
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
89 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс, расположенный в …
€225,364
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
70 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В GUARDAMAR DEL SEGURAAn 11-этажный современный комплекс New Build, состоящ…
€325,299
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
70 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В GUARDAMAR DEL SEGURAAn 11-этажный современный комплекс New Build, состоящ…
€264,115
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
90 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN GUARDAMAR DEL SEGURANew Build жилой комплекс представляет собой…
€168,258
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
85 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN GUARDAMAR DEL SEGURANew Build жилой комплекс представляет собой…
€173,357
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
96 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€247,799
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
77 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС NEW BUILD С SEAVIEWS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build резиденциальный компл…
€315,102
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
60 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс New Build расположенный в самом…
€242,700
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс New Build расположенный в самом…
€249,328
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
106 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс в современном стил…
€254,835
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
101 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс в современном стил…
€224,242
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
130 м²
Массив
€284,510
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
97 м²
SEA VIEWS с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ JACUZZI Высококачественные дома в закрытом ж…
€403,820
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
4
171 м²
NEW BUILD SEMIDETACED VILLAS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build жилой из 8 двухквартирных ви…
€443,080
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
78 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€235,562
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
96 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€276,351
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
2
78 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€222,305
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
120 м²
Жилые Виллы Лас Лагунас расположены в одном из самых красивых районов и тихих между Сьюдад …
€366,089
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
100 м²
Менее чем в 500 метрах от пляжа здание имеет современный дизайн в самом сердце Гуардамар-де…
€294,707
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
126 м²
Расположенные в Pinet La MarinaDETACHED ВИЛЛЫ WALKING TO BEACH Виллы 3 спальни 2 ванные ком…
€644,480
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
1/4
Продается красивая угловая квартира на первом этаже, расположенная в современном жилом компл…
€209,900
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
83 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС NEW BUILD С SEAVIEWS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build резиденциальный компл…
€345,694
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