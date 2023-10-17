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Квартиры в Гуардамар, Испания

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274 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€244,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуарда…
€238,000
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Красивые современные вилки с плавными линиями С частным бассейном и садом Просторные террас…
€324,127
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 124 м²
SEA VIEWS с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ JACUZZI Высококачественные дома в закрытом ж…
€385,465
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
NEW BUILD RESIDENT IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить частный жилой комплекс апарта…
€270,233
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс, расположенный в …
€246,779
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 89 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс, расположенный в …
€225,364
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В GUARDAMAR DEL SEGURAAn 11-этажный современный комплекс New Build, состоящ…
€325,299
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В GUARDAMAR DEL SEGURAAn 11-этажный современный комплекс New Build, состоящ…
€264,115
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 90 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN GUARDAMAR DEL SEGURANew Build жилой комплекс представляет собой…
€168,258
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 85 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN GUARDAMAR DEL SEGURANew Build жилой комплекс представляет собой…
€173,357
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€247,799
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 77 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС NEW BUILD С SEAVIEWS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build резиденциальный компл…
€315,102
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 60 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс New Build расположенный в самом…
€242,700
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс New Build расположенный в самом…
€249,328
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс в современном стил…
€254,835
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 101 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ В EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURANew Строить жилой комплекс в современном стил…
€224,242
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Массив
€284,510
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 97 м²
SEA VIEWS с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ JACUZZI Высококачественные дома в закрытом ж…
€403,820
Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Площадь 171 м²
NEW BUILD SEMIDETACED VILLAS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build жилой из 8 двухквартирных ви…
€443,080
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€235,562
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€276,351
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN EL RASO GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс современного стиля в Эл…
€222,305
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Жилые Виллы Лас Лагунас расположены в одном из самых красивых районов и тихих между Сьюдад …
€366,089
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Менее чем в 500 метрах от пляжа здание имеет современный дизайн в самом сердце Гуардамар-де…
€294,707
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Расположенные в Pinet La MarinaDETACHED ВИЛЛЫ WALKING TO BEACH Виллы 3 спальни 2 ванные ком…
€644,480
Квартира 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продается красивая угловая квартира на первом этаже, расположенная в современном жилом компл…
€209,900
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 83 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС NEW BUILD С SEAVIEWS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build резиденциальный компл…
€345,694
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