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Квартиры и апартаменты в Гуардамаре, Испания

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637 объектов найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$434,531
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$342,299
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$434,531
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$342,299
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$356,134
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых востребованных зон муници…
$174,842
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$356,134
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Откройте для себя новое жилое предложение в Гуардамаре дель Сегура, провинция Аликанте, кото…
$352,532
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
В привилегированном районе города Guardamar del Segura предлагаются новые апартаменты с инди…
$322,480
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
С радостью представляем новый и захватывающий проект, расположенный в ярком районе Эль-Расо,…
$263,532
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
В очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура представлен новый жилой комплекс с современным…
$635,135
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$397,832
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Расположен в престижной и самой желаемой зоне Гуардамар-дель-Сегура. Это выдающееся строение…
$393,220
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку в Гуардамар дель Сегура, месте, где спокойствие м…
$410,324
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
В самом центре Гуардамар-дель-Сегура представлена эксклюзивная новая жилой комплекс апартаме…
$468,116
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$265,221
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
В самом центре Гвардамар-дель-Сегура представлена эксклюзивная новая жилaя промоция современ…
$468,116
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$288,284
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Напротив реки Сегура и недалеко от пристани для яхт и пляжа Гуардамар. Из жилого комплек…
$344,788
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
В самом центре Гуардамар-дель-Сегура представлена эксклюзивная новая жилная промоция апартам…
$618,376
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс на Коста-Бланке, идеальное место для тех, кто …
$343,285
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые апартаменты с лицензией на туристическую деятельность и видом на лагуну в Эль-Расо, Гу…
$291,192
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые квартиры в центре Гуардамар-дель-Сегура, Коста-Бланка Выгодное расположение р…
$456,049
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Урбанизация El Raso в Гуардамар-дель-Сегура, Аликанте, предлагает жилой комплекс из 175 объе…
$329,973
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Новые апартаменты с видом на реку в Гуардамар-дель-Сегура Эксклюзивный жилой комплекс из 9…
$739,496
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Пентхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
В самом центре Гвардамар-дель-Сегура представлена эксклюзивная новая жилую промоция апартаме…
$797,531
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот жилой комплекс предлагает …
$282,518
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Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс на Коста-Бланке, идеальном месте для тех, кто …
$438,064
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Квартира 1 спальня в Гуардамар, Испания
Квартира 1 спальня
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Новые апартаменты с бассейном на крыше всего в 600 м от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура &#…
$249,716
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