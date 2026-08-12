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Квартиры и апартаменты в Malaga, Испания

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Марбелья
1457
Эстепона
1313
Сан-Педро-Алькантара
639
Фуэнхирола
467
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6 166 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 43 м2. Компания…
$311,347
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Марбелье - Пуэрто Банус. 3 кровати · 3 ванны · 275 м2 по…
$3,69 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 2 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Эль Параисо. 2 кровати · 2 ванны · 75 м2 построено. Компан…
$398,734
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровать · 1 ванна · 81 м2 построено. Компа…
$633,888
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 115 м2 построено. К…
$918,895
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
3-комнатная квартира на продажу в Benalmadena Pueblo. 3 кровать · 2 ванны · 186 м2 построено…
$687,726
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Квартира 4 спальни в Малага, Испания
Квартира 4 спальни
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
4-комнатная квартира на продажу в Málaga Centro. 4 кровати · 2 ванны · 177 м2 построена. Ком…
$788,745
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Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Пентхаус с 4 спальнями на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 4 кровати · 4 ванны · построено…
$2,02 млн
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Михас Коста. 2 кровати · 1 ванна · 79 м2 построен. Компани…
$506,227
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 3 ванна · 9…
$725,712
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 3 ванна · построено 193 м2. Компания…
$727,025
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Квартира 3 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Эль-Пинильо. 3 кровать · 2 ванны · 149 м…
$416,103
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
3-комнатная квартира на продажу в Бенахависе. 3 кровать · 2 ванны · 128 м2 построено. Компан…
$530,532
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Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Бенальмадена Пуэбло. 2 кровати · 2 ванны…
$518,366
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построено. Комп…
$739,739
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Квартира 1 спальня в Bel Air, Испания
Квартира 1 спальня
Bel Air, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
1-комнатная квартира на продажу в Эль Параисо. 1 кровать · 1 ванна · построено 61 м2. Компан…
$317,369
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · построено 106 м2. Компания…
$461,144
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Квартира 4 спальни в Михас, Испания
Квартира 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Площадь 191 м²
4-комнатная квартира на продажу в Серрадо-дель-Агила. 4 кровати · 191 м2 построено. Компания…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира на первом этаже для продажи в Ривьера-дель-Соль. 2 кровать · 1 ванна · …
$386,799
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Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
1-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 1 кровать · 1 ванна · построено 50 м2. Компа…
$864,398
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Ла Кала де Михас. 3 кровать · 2 ванны · построено 98 м2. К…
$511,454
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
2-комнатная квартира на продажу в Ривьера-дель-Соль. 2 кровать · 1 ванна · 70 м2 построена. …
$333,256
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
3-комнатная квартира на продажу в Торрекебрада. 3 кровать · 2 ванны · 175 м2 построено. Комп…
$559,993
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Квартира 3 спальни в Manilva, Испания
Квартира 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Манильве. 3 кровать · 2 ванны · 130 м2 построено. Компания…
$456,521
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
2-комнатная квартира на продажу в Карвахале. 2 кровати · 2 ванны · 87 м2 построено. Компания…
$497,012
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Квартира 3 спальни в Малага, Испания
Квартира 3 спальни
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
3-комнатная квартира на первом этаже для продажи в Малаге Эсте. 3 кровать · 1 ванна · 104 м2…
$673,875
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3-комнатная квартира на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · построено 96 м2. Компани…
$541,974
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$654,672
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Квартира 2 спальни в Малага, Испания
Квартира 2 спальни
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
2-комнатная квартира на продажу в Малаге - Centro. 2 кровати · 2 ванны · 104 м2 построена. К…
$841,674
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