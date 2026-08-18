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Квартиры и апартаменты на Балеарских островах, Испания

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Santa Ponsa
23
Пальма
15
Andratx
4
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86 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$504,899
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Квартира в Menorca, Испания
Квартира
Menorca, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя очарование прибрежной жизни с нашими современными двух- и трехкомнатными к…
$286,034
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Студия 2 спальни в Capdepera, Испания
Студия 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$661,569
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10
Apartments in Balearic
$697,660
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Квартира 3 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,15 млн
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Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивный трехкомнатный пентхаус, предлагающий две комфорт…
$1,36 млн
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$536,208
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2
Apartments in Balearic
$1,15 млн
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Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Площадь 280 м²
Penthouse in Balearic
$3,84 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 14
Apartments in Balearic
$990,002
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Apartments in Balearic
$697,660
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Квартира 2 спальни в Балеарские острова, Испания
Квартира 2 спальни
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию уникальную трехкомнатную двухуровневую кварти…
$713,581
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Балеарские острова, Испания
Квартира 2 спальни
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию просторную трехкомнатную квартиру на первом э…
$793,502
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,15 млн
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Студия 2 спальни в Capdepera, Испания
Студия 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$535,008
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Apartments in Balearic
$1,04 млн
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Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Penthouse in Balearic
$1,65 млн
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Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Penthouse in Balearic
$2,56 млн
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Квартира 3 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,15 млн
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Квартира 4 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 4 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Apartments in Balearic
$873,531
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Квартира 3 спальни в Cala Fornells, Испания
Квартира 3 спальни
Cala Fornells, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Apartments in Balearic
$693,002
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Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$581,329
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Квартира 2 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 2 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$799,037
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Пентхаус в Capdepera, Испания
Пентхаус
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments in Balearic
$1,28 млн
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,74 млн
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Квартира 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Квартира 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Apartments in Balearic
$1,22 млн
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Квартира 3 спальни в Sant Elm, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Elm, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Eclipse - это эксклюзивная застройка 20 апартаментов в Сан-Тельмо, деревне с богатой историе…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,13 млн
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Квартира 2 спальни в Балеарские острова, Испания
Квартира 2 спальни
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание объекта: Для тех, кто ищет комфортабельное жилье в одном из самых красивых мест Май…
$666,770
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Типы недвижимости на Балеарских островах

пентхаусы
квартиры-студии
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

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