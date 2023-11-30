Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Santa Pola
  5. Квартиры

Квартиры в Santa Pola, Испания

пентхаусы
8
двухкомнатные
52
трехкомнатные
51
Квартира В архив
Очистить
126 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€223,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€245,819
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
€356,187
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
€285,953
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
€270,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€242,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 81 м²
€301,004
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€580,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант. Состоит из к…
€280,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Penthouses for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
€580,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€280,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€230,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€399,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€330,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
€280,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€285,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 1
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€285,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€255,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€240,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€280,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€245,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€330,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти