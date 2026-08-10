Марбелья — это не только город, но и обширная территория, включающая такие престижные районы, как Пуэрто-Банус, Нуэва Андалусия и Эльвирия. Он хорошо подходит тем, кто хочет купить апартаменты в Марбелье благодаря расположению вдоль Средиземного моря.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Марбелье

Одной из главных преимуществ местного жилья является климат. Горы Сьерра-Бланка защищают регион от холодных ветров и сдерживают грозовые облака, из-за этого в регионе не так много осадков, но зато около 300 солнечных дней в году.

Другие преимущества:

Элитные гольф-поля. Муниципалитет насчитывает более 15 гольф-клубов, которые привлекают состоятельных любителей гольфа и повышают спрос на аренду апартаментов.

Муниципалитет насчитывает более 15 гольф-клубов, которые привлекают состоятельных любителей гольфа и повышают спрос на аренду апартаментов. Инвестиционная привлекательность. По данным на конец 2024 года, рынок недвижимости Марбельи растет на 5–7% ежегодно, особенно на вторичном рынке.

По данным на конец 2024 года, рынок недвижимости Марбельи растет на 5–7% ежегодно, особенно на вторичном рынке. Пляжи с голубым флагом. Местные пляжи регулярно получают награды за чистоту как самые лучшие в мире.

Цены на квартиры в Марбелье

Стоимость квартир в Марбелье зависит от расположения. Например, двухкомнатная квартира в районе Нуэва Андалусия обойдется в 220,000–350,000 евро, тогда как аналогичное жилье на Золотой Миле будет стоить от 400,000 евро. Особенно популярна продажа квартир вблизи моря, но такие объекты в среднем на 15–25% дороже.

Средняя стоимость квартир в Марбелье:

Тип недвижимости Средняя цена (€) Цена за кв.м (€) Студия 90,000–160,000 2600–3200 Однокомнатная квартира 160,000–270,000 2900–3600 Двухкомнатная квартира 220,000–450,000 3100–4200 Трехкомнатная квартира 350,000–700,000 3600–5200 Пентхаус 600,000–2,500,000 4200–7800 Многоуровневая квартира 450,000–1,800,000 3900–6500 Квартира у моря 350,000–3,500,000 4800–8500

Лучшие районы Марбелье для покупки апартаментов

Продажа квартир в Марбелье в основном ориентирована на состоятельных покупателей. Для них есть два главных района: Золотая Миля (Milla de Oro) и Нуэва Андалусия. Первый застраивают элитной недвижимостью стоимостью по цене от 4000 евро за кв.м. Во втором цены немного ниже — 3200 евро за кв.м., однако целевая аудитория в виде любителей гольфа тоже не из бедных.

Другим центром притяжения богачей является Пуэрто-Банус. Это знаменитая среди яхтсменов марина с люксовыми бутиками и периодически проходящими регатами. Квартиры здесь начинаются от 4500 евро за кв.м.

Более бюджетные варианты: