Марбелья — это не только город, но и обширная территория, включающая такие престижные районы, как Пуэрто-Банус, Нуэва Андалусия и Эльвирия. Он хорошо подходит тем, кто хочет купить апартаменты в Марбелье благодаря расположению вдоль Средиземного моря.
Преимущества покупки квартир и апартаментов в Марбелье
Одной из главных преимуществ местного жилья является климат. Горы Сьерра-Бланка защищают регион от холодных ветров и сдерживают грозовые облака, из-за этого в регионе не так много осадков, но зато около 300 солнечных дней в году.
Другие преимущества:
- Элитные гольф-поля. Муниципалитет насчитывает более 15 гольф-клубов, которые привлекают состоятельных любителей гольфа и повышают спрос на аренду апартаментов.
- Инвестиционная привлекательность. По данным на конец 2024 года, рынок недвижимости Марбельи растет на 5–7% ежегодно, особенно на вторичном рынке.
- Пляжи с голубым флагом. Местные пляжи регулярно получают награды за чистоту как самые лучшие в мире.
Цены на квартиры в Марбелье
Стоимость квартир в Марбелье зависит от расположения. Например, двухкомнатная квартира в районе Нуэва Андалусия обойдется в 220,000–350,000 евро, тогда как аналогичное жилье на Золотой Миле будет стоить от 400,000 евро. Особенно популярна продажа квартир вблизи моря, но такие объекты в среднем на 15–25% дороже.
Средняя стоимость квартир в Марбелье:
|Тип недвижимости
|
Средняя цена (€)
|Цена за кв.м (€)
|Студия
|90,000–160,000
|2600–3200
|Однокомнатная квартира
|160,000–270,000
|2900–3600
|Двухкомнатная квартира
|220,000–450,000
|3100–4200
|Трехкомнатная квартира
|350,000–700,000
|3600–5200
|Пентхаус
|600,000–2,500,000
|4200–7800
|Многоуровневая квартира
|450,000–1,800,000
|3900–6500
|Квартира у моря
|350,000–3,500,000
|4800–8500
Лучшие районы Марбелье для покупки апартаментов
Продажа квартир в Марбелье в основном ориентирована на состоятельных покупателей. Для них есть два главных района: Золотая Миля (Milla de Oro) и Нуэва Андалусия. Первый застраивают элитной недвижимостью стоимостью по цене от 4000 евро за кв.м. Во втором цены немного ниже — 3200 евро за кв.м., однако целевая аудитория в виде любителей гольфа тоже не из бедных.
Другим центром притяжения богачей является Пуэрто-Банус. Это знаменитая среди яхтсменов марина с люксовыми бутиками и периодически проходящими регатами. Квартиры здесь начинаются от 4500 евро за кв.м.
Более бюджетные варианты:
- Сан-Педро-де-Алькантара. Аутентичный испанский городок в составе муниципалитета с ценами от 2700 евро за кв.м.
- Эльвирия. Восточная часть муниципалитета квартирами от 2800 евро за кв.м.