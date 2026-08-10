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Квартиры и апартаменты в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
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1 472 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · 132 м2 построено. Компания…
$575,990
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3-комнатная квартира на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · построено 96 м2. Компани…
$541,974
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
2-комнатная квартира на продажу в Гвадалмине Альта. 2 кровать · 2 баня · 234 м2 построена. К…
$802,230
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира на продажу в La Dama de Noche-La Alzambra. 2 кровати · 2 ванны · постро…
$520,129
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
2-комнатная квартира на продажу в Гвадалмине Альта. 2 кровать · 2 ванна · 85 м2 построено. К…
$556,367
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 129 м2 пост…
$687,726
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира на продажу в Reserva de Marbella. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построен…
$414,389
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 3 ванна · 137 м2 построено. Компания…
$473,258
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с большими террасами в Сан-Педро, Марбелья Эти новые квартиры расположены в ожи…
$542,090
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 113 м2 построено. К…
$686,801
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 1 ванна · 77 м2 постр…
$271,258
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 1…
$865,716
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · построено 106 м2. Компания…
$461,144
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Квартира на первом этаже с 4 спальнями на продажу в Лос-Монтеросе. 4 кровати · 3 ванны · 186…
$3,62 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 154 м2 построено. К…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 3 ванна · 177 м2 построено. Компания…
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
2-комнатная квартира на продажу в Лос-Монтеросе. 2 кровать · 2 ванна · построено 140 м2. Ком…
$2,60 млн
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Квартира 5 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 5 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 361 м²
5-комнатный пентхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 5 кровать · 4 ванны · построено 361 м2. К…
$3,76 млн
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Лос-Монтеросе. 2 кровать · 2 ванна · пос…
$1,60 млн
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
3-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 2 ванны · 115 м2 построено. К…
$676,168
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Марбелье - Пуэрто Банус. 3 кровати · 3 ванны · 275 м2 по…
$3,69 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
2-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 2 кровать · 2 ванна · построено 8…
$600,990
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 2 кровать · 3 ванны · построено 1…
$1,36 млн
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Квартира 2 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 2 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
2-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 2 кровати · 2 ванны · 116 м2 построено. Компания…
$634,557
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · 133 м2 п…
$425,932
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 3 ванна · 1…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
3-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 2 ванны · построено 118 м2. К…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 100 м2 пост…
$1,78 млн
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
3-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 3 кровать · 2 ванны · построено 109 м2. Комп…
$1,09 млн
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Типы недвижимости в Марбелье

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Марбелья — это не только город, но и обширная территория, включающая такие престижные районы, как Пуэрто-Банус, Нуэва Андалусия и Эльвирия. Он хорошо подходит тем, кто хочет купить апартаменты в Марбелье благодаря расположению вдоль Средиземного моря.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Марбелье

Одной из главных преимуществ местного жилья является климат. Горы Сьерра-Бланка защищают регион от холодных ветров и сдерживают грозовые облака, из-за этого в регионе не так много осадков, но зато около 300 солнечных дней в году. 

Другие преимущества:

  • Элитные гольф-поля. Муниципалитет насчитывает более 15 гольф-клубов, которые привлекают состоятельных любителей гольфа и повышают спрос на аренду апартаментов.
  • Инвестиционная привлекательность. По данным на конец 2024 года, рынок недвижимости Марбельи растет на 5–7% ежегодно, особенно на вторичном рынке.
  • Пляжи с голубым флагом. Местные пляжи регулярно получают награды за чистоту как самые лучшие в мире.

Цены на квартиры в Марбелье

Стоимость квартир в Марбелье зависит от расположения. Например, двухкомнатная квартира в районе Нуэва Андалусия обойдется в 220,000–350,000 евро, тогда как аналогичное жилье на Золотой Миле будет стоить от 400,000 евро. Особенно популярна продажа квартир вблизи моря, но такие объекты в среднем на 15–25% дороже.

Средняя стоимость квартир в Марбелье:

Тип недвижимости

Средняя цена (€)

 Цена за кв.м (€)
Студия 90,000–160,000 2600–3200
Однокомнатная квартира 160,000–270,000 2900–3600
Двухкомнатная квартира 220,000–450,000 3100–4200
Трехкомнатная квартира 350,000–700,000 3600–5200
Пентхаус 600,000–2,500,000 4200–7800
Многоуровневая квартира 450,000–1,800,000 3900–6500
Квартира у моря 350,000–3,500,000 4800–8500

Лучшие районы Марбелье для покупки апартаментов

Продажа квартир в Марбелье в основном ориентирована на состоятельных покупателей. Для них есть два главных района: Золотая Миля (Milla de Oro) и Нуэва Андалусия. Первый застраивают элитной недвижимостью стоимостью по цене от 4000 евро за кв.м. Во втором цены немного ниже — 3200 евро за кв.м., однако целевая аудитория в виде любителей гольфа тоже не из бедных.

Другим центром притяжения богачей является Пуэрто-Банус. Это знаменитая среди яхтсменов марина с люксовыми бутиками и периодически проходящими регатами. Квартиры здесь начинаются от 4500 евро за кв.м. 

Более бюджетные варианты:

  • Сан-Педро-де-Алькантара. Аутентичный испанский городок в составе муниципалитета с ценами от 2700 евро за кв.м.
  • Эльвирия. Восточная часть муниципалитета квартирами от 2800 евро за кв.м.

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Марбелье

Могут ли иностранцы купить квартиру в Марбелье?

Да, иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в муниципалитете Марбелья. Для сделки потребуется NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется в течение 1–2 недель, и счёт в испанском банке. Местные агентства обеспечивают полное сопровождение.

Сколько стоит квартира в Марбелье?

Средняя стоимость квартир в Марбелье варьируется от 90,000 евро за студию на вторичном рынке до 3,500,000 евро — за пентхаус у моря. Например, двухкомнатная квартира в районе Эльвирия стоит около 220,000–300,000 евро, а на Золотой Миле – от 400,000 евро.

Что даёт покупка квартиры в Марбелье?

Недвижимость в Марбелье — это жилье в мягком климате, где не бывает зим. Совсем рядом находится теплое море с чистыми пляжами. Если сдавать жильё в аренду, можно зарабатывать до 8% годовых.

Можно ли купить квартиру в Марбелье без гражданства?

Процесс покупки для иностранцев прост: достаточно оформить NIE, выбрать объект и провести сделку через нотариуса. Некоторые покупатели также используют ипотечный кредит (до 70% от стоимости для нерезидентов).

Является ли покупка квартиры в Марбелье хорошей инвестицией?

Квартиры в Марбелье стабильно растут в цене и обеспечивают доход от аренды в 7–8% годовых.

Где лучше всего жить в Марбелье?

Для семейного проживания подойдут Эльвирия и Сан-Педро-де-Алькантара за счет того, что в них относительно низкие цены. Для инвесторов и любителей светской жизни — Золотая Миля и Пуэрто-Банус.

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