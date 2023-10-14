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Квартиры в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
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Квартира В архив
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104 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная. Что касается собственности размеры,…
€349,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Квартира 4 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Представляем новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Площад…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Marbella – роскошн…
€1,40 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€540,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€699,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€840,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€860,000
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕПредставляем вам новую разработку роскошных ква…
€548,000
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/8
Апартаменты на первой линии San pedro beach, Marbella 690,000€ Жилая площадь 145m2  …
€690,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Апартамент на продажу в San Pedro de Alcantara, с 2 спальня, 1 ванная и характеристики гараж…
€334,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€1,45 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€413,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€371,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€403,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€810,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€660,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€508,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€495,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€408,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€395,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€680,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€630,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€660,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€851,000

Типы недвижимости в Марбелья

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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