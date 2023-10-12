ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Аликанте
Квартиры
Квартиры в Аликанте, Испания
пентхаусы
17
однокомнатные
5
двухкомнатные
53
трехкомнатные
102
четырехкомнатные
29
Квартира
Очистить
318 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
3
2
86 м²
Продаётся квартира на 1 этаже, 83 м2, с мебелью и бытовой техникой в новом доме! 2013 …
€199,000
Рекомендовать
Квартира
Аликанте, Испания
1 045 м²
€3,90 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
132 м²
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
92 м²
€449,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
102 м²
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
100 м²
€1,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
2
1
90 м²
1
Отличные строящиеся апартаменты в в районе Аликанте. До моря 2 км. Собственная терраса…
€185,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
2
1
111 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
2
135 м²
3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€245,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
3
2
137 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
4
2
137 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
4
2
114 м²
1
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
3
1
71 м²
2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
4
2
128 м²
3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€203,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
104 м²
€320,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
114 м²
€170,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
169 м²
€1,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
2
1
80 м²
Referencia: 548 Отличная 2-спальная квартира в живописном Аликанте! Эта просторная квартир…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Аликанте, Испания
3
1
56 м²
3
Апартаменты в Мар Асуль площадью 56 м2 состоят из гостиной-столовой, двух спален, ванной …
€145,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с подсобным помещением
Аликанте, Испания
145 м²
€1,300
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
178 м²
€790,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с Alarma, с Autobus
Аликанте, Испания
129 м²
€216,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
3
1
69 м²
€129,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
5
901 м²
Участок Строительство Проект Действительное Строительство Лицензия Цена 990000 EUR IVA Роск…
€4,60 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
4
831 м²
Массив
€2,83 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
5
Массив
€6,02 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
5
Массив
€2,99 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
2
Массив
€505,933
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
4
222 м²
Эта замечательная вилла расположена в привилегированном месте роскошное развитие, расположе…
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
5
556 м²
Роскошный дом в стиле LA, расположенный в самом сердце Нуэва Андалусия с прекрасным видом н…
€3,64 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL