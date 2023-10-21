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Realting.com
Испания
Жилая
Виналопо-Митха
Квартиры
Квартиры в Виналопо-Митха, Испания
Aspe
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36 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
3
171 м²
НОВАЯ ВИЛЛА BUILD IN PINOSO Новая вилла Luxury Designed Villa в провинции Пиносо Аликанте Р…
€358,329
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
4
251 м²
NEW BUILD VILLA IN PINOSO New Build Luxury Villa в провинции Пиносо Аликанте Эта удивительн…
€473,360
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€561,910
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
84 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€281,461
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
106 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€364,482
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
111 м²
Великолепный новый жилой комплекс, расположенный на холме, признанном лучшим гольф-курортом…
€491,039
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€587,222
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
64 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€226,789
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€323,984
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€332,793
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
118 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойное и комфортное место для жизни, где…
€564,948
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
3
143 м²
€343,221
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
3
140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€318,922
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
3
135 м²
Фантастическая новая построенная вилла на участке 500м2 в La Romana Вилла имеет построенную…
€281,461
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
3
163 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную пло…
€293,178
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
3
134 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 500 м2 в Ла Романа Вилла имеет построенную …
€293,611
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
3
148 м²
Фантастическая новая Вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную пло…
€299,286
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
4
235 м²
Фантастическая вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную площадь 2…
€503,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
4
2
200 м²
2/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
4
2
150 м²
1/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2
2
82 м²
€335,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Новельда, Испания
2
88 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€335,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
4
3
255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
4
3
255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
4
3
255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
3
2
103 м²
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
€332,500
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Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
2
1
95 м²
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
€210,000
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Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
4
2
Апартаменты в Аликанте ID D11551
€350,000
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Квартира 5 спален
Aspe, Испания
5
3
Апартаменты в Аликанте ID D12086
€600,000
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