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Квартиры и апартаменты в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
10
Petrer
3
Квартира Удалить
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201 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Aspe, Испания
Квартира 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современная квартира на первом этаже с садом и террасой в окружении природы Дата сдачи: с…
$225 118
НДС
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и туалетом, с большими террасами и общими садами, об…
$311 347
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Квартира 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, недалеко от Эльче и Аликант…
$310 922
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Пентхаус 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$256 249
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Квартира 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Жилой комплекс расположен в очаровательном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, всего в несколь…
$310 922
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Квартира в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира
el Pinos Pinoso, Испания
Добро пожаловать в уникальную возможность в сердце живописного ландшафта! Этот просторный уч…
$35 825
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$279 544
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Квартира 2 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 2 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Недвижимость в комплексе VINEYARD VIEWS Откройте для себя возможность жить в эксклюзивной ср…
$213 831
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Квартира 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Жилой комплекс расположен в уютном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, в нескольких минутах ез…
$277 402
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Квартира 3 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Откройте для себя этот новый комплекс с 1, 2 и 3 спальнями в Хондон-де-лас-Ньевес, тихом гор…
$291 250
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Квартира 2 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 2 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес Совре…
$281 597
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Квартира 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, в нескольких минутах от Эль…
$277 402
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЕНДА ГОЛЬФ, АЛИКАНТЕ Новый частный комплекс, состоящий из красивых …
$312 511
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЕНДА ГОЛЬФ, АЛИКАНТЕ Новый частный комплекс, состоящий из красивы…
$320 573
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$357 762
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Квартира 3 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес С…
$342 284
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Квартира 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Комплекс расположен в уютном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, недалеко от Эльче и Аликанте.…
$277 402
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Квартира 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, в нескольких минутах от Эль…
$310 922
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Jaya Residence – Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$553 375
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Квартира 3 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Откройте для себя новый проект из 15 эксклюзивных квартир в Хондон-де-лас-Ньевес, очаровател…
$327 667
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Квартиры в новом жилом комплексе из 3 домов с паркоместом и кладовой в подвале комплекса. Он…
$355 545
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Квартира 1 комната в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 1 комната
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Погрузитесь в атмосферу этого эксклюзивного проекта в Аликанте, Хондон-де-лас-Ньевес, где пр…
$202 272
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Квартира 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Жилой комплекс расположен в уютном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, в нескольких минутах от…
$277 402
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$432 776
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Квартира 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 1–3 спальнями в долине виноградников в живописном Ондон-де-лас-Ньевес Эти уютные …
$285 039
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Квартира 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
$277 402
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Квартира 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Недвижимость в VINEYARD VIEWS Откройте для себя возможность жить в эксклюзивной среде в ново…
$369 870
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Квартира 3 спальни в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Откройте для себя новый проект из 15 эксклюзивных квартир в Хондон-де-лас-Ньевес, очаровател…
$356 923
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Квартира 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Монфорте-дель-Сид, недалеко от Эльче и Аликант…
$283 181
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Квартира 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$215 482
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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