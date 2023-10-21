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Квартиры в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
12
Elda
10
Новельда
4
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36 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 171 м²
НОВАЯ ВИЛЛА BUILD IN PINOSO Новая вилла Luxury Designed Villa в провинции Пиносо Аликанте Р…
€358,329
Квартира 4 комнаты в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 4 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Площадь 251 м²
NEW BUILD VILLA IN PINOSO New Build Luxury Villa в провинции Пиносо Аликанте Эта удивительн…
€473,360
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€561,910
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€281,461
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€364,482
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Великолепный новый жилой комплекс, расположенный на холме, признанном лучшим гольф-курортом…
€491,039
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€587,222
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,03 млн
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€226,789
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€323,984
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€332,793
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойное и комфортное место для жизни, где…
€564,948
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 143 м²
€343,221
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€318,922
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в la Romana, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Фантастическая новая построенная вилла на участке 500м2 в La Romana Вилла имеет построенную…
€281,461
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную пло…
€293,178
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в la Romana, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 500 м2 в Ла Романа Вилла имеет построенную …
€293,611
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Фантастическая новая Вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную пло…
€299,286
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Фантастическая вилла построена на участке 500 м2 в Пиносо Вилла имеет построенную площадь 2…
€503,900
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€205,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€195,000
Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€335,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€335,000
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Квартира 4 спальни в Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
€1,19 млн
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
€332,500
Квартира 2 спальни в Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
€210,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в Аликанте ID D11551
€350,000
Квартира 5 спален в Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12086
€600,000

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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