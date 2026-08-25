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Квартиры и апартаменты в Бадахосе, Испания

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85 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$250 550
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Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581 426
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОМАС-ДЕ-КАБО-РУГНовый роскошный жилой комплекс, расположенный в Лома…
$342 681
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
A great penthouse on Estepon's beach. Unrivaled location, surrounded by all kinds of serv…
$341 696
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОС. Современные апартаменты и пентхаусы новой постройки с кух…
$303 904
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Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137 763
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412 205
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 94 м²
НОВЫЙ ПРИБРЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛАЙОЙОХОСАНовый частный жилой комплекс на берегу моря из…
$708 019
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОМАС-ДЕ-КАБО-РУГНовый роскошный жилой комплекс, расположенный в Лома…
$430 258
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Nº 28. 3rd Attic Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the …
$758 215
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
MODERN TOWNHOUSE WITH GARDEN AND SOLARIUM Private urbanization of townhouses, with an area …
$469 713
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
НОВЫЕ ДВОЙНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАРЕСЕ Современные новые двухквартирные виллы с 3 спальнями, 2 …
$435 595
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
2 BEDROOM BUNGALOWS IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL IN GRAN ALACANT! Discover this exclusive resid…
$288 803
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482 714
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550 473
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178 984
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260 722
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАРНовый жилой комплекс бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар.…
$304 884
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Bright penthouse with stunning panoramic sea and mountain views, located on the renowned bal…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288 392
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРАНовая постройка из 11 таунхаусов в Сантьяго-де-ла-Риб…
$441 151
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
No. 3 Low plants. A beautiful apartment in a new building located in the center of the city …
$216 950
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Квартира в центре Кальпе и недавно отремонтирована недалеко от пляжа. Мы представляем эту яр…
$127 983
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Студия в Helechosa de los Montes, Испания
Студия
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184 408
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 116 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN CALPE Luxury New Build residential complex in Calpe. Complex build…
$615 749
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
FLOOR FOR SALE. Recovered kitchen and bathroom. Very good condition in general. It is very …
$157 289
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Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487 975
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269 513
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258 062
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Закрытый жилой комплекс с 40 домами рядом с полем для гольфа Villamartin.Состоит из 2 блоков…
$301 798
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Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

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