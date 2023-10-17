ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Бадахос
Квартиры
Квартиры в Бадахос, Испания
пентхаусы
10
однокомнатные
4
двухкомнатные
13
трехкомнатные
21
четырехкомнатные
3
Квартира
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с Lift
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
95 м²
Referencia: 482 Просторная квартира в 100 м от песчаного пляжа Ла Кала Де Финестрат Квартир…
€248,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
1
1
60 м²
Referencia: 555 Эта квартира с 1 спальней находится на пятом этаже дома, в самом центре Кал…
€111,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
1
1
74 м²
Referencia: 560 Светлая квартира на южной стороне, площадью 74 кв. м, недавно отремонтирова…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с Lift, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
1
1
50 м²
Referencia: 551 Очаровательная квартира с одной спальней, расположенная в центре города, вс…
€111,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
80 м²
Referencia: 539 Продается просторная 2-спальная квартира в хорошем состоянии с видом на юг …
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
81 м²
Referencia: 528 Продаётся 2-спальная квартира в Вилла Хойоса, Испания! Уютная квартира с м…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
80 м²
Referencia:529 Продается потрясающая квартира без мебели! Удобная, просторная квартира на …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Helechosa de los Montes, Испания
2
1
98 м²
Referencia: 532 Продаётся чудесная квартира на первом этаже с выходом на юг, общей площадью…
€175,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
90 м²
Referencia: 446. Апартаменты в ла Вилла Хойоса. 400м до пляжа. Апартаменты - 90м2, 2 спальни…
€175,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
271 м²
Atalaya Emotion — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбелье…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
145 м²
Это красивая, хорошо оформленная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в популярном к…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
80 м²
Новые апартаменты представлены в продажу в Коста-дель-Соль Солана Вилидж - это уникальный пр…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
106 м²
Solemar Casares — включает 58 квартир, в том числе пентхаусы с террасами и видом на море, а …
€382,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
98 м²
Sunny Golf — это новая разработка Estepona Golf, расположенная в самом сердце побережья Кост…
€335,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
271 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€755,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
212 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€682,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
255 м²
Новый проект современных квартир с 2 и 3 спальнями и пентхаусов на последнем незастроенном у…
€641,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
126 м²
Новое строительство закончится в июне 2025 в Эстепоне . Эти апартаменты на южной стороне с 2…
€617,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
102 м²
€490,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
201 м²
Расположенный в верхней части Лос Монтерос Марбелья, представляет собой роскошный проект из…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
110 м²
Красивая новая квартира с 3 спальнями в Jardines de Guadaiza. Этот комплекс расположен в одн…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
121 м²
Стильные современные апартаменты, расположенные в знаменитом Пуэрто-Банус, с панорамным видо…
€2,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
74 м²
Расположен в самом сердце Коста-дель-Соль. Pine Hill Residences включает 71 квартиру с 3 спа…
€359,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
145 м²
Новостройка состоит из 60 домов с 2, 3 и 4 спальнями с исключительной отделкой. Эта резиденц…
€926,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
119 м²
€468,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
106 м²
Настоящее жилое произведение искусства, оазис с привилегированным видом на побережье Малаги,…
€610,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
106 м²
Роскошь тропической резиденции, привилегированное расположение в Михасе, общественные зоны с…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
121 м²
Апартаменты расположены в привилегированном районе с видом на горы и море. Внутреннее распре…
€500,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
219 м²
Шикарный апартамент pасположенный на территории эксклюзивного 5-звездочного курорта Пуэнте Р…
€6,50 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Бадахос, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL