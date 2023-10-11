ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Барселона
Квартиры
Квартиры в Барселона, Испания
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Квартира
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2
78 м²
Эксклюзивная отремонтированная квартира на улице Castillejos, в самом сердце района Эшампле,…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3
110 м²
Потрясающая квартира c террасой на продажу в Золотом Квадрате Барселоны, с приватной террасо…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2
115 м²
Фантастическая квартира в самом сердце Эшампле. Рядом с Пасео де Грасия и Пасео Сан Хуан, ра…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Gava, Испания
3
2
Продается отличная квартира в городе Gava Mar. Идеальное расположение для тех,кто хочет все …
€640,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Барселонес, Испания
3
2
Шикарная квартира на первой линии моря с головокружительными видами на море . Расположена в …
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
3
2
80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
4
3
137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2
2
70 м²
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
€154,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
3
2
112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€195,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
6
149 м²
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
€990,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Барселона, Испания
3
217 м²
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором Альфонсом…
€2,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
3
215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с интернетом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Барселона, Испания
4
133 м²
Прекрасная квартира типа дуплекс находится в Барселоне, Каталония. На площади 133кв.м. распо…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
4
133 м²
Прекрасный дуплекс в районе Sarria, Барселона общей площадью 133 кв.м. В квартире имеется 4 …
€986,441
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
3
105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
3
160 м²
Эксклюзивная квартира с потрясающим панорамным видом на город в Пасео де Грасиа, Барселона.…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
230 м²
Дизайнерский дуплекс расположен в одном из самых престижных районов Барселоны Педральбес. Кв…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
251 м²
Жилой комплекс расположен в Барселоне, в районе Диагональ Мар. Комплекс состоит из 143 кварт…
€1,86 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Барселона, Испания
4
245 м²
Светлая квартира расположена в центре Барселоны, в районе Правый Эшампле. Квартира сочетает …
€3,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
4
250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
5
700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
3
125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
200 м²
Элегантная квартира в престижном районе города Барселона, Испания. Общая площадь 200 кв. м.…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
1
95 м²
Уникальная квартира 1910 года строительства расположена в районе Эль-Пучет-и-эль-Фарро, Барс…
€730,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Барселона, Испания
3
80 м²
Чудесная квартира расположена в винтажном здании, в самом центре Барселоны в районе Эйшампле…
€605,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
5
175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Барселона
пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Барселона, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL