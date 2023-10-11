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Квартиры в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная отремонтированная квартира на улице Castillejos, в самом сердце района Эшампле,…
€349,000
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Потрясающая квартира c террасой на продажу в Золотом Квадрате Барселоны, с приватной террасо…
€970,000
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Фантастическая квартира в самом сердце Эшампле. Рядом с Пасео де Грасия и Пасео Сан Хуан, ра…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Gava, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается отличная квартира в городе Gava Mar. Идеальное расположение для тех,кто хочет все …
€640,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Барселонес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная квартира на первой линии моря с головокружительными видами на море . Расположена в …
€1,40 млн
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€345,000
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Квартира 2 спальни в Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
€154,900
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€195,000
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой в Барселона, Испания
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 149 м²
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
€990,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором  Альфонсом…
€2,20 млн
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Квартира 4 спальни с интернетом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с интернетом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Прекрасная квартира типа дуплекс находится в Барселоне, Каталония. На площади 133кв.м. распо…
€1,23 млн
Квартира 4 спальни в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Прекрасный дуплекс в районе Sarria, Барселона общей площадью 133 кв.м. В квартире имеется 4 …
€986,441
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с частной парковкой в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Эксклюзивная квартира с потрясающим панорамным видом на город в Пасео де Грасиа, Барселона.…
€2,20 млн
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Дизайнерский дуплекс расположен в одном из самых престижных районов Барселоны Педральбес. Кв…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 251 м²
Жилой комплекс расположен в Барселоне, в районе Диагональ Мар. Комплекс состоит из 143 кварт…
€1,86 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Светлая квартира расположена в центре Барселоны, в районе Правый Эшампле. Квартира сочетает …
€3,20 млн
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Элегантная квартира в престижном районе города Барселона, Испания. Общая площадь 200  кв. м.…
€1,27 млн
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Уникальная квартира 1910 года строительства расположена в районе Эль-Пучет-и-эль-Фарро, Барс…
€730,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Чудесная квартира расположена в винтажном здании, в самом центре Барселоны в районе Эйшампле…
€605,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн

Типы недвижимости в Барселона

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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