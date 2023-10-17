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Квартиры в Torre Pacheco, Испания

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41 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€339,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€259,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€550,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€400,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€260,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€234,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€189,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в Торре-Пачеко, Коста-Калида, Рядом с Объектами Инфраструктуры Современные квартиры…
€183,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Частный комплекс, расположенный на озере Санта-Росалия и курорте Life Resort, роскошном куро…
€349,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Частный комплекс, расположенный в Торре-Пачеко, который идеально подходит для любителей моря…
€399,900
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€329,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€235,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
€285,900
Квартира 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с кладовой, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
€239,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с кладовой в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Santa Rosalía состоит из 60 квартир, распределенных в 4 зданиях с террасами на первом, второ…
€235,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
€349,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€265,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€235,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€239,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€215,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
€131,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€215,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€239,000
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
€131,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€319,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€239,000
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€215,000
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