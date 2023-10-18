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Квартиры в Дения, Испания
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51 объект найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
2
2
67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
189 м²
€510,000
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Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
1
1
54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
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Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
2
2
82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
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Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€445,537
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Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
118 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€291,274
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
117 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€329,840
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
99 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€342,627
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
79 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€323,040
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Дения, Испания
1
53 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€228,249
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€271,991
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
133 м²
NEW BUILD APARTMENTS В ДАНИИ С ВИДОМ НА МОРЕ Чтобы чувствовать себя неловко от природы, что…
€574,428
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
91 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€390,733
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€329,840
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
95 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€431,329
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€289,244
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
78 м²
Квартиры на продажу в отличном проекте в Дении Есть две трех и четырехкомнатные квартиры до…
€255,753
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
2
1
115 м²
Referencia: 540 Просторная квартира с огромной террасой и невероятным видом в закрытой урба…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
2
82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€274,021
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
3
86 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€270,976
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
2
82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€201,963
Рекомендовать
Квартира с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
44 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€116,205
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
1
53 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€163,397
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
3
102 м²
Современный двухквартирный дом с садом и частным солярием в Denia Частная урбанизация таунх…
€444,522
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Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Дения, Испания
3
2
97 м²
О проекте: жилой комплекс расположен на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. ЖК разделен н…
€425,000
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Квартира 1 комната с балконом, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
64 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€228,350
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Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Дения, Испания
2
2
94 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивная роскошная резиденция, расположенная в…
€430,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Дения, Испания
2
2
93 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивная роскошная резиденция, расположенная в…
€315,000
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Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с Lift
Дения, Испания
1
1
26 м²
Referencia: 371. Продается студия в Дения с Турлицезией 100 м от моря/ доходность 10000 в г…
€89,500
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