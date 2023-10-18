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Квартиры в Дения, Испания

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51 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Дения, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
Площадь 189 м²
€510,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 98 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€445,537
Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 4
Площадь 118 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€291,274
Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 4
Площадь 117 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€329,840
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 99 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€342,627
Квартира 2 комнаты в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 79 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€323,040
Квартира 1 комната в Дения, Испания
Квартира 1 комната
Дения, Испания
Комнаты 1
Площадь 53 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€228,249
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 98 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€271,991
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 133 м²
NEW BUILD APARTMENTS В ДАНИИ С ВИДОМ НА МОРЕ Чтобы чувствовать себя неловко от природы, что…
€574,428
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 91 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€390,733
Квартира 2 комнаты в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€329,840
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 95 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€431,329
Квартира 2 комнаты в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€289,244
Квартира 2 комнаты в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Квартиры на продажу в отличном проекте в Дении Есть две трех и четырехкомнатные квартиры до…
€255,753
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Referencia: 540 Просторная квартира с огромной террасой и невероятным видом в закрытой урба…
€170,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€274,021
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€270,976
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€201,963
Квартира с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Площадь 44 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€116,205
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€163,397
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Современный двухквартирный дом с садом и частным солярием в Denia Частная урбанизация таунх…
€444,522
Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Дения, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
О проекте: жилой комплекс расположен на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. ЖК разделен н…
€425,000
Квартира 1 комната с балконом, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 1 комната с балконом, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€228,350
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивная роскошная резиденция, расположенная в…
€430,000
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивная роскошная резиденция, расположенная в…
€315,000
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с Lift в Дения, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с Lift
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Referencia: 371. Продается студия в Дения с Турлицезией 100 м от моря/ доходность 10000 в г…
€89,500
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