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Квартиры в Rojales, Испания

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81 объект найдено
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 229 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположена в 50 м…
€429,269
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 433 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположен…
€498,457
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 302 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Современная вилла, расположенная в урбанизации Сьюдад…
€825,277
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 102 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALES New Build жилой дом вилл и таунхаусов в Рохалесе Красивая вилла…
€369,011
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 136 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Построить эксклюзивную застройку вилл в РохалесеКрасивые вил…
€494,715
Квартира 2 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 2 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 2
Площадь 159 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Build эксклюзивный жилой дом всего с 4 независимыми виллами,…
€487,025
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Array
€484,380
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухквартирных и н…
€377,205
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Роскошная квартира, состоящая из 3 бо…
€376,287
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Современный новый строительный таунхаус в эксклюзивной частной урбанизации с общим бассейно…
€244,739
Квартира 5 комнат с балконом, с Pool, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 5 комнат с балконом, с Pool, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 5
Площадь 675 м²
Уникальная и эксклюзивная дизайнерская вилла общей площадью 675 квадратных метров с видом н…
€2,31 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Роскошные апартаменты и дизайн 82м2 из суперфиса состоит из 3 просторных спален 2 ванных ко…
€378,341
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Дизайн виллы общей площадью 250 квадратных метров с видом на Гуардамар и море Он имеет 3 сп…
€1,31 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD КЕСАДА Построенные на участках от 180м2 до 311м2 виллы имеют…
€527,935
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Роскошная вилла на первой линии La Marquesa Golf Course эта вилла имеет лифт на всех этажах…
€652,944
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€367,000
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€387,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€306,600
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€297,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухквартирных и н…
€377,205
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные Квартиры в Проекте с Общим Бассейном в Сьюдад-Кесада Удачно расположенная недвиж…
€317,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры в Проекте с Общим Бассейном в Сьюдад-Кесада Удачно расположенная недвиж…
€296,000
Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Впечатляющая новая частная резиденция, расположенная в урбанизации Эль-Расо, в Гуардамаре, к…
€249,900
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
€301,885
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