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Квартиры и апартаменты в Рохалесе, Испания

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143 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городе Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 30 до…
$374,769
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$376,227
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная община предлагает в общей сло…
$371,310
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Жилой комплекс состоит из апартаментов на 2 этажах: первый этаж с частным садом и второй эта…
$396,102
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
$349,400
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Квартира в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
$375,789
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Жилой комплекс, расположенный в Рохалесе (провинция Аликанте), предлагает элегантные апартам…
$419,571
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Квартира 3 комнаты в Рохалес, Испания
Квартира 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Эта трехкомнатная квартира на первом этаже с южной ориентацией в Рохалесе находится с видом …
$184,877
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Расположенный в очаровательной Сьюдад-Кесада, этот жилой комплекс предлагает выбор из 40 дом…
$419,742
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Квартира 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Представляем вашему вниманию новые апартаменты на верхнем этаже, расположенные в современном…
$376,805
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Квартира 2 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Квартира 2 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые жилые дома в Рохалесе – современный дизайн и средиземноморский комфорт. Откройте для …
$307,338
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Пентхаус 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в уютном городке Аликанте, Рохалес. Эт…
$513,772
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Пентхаус 2 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые дома в Рохалесе с современным дизайном и средиземноморским комфортом. Откройте для себ…
$330,455
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городе Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 30 до…
$381,112
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Квартира 3 комнаты в Рохалес, Испания
Квартира 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Продается просторная квартира, расположенная на улице Герои Африки в Рохалесе, который все б…
$144,480
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Квартира 3 комнаты в Рохалес, Испания
Квартира 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Продается просторная квартира на улице Героев Африки в Рохалесе, все больше востребованной т…
$129,454
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательной Сьюдад-Кесада, этот жилой комплекс предлагает выбор из 40 дом…
$430,120
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в уютном городке Рохалес. Этот жилой к…
$497,012
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в charmantной местности Аликанте. Этот…
$371,025
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем вам эту привлекательную квартиру. Построена в 2019 году, она обладает современн…
$358,311
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Квартира 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продаются апартаменты на нижнем этаже в закрытой урбанизации площадью 100 км.м. с двумя спал…
$346,637
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Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Расположенный в очаровательном Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 14…
$478,552
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Красивый жилой комплекс, состоящий из различных типов жилья: апартаментов и двухквартирных в…
$387,114
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Откройте для себя средиземноморский образ жизни, о котором вы всегда мечтали. Добро пожалова…
$358,311
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Квартира 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в уютном городке Аликанте. Этот проект…
$513,772
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Мы предлагаем вам уникальное пространство в прекрасном расположении, где сочетается современ…
$395,298
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в очаровательной Сьюдад-Кесада, этот жилой комплекс предлагает выбор из 28 бун…
$362,085
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$380,535
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Квартира 3 спальни в Рохалес, Испания
Квартира 3 спальни
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
ТАУНХАУСЫ В РОХАЛЕСЕ Новые современные жилые таунхаусы и виллы в Рохалесе. Таунхаусы име…
$436,074
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$377,877
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