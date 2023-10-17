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Rojales
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Квартиры в Rojales, Испания
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81 объект найдено
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Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
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Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
229 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположена в 50 м…
€429,269
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Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
433 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположен…
€498,457
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Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
302 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Современная вилла, расположенная в урбанизации Сьюдад…
€825,277
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Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
102 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALES New Build жилой дом вилл и таунхаусов в Рохалесе Красивая вилла…
€369,011
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Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€697,112
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
136 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Построить эксклюзивную застройку вилл в РохалесеКрасивые вил…
€494,715
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Rojales, Испания
2
159 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Build эксклюзивный жилой дом всего с 4 независимыми виллами,…
€487,025
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
126 м²
Array
€484,380
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
170 м²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухквартирных и н…
€377,205
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
80 м²
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Роскошная квартира, состоящая из 3 бо…
€376,287
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
100 м²
Современный новый строительный таунхаус в эксклюзивной частной урбанизации с общим бассейно…
€244,739
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом, с Pool, с terrassa
Rojales, Испания
5
675 м²
Уникальная и эксклюзивная дизайнерская вилла общей площадью 675 квадратных метров с видом н…
€2,31 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
3
80 м²
Роскошные апартаменты и дизайн 82м2 из суперфиса состоит из 3 просторных спален 2 ванных ко…
€378,341
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
3
250 м²
Дизайн виллы общей площадью 250 квадратных метров с видом на Гуардамар и море Он имеет 3 сп…
€1,31 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
3
101 м²
НОВЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD КЕСАДА Построенные на участках от 180м2 до 311м2 виллы имеют…
€527,935
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
3
124 м²
Роскошная вилла на первой линии La Marquesa Golf Course эта вилла имеет лифт на всех этажах…
€652,944
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€367,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€387,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Rojales, Испания
2
2
79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€306,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
2
2
79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€297,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
3
170 м²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухквартирных и н…
€377,205
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
3
2
84 м²
Современные Квартиры в Проекте с Общим Бассейном в Сьюдад-Кесада Удачно расположенная недвиж…
€317,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
3
2
86 м²
Современные Квартиры в Проекте с Общим Бассейном в Сьюдад-Кесада Удачно расположенная недвиж…
€296,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3
2
106 м²
Впечатляющая новая частная резиденция, расположенная в урбанизации Эль-Расо, в Гуардамаре, к…
€249,900
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Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой
Rojales, Испания
2
2
94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
€301,885
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