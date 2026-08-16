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Квартиры и апартаменты в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Кастель-Пладжа-де-Аро
15
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
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66 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325,236
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$300,177
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Квартира 1 спальня в Canyelles, Испания
Квартира 1 спальня
Canyelles, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продаётся однокомнатная квартира в Льорет-де-Мар – тихий район, идеально подходящий для отды…
$117,443
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$594,440
НДС
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Scat Realty
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
This prestigious apartment features a living-dining room with a balcony and a fully equipped…
$571,349
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$507,866
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692,431
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$669,459
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$325,615
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 комнаты в Жирона, Испания
Квартира 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$348,441
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$588,669
НДС
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартира на первом этаже недалеко от пляжа в БланесеЭта квартира на первом этаже предлагает …
$334,377
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,662
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894,536
НДС
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Квартира 1 спальня в el Port de la Selva, Испания
Квартира 1 спальня
el Port de la Selva, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Ла Кала де Михас, рядом с гол…
$630,710
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Пентхаус 3 комнаты в Жирона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$565,635
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Светлая квартира с террасой в районе Феналс, всего в нескольких шагах от пляжа в Льорет-де-М…
$325,236
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная и светлая квартира с видом и террасой рядом с пляжем Fenals!Предлагается к продаж…
$389,204
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Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$340,505
НДС
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Квартира 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Квартира 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторная квартира с видом на море в Сант-Антонио-де-Калонже, всего в нескольких минутах от…
$768,497
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Квартира 5 комнат в Begur, Испания
Квартира 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новые современные квартиры рядом с заливом Са Риера в Бегуре Этот жилой комплекс, расположен…
$811,866
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$681,002
НДС
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$888,765
НДС
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира после ремонта в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 74 м. кв.В квартир…
$278,833
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Квартира 2 спальни в Жирона, Испания
Квартира 2 спальни
Жирона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Эта квартира в центре города выделяется своим современным стилем и превосходной связью с окр…
$454,631
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Типы недвижимости в Жироне

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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