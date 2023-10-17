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Квартиры в Жирона, Испания

Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
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61 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cadaques, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cadaques, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, …
€545,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
€281,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
€675,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
€255,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
€255,000
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Шикарный дуплекс на первой линии моря в городе Sant Antoni de Calonge Площадь 280м2, на ниж…
€2,15 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
€260,000
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Castello d Empuries, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castello d Empuries, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в городе Эмпуриабрава, расположена на второй линии моря, в 150 метрах от пляжа. В 1…
€125,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Lift в Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира в городе Sant Antoni de Calonge . Квартира находится на 1 линии моря в мн…
€290,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Sant Joan de Palamos, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Sant Joan de Palamos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасная квартира атико со свежим ремонтом на второй линии моря городa Palamos. Апартамент…
€238,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с Lift в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой в Castello d Empuries, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кладовой
Castello d Empuries, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Уютная квартира c впечатляющим видом на озеро в симпатичном городке Емпуриабрава!В квартире …
€145,000
Квартира 2 спальни с Lift, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с Lift, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
€247,600
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
€520,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
€295,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
€440,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальное предложение. Продаётся просторная квартира в 100 метрах от моря и пляжа. Площад…
€270,000
Квартира 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Продаётся сет из двух квартир с возможностью обьединить в одну большую 180м2. Расположена на…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первой линии моря с шикарным видом. Расположена на 5 этаже в здании с лифтом. П…
€800,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
€445,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
€370,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухуровневая квартира на берегу моря, в Плайя-де-Аро, Коста Брава. Состоит из дву…
€950,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный пентхаус в центре Playa de Aro️ Квартира 78м2 расположена в тихом  жилом комплексе…
€500,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Прекрасная квартира в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с …
€390,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный дуплекс на первой линии дома в комплексе Nereides. На верхнем этаже: просторна го…
€1,000,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современная и светлая квартира на берегу моря. Кухня - центральная точка квартиры, яркая бе…
€745,000

Типы недвижимости в Жирона

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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