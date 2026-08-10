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Квартиры на берегу моря в Марбелье, Испания

;
Сан-Педро-Алькантара
647
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67 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Изысканная новая меблированная квартира на первом этаже с роскошной отделкой, тренажерным за…
$648,144
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Культовый меблированный пентхаус с видом на море, просторной террасой и тропическими садами,…
$785,961
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с огромной террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, располо…
$1,74 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 2 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$686,116
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$1,33 млн
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,08 млн
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1
Очаровательные апартаменты в престижном курортном комплексе с тренажерным залом на верхнем у…
$912,186
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые современные квартиры в одном из самых эксклюзивных гольф-районов Марбельи Марбелья — о…
$835,721
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Элегантные квартиры в престижном районе в 1 км от пляжа в Марбелье, Испания Эти великолепные…
$1,41 млн
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Потрясающие квартиры рядом с пляжем в Сан-Педро-де-Алькантара, Марбелья Этот проект находитс…
$852,266
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 5
Элегантные квартиры в престижном районе в 1 км от пляжа в Марбелье, Испания Эти великолепные…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Квартиры с прекрасным видом на гольф-поле в бутик-комплексе в Марбелье Предлагаем роскошные …
$1,33 млн
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе рядом с гольф-полем в Марбелье Квартиры расположены в с…
$1,77 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,40 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Квартиры в комплексе с бассейнами в самом сердце природы в Восточной Марбелье Марбелья — оди…
$966,708
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Этаж 2/3
Роскошный пентхаус в эксклюзивном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на мо…
$4,99 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новые современные квартиры в одном из самых эксклюзивных гольф-районов Марбельи Марбелья — о…
$921,927
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,54 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в дуплексе с потрясающим видом на море, террасой на крыше и спортзалом…
$1,47 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с 3 спальнями и панорамным видом рядом с полем для гольфа в Марбелье Э…
$2,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Прекрасная квартира на первом этаже, готовая к заселению, с залитыми солнцем интерьерами, ба…
$570,260
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Стильная недвижимость рядом с развитой инфраструктурой Марбельи Эти квартиры расположены в с…
$529,334
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный пентхаус «под ключ» с террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$1,35 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе рядом с гольф-полем в Марбелье Квартиры расположены в с…
$971,301
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 1
Премиальная новопостроенная квартира с мирового класса спортзалом, дизайнерской кухней и пан…
$704,856
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Готовые квартиры в средиземноморском стиле с великолепным видом на море в Марбелье Этот прое…
$615,119
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$875,231
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Фантастическая квартира с великолепным видом на море, крытым подогревлым бассейном и оздоров…
$714,725
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Количество этажей 3
Элитные апартаменты с просторными террасами на Золотой Миле Марбельи Новый комплекс располож…
$6,18 млн
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Типы недвижимости в Марбелье

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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