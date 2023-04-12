Квартиры в Испании — выгодное вложение и возможность получать стабильный заработок на аренде
Испания — перспективное государство для вложения в недвижимость. Здесь можно купить квартиру недорого, сдать в аренду и получать стабильную прибыль. Покупка дорогой недвижимости дает право на оформление Золотой Визы.
Сколько в среднем стоят квартиры в Испании?
Стоимость квартиры в Испании зависит от следующих факторов:
- Место расположения. Апартаменты в столице, крупных мегаполисах и популярных курортах ценятся выше, чем аналоги в небольших городках.
- Удаленность от моря. Жилье на первой линии у моря продается дороже, чем квартира или дом в спальном районе.
- Год постройки. Квартиры в Испании, расположенные в домах, возведенных более 20 лет назад, считаются старыми и котируются меньше, чем новостройки.
Цены малогабаритных студий, выставленных на продажу, стартуют от 30000 евро. Средняя стоимость апартаментов с двумя-тремя спальнями составляет 70000-120000 евро.
Можно ли купить в Испании квартиру до 50.000 евро?
Квартиры в Испании до 50.000 евро стоит искать в Мурсии, Торревьехе и Аликанте. По такой цене предлагается отремонтированное вторичное жилье. Недорогие апартаменты в Испании располагаются в 4-5-этажных домах. Рядом есть транспорт, магазины, детские и медицинские учреждения.
Насколько выгодно покупать в Испании квартиру под сдачу?
Сдавать апартаменты в Испании экономически выгодно. Цены на аренду в городах на побережье достигают пиковых показателей в июле-августе. За этот период можно заработать солидную сумму, при условии, что недвижимость располагается рядом с пляжной зоной.