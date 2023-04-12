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Продажа квартир в Испании

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7 589 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1 Этаж
€ 140,000
Ломас де Кабо Роиг, Res."Playa Golf I". Квартира на первом этаже с видом на южн…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 200,000
Хорошая квартира в Вилламартин недавней постройки. В доме 2 спальни и 2 ванные комнаты. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 106,000
Просторная солнечная квартира площадью 70 кв. м. Квартира находится в 600 метрах от пляжа…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2 Этаж
€ 88,000
Calle Fuensanta, 54, 2º. Строительство корпуса 2010 г., окна на восток. Площадь 6…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 89,500
Просторная квартира с 3 спальнями, ванной и туалетом рядом с пляжем Асекьон. Квартира в р…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 104,000
Плайя-Дель-Асекион. Всего в 150 метров от пляжа. Площадь 90 кв. м. С 3 спальнями, в…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 69,000
Квартира с гаражом в центре Торревьехи. 43 кв. м., одна спальня с двуспальной кроватью, о…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 275,000
Новая современная квартира с 3 спальнями. 800 м от пляжа. Площадь 84 кв. м. 3 спаль…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 199,000
Квартира в центре Торревьехи. Площадь 117 кв. м. 3 спальни с двуспальными кроватями. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 3 Этаж
€ 399,000
Продается квартира на первой линии с панорамным видом на море. Резиденция: "Панорама…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 1/5 Этаж
€ 98,000
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 8/9 Этаж
€ 389,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 289,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 9
€ 264,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 3/9 Этаж
€ 255,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 125,000
Квартира полностью отремонтирована с хорошим вкусом и хорошими материалами. Его расположение…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 66 м² 3 Этаж
€ 87,500
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 3 этаже. Общая площадь 6…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Квартиры в Испании — выгодное вложение и возможность получать стабильный заработок на аренде

Испания — перспективное государство для вложения в недвижимость. Здесь можно купить квартиру недорого, сдать в аренду и получать стабильную прибыль. Покупка дорогой недвижимости дает право на оформление Золотой Визы.

Сколько в среднем стоят квартиры в Испании?

Стоимость квартиры в Испании зависит от следующих факторов:

  • Место расположения.  Апартаменты в столице, крупных мегаполисах и популярных курортах ценятся выше, чем аналоги в небольших городках.
  • Удаленность от моря. Жилье на первой линии у моря продается дороже, чем квартира или дом в спальном районе.
  • Год постройки. Квартиры в Испании, расположенные в домах, возведенных более 20 лет назад, считаются старыми и котируются меньше, чем новостройки.

Цены малогабаритных студий, выставленных на продажу, стартуют от 30000 евро. Средняя стоимость апартаментов с двумя-тремя спальнями составляет 70000-120000 евро.

Можно ли купить в Испании квартиру до 50.000 евро?

Квартиры в Испании до 50.000 евро стоит искать в Мурсии, Торревьехе и Аликанте. По такой цене предлагается отремонтированное вторичное жилье. Недорогие апартаменты в Испании располагаются в 4-5-этажных домах. Рядом есть транспорт, магазины, детские и медицинские учреждения.

Насколько выгодно покупать в Испании квартиру под сдачу?

Сдавать апартаменты в Испании экономически выгодно. Цены на аренду в городах на побережье достигают пиковых показателей в июле-августе. За этот период можно заработать солидную сумму, при условии, что недвижимость располагается рядом с пляжной зоной.

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