Кипр - один из самых живописных уголков Средиземноморья. В первую очередь остров привлекает разнообразием природы: изобилием песчаных и галечных пляжей, сплетением туристических маршрутов и диких мест. Кипр интересен не только сторонникам пляжного отдыха, но и любителям горнолыжных спусков, гольфистам, дайверам и серферам. Он также славится архитектурными достопримечательностями, традициями и мифологией. Некоторые выбирают Кипр из-за благоприятного климата, с целью профилактики и оздоровления.

Чистое море, хорошая погода, красивые города и архитектурные достопримечательности способствуют популярности острова среди зарубежных покупателей недвижимости. Купить домик на берегу моря или квартиру с выходом на пляж мечтают многие иностранцы. Благо рынок недвижимости Кипра предлагает широкий ассортимент как недорогой, так и элитной недвижимости - от дешевых квартир-студий и небольших домов до шикарных вилл у самого побережья.