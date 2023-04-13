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Купить недвижимость на Кипре

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4 838 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 3/6 Этаж
€ 800,000
Роскошные современные апартаменты с 2 спальнями, собственным входом на пляж, расположенные в…
Дуплекс 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/5 Этаж
€ 87,455
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 111,123
  Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 430,000
Резиденция № В4-А310, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 1/4 Этаж
€ 370,000
Резиденция № В4-А010, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 240,000
Апартамент В-101 — это удобная и современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса в …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1 ванных комнат 75 м² 1/3 Этаж
€ 170,000
Апартамент В-103 — это удобная и современная квартира с 1 спальней в центре Пафоса в к…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/10 Этаж
€ 91,707
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
2 ванных комнат 175 м² 5/37 Этаж
€ 2,300,000
Majestically standing above the Limassol coastline, ONE is the tallest residential seafront …
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 комнатав Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 649,000
Это стильное жилое и коммерческое здание класса люкс предназначено для того, чтобы предложит…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пейя
Героскипу
koinoteta chloraka
Chloraka
demos mesa geitonias
Empa
koinoteta empas
demos agiou athanasiou
koinoteta mandrion
koinoteta mouttagiakas
Neo Chorio
Гермасойя
Polis Chrysochous
Никосия
Полис
koinoteta parekklesias
koinoteta talas
koinoteta kissonergas
Лакатамия
demos kato polemidion

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Кипр - один из самых живописных уголков Средиземноморья. В первую очередь остров привлекает разнообразием природы: изобилием песчаных и галечных пляжей, сплетением туристических маршрутов и диких мест. Кипр интересен не только сторонникам пляжного отдыха, но и любителям горнолыжных спусков, гольфистам, дайверам и серферам. Он также славится архитектурными достопримечательностями, традициями и мифологией. Некоторые выбирают Кипр из-за благоприятного климата, с целью профилактики и оздоровления.

Чистое море, хорошая погода, красивые города и архитектурные достопримечательности способствуют популярности острова среди зарубежных покупателей недвижимости. Купить домик на берегу моря или квартиру с выходом на пляж мечтают многие иностранцы. Благо рынок недвижимости Кипра предлагает широкий ассортимент как недорогой, так и элитной недвижимости - от дешевых квартир-студий и небольших домов до шикарных вилл у самого побережья.

Продажа недвижимости на Кипре

Продажа жилья на зарубежный рынок популярна во многих районах острова. Некоторые застройщики организуют специальные туры за недвижимостью, приглашая иностранных покупателей отдохнуть, а заодно и присмотреть жилье на свой вкус. Средиземноморский остров особо полюбился англичанам и россиянам, на сегодня число покупателей из этих стран наиболее высокое.

Найти и купить объект недвижимости на Кипре можно очень легко. В продаже находится большое количество объектов от надежных агентств. В течение быстрого времени вы можете оформить сделку и получить ключи от заветного жилья на морском побережье. При определенных условиях покупка недвижимости способствует получению вида на жительство или гражданства Кипра.

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