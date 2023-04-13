Кипр - один из самых живописных уголков Средиземноморья. В первую очередь остров привлекает разнообразием природы: изобилием песчаных и галечных пляжей, сплетением туристических маршрутов и диких мест. Кипр интересен не только сторонникам пляжного отдыха, но и любителям горнолыжных спусков, гольфистам, дайверам и серферам. Он также славится архитектурными достопримечательностями, традициями и мифологией. Некоторые выбирают Кипр из-за благоприятного климата, с целью профилактики и оздоровления.
Чистое море, хорошая погода, красивые города и архитектурные достопримечательности способствуют популярности острова среди зарубежных покупателей недвижимости. Купить домик на берегу моря или квартиру с выходом на пляж мечтают многие иностранцы. Благо рынок недвижимости Кипра предлагает широкий ассортимент как недорогой, так и элитной недвижимости - от дешевых квартир-студий и небольших домов до шикарных вилл у самого побережья.
Продажа недвижимости на Кипре
Продажа жилья на зарубежный рынок популярна во многих районах острова. Некоторые застройщики организуют специальные туры за недвижимостью, приглашая иностранных покупателей отдохнуть, а заодно и присмотреть жилье на свой вкус. Средиземноморский остров особо полюбился англичанам и россиянам, на сегодня число покупателей из этих стран наиболее высокое.
Найти и купить объект недвижимости на Кипре можно очень легко. В продаже находится большое количество объектов от надежных агентств. В течение быстрого времени вы можете оформить сделку и получить ключи от заветного жилья на морском побережье. При определенных условиях покупка недвижимости способствует получению вида на жительство или гражданства Кипра.