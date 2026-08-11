Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Жилая

Жилье в Tserkezoi Municipality, Кипр

;
квартиры
79
дома
10
89 объектов найдено
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Откройте для себя элегантную современную жизнь в этой красиво оформленной квартире на верхне…
$280,286
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 комнаты
Tserkezoi Municipality, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Новый гольф-курорт расположен к западу от Лимассола, в менее, чем 500 метрах от нового казин…
$2,31 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Откройте для себя современную жизнь в сердце Закаки, одного из самых динамичных и быстро раз…
$388,968
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,40 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,57 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Откройте для себя современную жизнь в одном из самых быстрорастущих жилых районов Лимассола.…
$377,528
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,17 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Откройте для себя стильную современную жизнь в оживленном районе Закаки, одном из самых быст…
$257,405
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tserkezoi Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эти эксклюзивные апартаменты с двумя спальнями на первом этаже расположены в престижном голь…
$686,808
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
Продается впечатляющий участок, расположенный в живописном районе Церкезой. Этот большой уча…
$345,697
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,40 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Таунхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Продается красивый таунхаус, который в настоящее время строится в востребованном районе Церк…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Опыт современного проживания в самом сердце Закаки, одном из самых быстрорастущих и самых же…
$388,968
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Секрет гармоничной жизни - это дом, безупречно концептуализированный, чтобы сбалансировать п…
$1,96 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Sunset Gardens - это первое в своем роде закрытое сообщество в Лимассоле, наполненное жизнью…
$695,195
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tserkezoi Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 114 м²
На западной окраине Лимассола, всего в нескольких шагах от нового казино, расположен уникаль…
$661,668
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Секрет гармоничной жизни - это дом, безупречно концептуализированный, чтобы сбалансировать п…
$1,68 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Откройте для себя исключительную современную жизнь в оживленном районе Закаки, одном из самы…
$734,320
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Sunset Gardens - это первое в своем роде закрытое сообщество в Лимассоле, наполненное жизнью…
$354,139
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Откройте для себя элегантную современную жизнь в этой красиво оформленной квартире на верхне…
$280,286
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Опыт современного проживания в самом сердце Закаки, одном из самых быстрорастущих и самых же…
$383,248
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tserkezoi Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенные в первом на Кипре интегрированном гольф-курорте, эти современные апартаменты с…
$731,332
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,40 млн
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
Продается впечатляющий участок, расположенный в живописном районе Церкезой. Этот большой уча…
$391,789
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
Сельскохозяйственные угодья площадью 11311 кв.м. в Церкезой теперь доступны на рынке. Плотно…
$3,75 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,40 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Таунхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Продается красивый таунхаус, который в настоящее время строится в востребованном районе Церк…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Опыт современного проживания в самом сердце Закаки, одном из самых быстрорастущих и самых же…
$388,968
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Это может быть идиллическая курортная вилла или комфортабельно красивый курортный дом. Незав…
$2,10 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Откройте для себя сложную современную жизнь в этой потрясающей квартире на верхнем этаже с 2…
$491,930
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти