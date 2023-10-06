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Виллы с бассейном на Кипре

Паралимни
47
Tsada
43
Kiti
25
Протарас
24
Церковное Сообщество
13
Сообщество Талас
12
Сообщество Хлорака
12
Chloraka
11
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587 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в AJ11-12, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
€441,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€530,000
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€568,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€544,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000

Параметры недвижимости на Кипре

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