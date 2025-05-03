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Виллы около гольф-клуба на Кипре

муниципалитет Пафос
40
муниципалитет Ларнака
13
Пейя
51
Айя-Напа
25
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Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
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муниципалитет Лимасол, Кипр
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
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Параметры недвижимости на Кипре

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