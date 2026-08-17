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Виллы в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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19 объектов найдено
Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Этот резиденция — настоящий шедевр просторных жилых помещений площадью 950 квадратных метров…
$18,79 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Площадь 60 000 м²
Количество этажей 2
Этот проект представляет собой эксклюзивное закрытое сообщество, окружённое зелёными насажде…
$16,33 млн
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Вилла в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Вилла
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 4
На продажу предлагается эксклюзивная отдельно стоящая вилла на этапе строительства в красиво…
$30,98 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 431 м²
Представляем роскошные виллы - коллекцию элегантных трехэтажных домов, предлагающих идеально…
$2,56 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Просторная четырехкомнатная вилла, спроектированная для современной жизни Эта потрясающая ви…
$2,56 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Представляем роскошные виллы - коллекцию элегантных трехэтажных домов, предлагающих идеально…
$1,39 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Виллы, расположенные только в Парекклисии В 4 км от береговой линии в одном из самых желанны…
$545,890
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Вилла в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Вилла
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 840 м²
Откройте для себя исключительную роскошную виллу для продажи в очень востребованном районе П…
$4,36 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается хорошо сохранившаяся отдельно стоящая вилла, расположенная в престижном районе Пар…
$524,575
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Красивый дом в Парекклисии. Общая площадь участка 2676 с.м. Крытая площадь 351 с.м. 5 спален…
$1,14 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Эта красивая вилла с 5 спальнями расположена в Парекклисии, в эксклюзивном закрытом комплекс…
$2,34 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Расположенный в впечатляющем жилом районе площадью 3000 кв.м., окруженном зеленью и горными …
$931,101
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Современное жилое многосемейное закрытое сообщество, расположенное в самом сердце Парекклиси…
$400,496
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
$709,882
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
$675,667
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
$704,883
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается современная отдельно стоящая вилла на стадии строительства в востреб…
$555,198
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в покойном районе, недалеко от моря, Пареклисия, Кипр Предлагаются прос…
$280,877
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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