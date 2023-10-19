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Виллы в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Пиргос, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Великолепный семейный дом, который был построен по самым высоким стандартам, с особым вниман…
€1,65 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€2,75 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€510,000

Параметры недвижимости в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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