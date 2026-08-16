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Виллы в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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14 объектов найдено
Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 4+1 спальнями и бассейном на большом участке земли в Пиргосе. Дом расположе…
$1,82 млн
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства с современной планировкой, расположенная в престижно…
$815,660
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная, строящаяся отдельно стоящая вилла предлагает 406 м2 роскошного в…
$5,07 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается: современная сблокированная вилла, находящаяся на этапе строительства, расположенн…
$547,889
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная шестикомнатная вилла площадью около 400 м2, расположенная на обширном, красиво бла…
$1,56 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Просторная вилла в престижном районе Пиргоса, Лимассол, предлагает 400 м2 крытой жилой площа…
$959,349
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Этот потрясающий дом с 4 спальнями и 4 ванными комнатами расположен в тихом районе Пиргоса, …
$2,32 млн
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Elegant Residences — премиальная застройка двух современных роскошных домов в Пиргосе, Лимас…
$1,56 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Расположенная в живописном районе Пиргоса, рядом с Парк-Лейн в Лимассоле, эта потрясающая ви…
$3,83 млн
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Продается: Откройте для себя эту потрясающую виллу на этапе строительства, предлагающую идеа…
$3,95 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Расположенная в тихом и востребованном районе Пиргоса, Лимассол, эта просторная и красиво оф…
$1,37 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$2,09 млн
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
Продается: Великолепная вилла по проекту с современным дизайном и потрясающим видом на море …
$3,05 млн
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 652 м²
Количество этажей 2
Этот эксклюзивный курорт является лучшим элитным проектом на берегу моря в Лимассоле. Выбира…
$12,10 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
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