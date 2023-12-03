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Виллы в Tremithousa, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Тремитуса, Кипр
Вилла 5 спален
Тремитуса, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Добро пожаловать в эту удивительную виллу с 5 спальнями, потрясающую резиденцию в действител…
€1,80 млн
в месяц
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Вилла 8 спален в Tremithousa, Кипр
Вилла 8 спален
Tremithousa, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Этот исключительный отель может похвастаться непревзойденным панорамным видом на море из одн…
€2,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тремитуса, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тремитуса, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на продажу. Дом состоит из 4 спален, 3 ванных комнат, уютных террас, частног…
€580,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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