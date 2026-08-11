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Виллы в Tremithousa, Кипр

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27 объектов найдено
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,39 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается: вилла с 3 спальнями в комплексе MESOYI RESIDENCES 7, расположенная в тихой сельск…
$510,469
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Для продажи: Эта потрясающая отдельно стоящая вилла в Тремитузе предлагает идеальное сочетан…
$554,137
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$467,553
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Эти частные виллы предлагают уникальное сочетание роскоши и природы, обеспечивая непревзойде…
$1,34 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$432,919
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,23 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,51 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Расположенные в Тремитузе, недалеко от Пафоса, эти трехкомнатные дома идеально подходят для …
$570,865
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$554,137
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$432,919
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Расположенные в Тремитузе, недалеко от Пафоса, эти трехкомнатные дома идеально подходят для …
$525,196
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$571,454
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Продаётся: Эта современная отдельно стоящая вилла находится на этапе строительства в очарова…
$1,21 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$554,137
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$450,236
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Продается: вилла с 3 спальнями в комплексе MESOYI RESIDENCES, расположенная в тихой сельской…
$522,204
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$542,592
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,39 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,23 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта потрясающая отдельно стоящая вилла теперь доступна для продажи в очаровательном районе Т…
$507,959
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Новая вилла в Тремитузе недалеко от Эмпы строится для продажи. 4 спальни, 4 ванные комнаты, …
$1,71 млн
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English, Русский
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$456,008
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта потрясающая отдельно стоящая вилла теперь доступна для продажи в очаровательном районе Т…
$456,008
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается: потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в очаровательном районе Тремиту…
$456,008
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$456,008
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Вилла 4 комнаты в Тремитуса, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тремитуса, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Luxury villa for sale. The house consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, cozy terraces, a priva…
$606,775
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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