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Виллы в Гермасойе, Кипр

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69 объектов найдено
Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная отдельно стоящая трехкомнатная вилла в настоящее время строится в Гермасогее, од…
$1,27 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современная вилла с 4 спальнями - Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Эта исключительная …
$2,21 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на престижных холмах Гермасогии в Лимассоле,…
$1,22 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
Discover a New Standard of Luxury Living Nestled in the prestigious hills of Kalogiry in Ge…
$4,96 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Прекрасная хорошо оборудованная вилла, расположенная в тихом жилом районе Гермасогии. Этот п…
$1,14 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Предлагается прекрасная отдельно стоящая вилла на продажу в востребованном районе Гермасойя.…
$1,75 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Ощутите суть роскоши в этом новом проекте, где вас ждет премиальный образ жизни. Погрузитесь…
$2,80 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла на стадии строительства в популярном районе Ге…
$1,15 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Красивая вилла с 5 спальнями в Гермасойе. • 2 уровня • Системы кондиционирования и отоплен…
$1,52 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Расположен в очень востребованном районе Гермасогея в Лимассоле. В настоящее время строится.…
$871,101
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Почувствуйте суть роскоши в этом новом проекте, где вас ждет образ жизни премиум-класса. Пог…
$2,01 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Эта современная вилла с пятью спальнями расположена в популярном районе Гермасогея Лимассола…
$2,31 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этот эксклюзивный жилой проект, расположенный на престижных холмах Гермасогии в Лимассоле, в…
$1,25 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта красивая отдельно стоящая вилла находится в стадии строительства в престижном…
$1,19 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Небольшой комплекс таунхаусов расположен в зеленой зоне престижной прибрежной части в пешей …
$885,178
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этот 3-комнатный дом с частным бассейном расположен в престижном районе Potamos Germasogeias…
$1,54 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Discover an extraordinary residence in the prestigious residential enclave of Paniotis, one …
$7,87 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Outstanding Villa in Potamos Yermasoya (PAPAS Area), Limassol. Plot: 691 m² | Covered Area: …
$4,53 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная на мирных холмах Строгилоса, Гермасогея, предла…
$970,470
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола – Потамос …
$5,03 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 542 м²
Подпись роскошной виллы с 6 спальнями в престижном районе Potamos Yermasoyia (PAPAS), на ули…
$4,52 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Роскошная современная вилла с 4 спальнями, расположенная в престижном районе Гермасогея Лима…
$1,86 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в аренду в престижном районе Potamos Germasogeias в Лимассоле, предлагая отл…
$4,22 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается современная отдельно стоящая вилла на стадии проекта, расположенная …
$2,27 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Эта 5-комнатная резиденция, расположенная в частном поместье, является примером идеального с…
$1,28 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на престижных холмах Гермасогии в Лимассоле,…
$1,22 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Расположенная в престижном районе Гермасогеи, эта элегантная вилла представляет собой редкую…
$784,133
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Эта исключительная вилла предлагает роскошную семью, живущую в большом масштабе, сочетая эле…
$4,25 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Расположенная в престижном районе Папас в Potamos Germasogeias, всего в 200 метрах от пляжа,…
$6,83 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Непревзойденный жизненный опыт, с щедрым 525 кв.м. жилой площади, расположенной на обширном …
$3,43 млн
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