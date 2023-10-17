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53 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
594 м²
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола - Потамос …
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
600 м²
Эта новая современная вилла с панорамным видом на море расположена в тихом районе Джермасойи…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
6
650 м²
Расположенный в престижном районе Калогироя и в нескольких минутах ходьбы от новой Русской п…
€7,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
7
803 м²
Этот современный дом с захватывающим панорамным видом на море и горы расположен в эксклюзивн…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
186 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
390 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
6
1 004 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
10
7
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
6
617 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
7
539 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
4
346 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
8
4
550 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
5
901 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€7,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
8
6
589 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 589 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€9,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
6
790 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€7,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
5
593 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
4
2
Продается вилла с 4 спальнями в Лимассоле + комната для прислуги с собственным туалетом и от…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
616 м²
1
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА С УЧАСТКОМ Двухэтажный 5-ти спальный элитный дом в современном стиле с бо…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
200 м²
1
Продается Вилла с четырьмя спальнями на большом участке с частным бассейном, три ванных комн…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
190 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
470 м²
1
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
594 м²
1
Продается великолепная современная трех этажная вилла, расположенная в самом престижном райо…
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
320 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
445 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
4
520 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
751 м²
1
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
415 м²
1
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…
€2,30 млн
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